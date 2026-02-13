Эндокринолог дала диабетикам рекомендации по улучшению состояния здоровья в морозы

Tекст: Татьяна Комолапова

«Главная задача нашего организма в мороз – сохранить тепло. Для этого он запускает механизмы, которые напрямую влияют на уровень сахара. Холод является физиологическим стрессом, в ответ на который надпочечники выбрасывают гормоны – кортизол и катехоламины (например, адреналин). Эти гормоны выполняют две важные функции. Они усиливают выработку глюкозы в печени, чтобы дать телу быструю энергию для согрева и могут временно снижать чувствительность клеток к инсулину», – говорит Матяш.



В результате организму требуется больше инсулина, чтобы усвоить одно и то же количество глюкозы, что может привести к ее повышению в крови, предупреждает врач. Поэтому у многих людей, больных сахарным диабетом, в холодное время наблюдается повышение сахара – так организм пытается компенсировать стресс и повысить энергию.

«Помимо прямой гормональной реакции, есть и другие причины, которые вносят свой вклад. В холодную погоду мы часто инстинктивно двигаемся меньше, предпочитая теплый дом прогулкам. Снижение физической активности само по себе может способствовать повышению уровня сахара», – подчеркивает эндокринолог.

Кроме того, зимний рацион часто меняется в сторону более сытной и калорийной пищи, замечает она. Однако, при активных занятиях на морозе, например, зимних видах спорта или работе на улице – у людей с диабетом первого типа повышается риск гипогликемии. Холод и физическая нагрузка могут изменять чувствительность к инсулину и ускорять расход энергии, поэтому уровень сахара в таких условиях становится менее предсказуемым.

Также специалист замечает, что с приходом холодов люди употребляют больше мучного, сладкого, жирного, меньше двигаются, что повышает риск инфаркта и инсульта. А еще одним негативным фактором, влияющим на работу сердца, является распространение различных инфекций: ОРВИ, гриппа. Воспалительные процессы способствуют повышению вязкости крови, нарушению гемостаза, спазму артерий. Из-за этого кровоток замедляется, и сердце вынуждено работать с большей нагрузкой.

«Морозы и холода являются самыми опасными для сердечно-сосудистой системы факторами, риск смерти от инфаркта возрастает зимой на целых 40%. Повышенная нагрузка на сердце возникает из-за повышения атмосферного давления. Зимой оно работает более интенсивно, чтобы обеспечить организм достаточной для обогрева энергией. В группе риска находятся люди с ишемической болезнью сердца», – подчеркивает Матяш.

Зимой наиболее часто обостряются реактивные и ревматоидные артриты, артрозы, подагра, рассказывает врач. Ангина, грипп, ОРВИ провоцируют развитие воспалительного процесса в организме, в результате поражаются клетки оболочек суставов, а затем и сами суставы. Боль появляется на фоне переохлаждения и изменения атмосферного давления. В зимнее время года у большинства наблюдается дефицит витамина D, который обеспечивает работу иммунной системы. Ее ослабление может способствовать развитию остео- и ревматоидного артрита.

«Еще холодовая крапивница и обострение дерматита – проблемы, которые возникают у большого количества людей при понижении температуры воздуха. Точных причин реакции организма на холод выбросом гистамина ученые так и не выявили. Шелушение и сухость кожи многие считают естественным явлением в зимнее время, так как влажность воздуха в помещениях обычно понижается до минимума, а на улице часто бывает ветер и мороз. Однако данные симптомы могут говорить о холодовом или атопическом дерматите», – замечает собеседница.

Она обращает внимание на то, что зимой учащаются приступы у людей, больных бронхиальной астмой. В мороз человек дышит более часто и может вдыхать воздух через рот. Не успевший согреться воздух провоцирует спазмы бронхов. Из-за низкой влажности воздуха слизистая носоглотки пересыхает, что снижает ее защитные свойства. Инфекция проникает через нос или рот, вызывает насморк, кашель, угнетает иммунные силы организма и провоцирует развитие различных осложнений: отита, бронхита, гайморита и других. Также в холодное время года наступает пик обострений циститов, пиелонефритов, аднексита, простатита и других заболеваний органов мочеполовой системы. Основная причина кроется в переохлаждении, снижении иммунитета из-за простуд и инфекций. «Ну и с наступлением зимы меняется баланс гормонов, что сказывается на биохимических процессах в нашем организме и на нашем настроении. Многие испытывают апатию, депрессию и даже думают о суициде. В таком состоянии люди пытаются «заесть» проблемы не самыми полезными для них продуктами. Употребление этих продуктов приводит к обострению уже имеющихся заболеваний: подагры, сахарного диабета, ожирения», – подчеркивает эндокринолог.

По ее словам, зимний сезон – это не только время праздников, уютных вечеров и снежных прогулок, но и особый период, когда людям с сахарным диабетом нужно уделять повышенное внимание своему здоровью. Холодная погода, снижение физической активности и изменения в питании могут повлиять на уровень сахара в крови. Если возникает необходимость идти на мороз, то врач призывает чаще следить за уровнем сахара в крови, чтобы вовремя заметить отклонения. И нужно помнить, что при низких температурах глюкометр может работать неправильно или вовсе отказаться включаться. При длительном нахождении на улице хранить устройство нужно в теплом месте, например, во внутреннем кармане одежды или в толстом чехле. Руки тоже следует держать в тепле. Если они холодные, то придется их согреть, чтобы улучшить приток крови. Можно вымыть их в теплой воде перед тем, как проверять уровень сахара в крови. Лучше всего глюкометр будет работать при температуре воздуха в помещении 10-25 градусов.

«Важно и лекарства хранить в правильных условиях. Инсулин, например, теряет свою эффективность при замерзании или длительном воздействии холода: температура хранения инсулина выше 4 градусов. Никогда не оставляйте его на морозе или в машине. Используйте специальные термочехлы или сумки-холодильники, чтобы поддерживать оптимальную температуру хранения лекарств», – делится Матяш.

Также она рекомендует увеличить физическую активность. Зимой люди часто становятся менее активными из-за холодной погоды и короткого светового дня. Однако регулярное движение помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Стоит выбирать доступные виды активности: прогулки на свежем воздухе, домашние тренировки или даже зимние виды спорта. Главное – не забывать о безопасности и удобной одежде. Дома также можно заниматься: отказаться от лифта и ходить пешком по ступенькам, поднимать гантели, делать физические упражнения и растяжки с помощью видео занятий в интернете.

«Контролируйте свое питание. Зимние праздники часто сопровождаются обилием калорийной и углеводной пищи. Составьте план питания заранее и старайтесь избегать переедания. Включайте в рацион больше овощей, продуктов с низким гликемическим индексом и богатых клетчаткой. Если вы хотите побаловать себя чем-то вкусным, делайте это умеренно и учитывайте это в расчете дозы инсулина или плана лечения», – рекомендует специалист.

Она призывает также заботиться о коже и ногах. Холодный воздух и сухость помещений зимой могут вызывать раздражение кожи и трещины, особенно на стопах – уязвимом месте людей, страдающих диабетом. Увлажнять кожу можно специальными кремами, при этом стоит носить теплую обувь из натуральных материалов и регулярно осматривайте ноги на наличие повреждений. Это поможет избежать осложнений, таких как диабетическая стопа.

«Носите с собой быстрые углеводы – риск гипогликемии никуда не исчезает. Одевайтесь теплее – это уменьшает стрессовую реакцию организма и выброс гормонов, повышающих сахар. Переохлаждение может негативно сказаться на кровообращении и общем состоянии организма. Одевайтесь по погоде, носите теплые носки и перчатки, чтобы защитить конечности от холода. Не пренебрегайте вакцинопрофилактикой против гриппа и пневмококковой инфекции», – заключила Матяш.

