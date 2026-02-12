  • Новость часаСилами ПВО за три вечерних часа уничтожено более 65 дронов ВСУ над Россией
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинские спецслужбы ищут в России уязвимых подростков
    Рютте ошибочно приписал США главную характеристику России
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу с 1 марта
    Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области
    Слуцкий назвал слова Рютте о «сокрушительном ответе» русофобской провокацией
    Генсек НАТО: США готовы поставить Украине оружие на 12-15 млрд долларов
    Депутатов Верховной рады обязали сдать анализы из-за вспышки кишечной инфекции
    В Общественной палате предложили альтернативное название среднему профобразованию
    12 февраля 2026, 23:20 • Новости дня

    Трамп пригрозил Ирану «травматичными и драматичными» событиями

    Трамп пригрозил Ирану «травматичными и драматичными» событиями

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге в четверг заявил, что в случае незаключения сделки с Ираном, последних ждут «травматичные и драматичные события», хотя договариваться с Тегераном США готовы сколько угодно.

    «Я буду говорить с ними столько, сколько захочу, и посмотрим, сможем ли мы заключить сделку. А если не сможем, нам придется перейти ко второму этапу. Второй этап будет для них очень тяжелым», – цитирует Трампа в Белом доме РИА «Новости».

    По словам американского лидера, Тегеран должен быть заинтересован в сделке с США, он напомнил, что однажды Иран уже пропустил возможность договориться и получил «Полуночный молот».

    «С Ираном нам нужно заключить сделку. Иначе всё будет очень травматично, очень драматично. <...> Им следовало заключить сделку в первый раз, но они получили «Полуночный молот», и для Ирана это будет очень травматично», – сказал Трамп.

    Он также отметил, что намерен договориться с Ираном очень быстро.

    «Я думаю, это произойдет в течение следующего месяца или около того. Это не должно занять много времени, это должно случиться быстро. Они должны согласовать всё очень быстро», – заявил глава Белого дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане 6 февраля. Вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами заявил о готовности снизить уровень обогащения запасов урана при условии отмены всех санкций США против Тегерана.

    МИД Ирана сообщил о сохранении непрямого формата переговоров с США. МИД Турции заявил о готовности США допустить обогащение урана в Иране.

    11 февраля 2026, 03:32 • Новости дня
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп, который ранее заявлял, что Индия согласилась прекратить импортировать нефть из России, изменил позицию – теперь он говорит, что Индия сократила закупки.

    «Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    По словам американского лидера, он «просто немного их подтолкнул».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.

    Комментарии (11)
    12 февраля 2026, 01:18 • Новости дня
    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти

    Бессент: При урегулировании на Украине США могут снять санкции с России

    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отмена ограничений на российскую нефть возможна после достижения мирного соглашения по украинскому кризису, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Бессент не исключил снижения мировых цен на энергоносители. «Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент заявил, что введение дополнительных санкций против России будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине. Он также добавил, что санкции США в октябре 2025 года против «Роснефти» и «Лукойла» якобы помогли России сесть за стол переговоров.

    Комментарии (11)
    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    Комментарии (11)
    10 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    Эксперт: Конфликт Ирана с Израилем способен перекинуться на Катар и ОАЭ

    Эксперт Сурков: Израиль и США могут втянуть страны Персидского залива в противостояние с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Растущая напряженность между Ираном и Израилем с вовлечением США угрожает перекинуться на другие страны Персидского залива, заявил руководитель Группы изучения общих проблем региона Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков в ходе прошедшей в Москве XV Ближневосточной конференции клуба «Валдай».

    Сурков считает, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем с вовлечением США может перекинуться на страны Персидского залива, передает ТАСС. По его словам, на Ближнем Востоке активизировались многие затяжные конфликты, а риск их обострения сейчас очень высок.

    «Если будет большой конфликт с участием Израиля и Соединенных Штатов, то высокий риск его распространения на другие страны Залива, потому что иранцы прямо говорят при любой возможности, что они будут бить по американским базам в Катаре, Саудовской Аравии, может быть, в Объединенных Арабских Эмиратах. Это главная проблема, которой сейчас все озабочены», – подчеркнул Сурков.

    Аналитик обратил внимание, что кризис в Газе по-прежнему не урегулирован, и даже после прекращения огня вероятность возобновления боев сохраняется. В прошлом году наблюдалось обострение ситуации в Йемене и Судане, что, по мнению Суркова, не позволяет говорить о стабилизации в регионе.

    Эксперт также отметил, что существует противостояние между Израилем и Турцией, поскольку Израиль обеспокоен активизацией турецкой политики и обвиняет Турцию и Катар в поддержке исламистов. Кроме того, Сирия становится ареной для новых столкновений, хотя и не очень интенсивных.

    Николай Сурков заключил, что регион Ближнего Востока вступил в фазу острой нестабильности, которая может выйти из-под контроля. Он подчеркнул, что великие державы не способствуют стабилизации – наоборот, по его мнению, действия США и Израиля ведут к дальнейшему обострению ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран заявил, что будущие переговоры с США по ядерной программе будут проходить в прежнем непрямом формате. Иран и США провели очередной раунд переговоров по ядерной программе в Омане 6 февраля.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп обязал армию США перейти на угольную генерацию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил военному ведомству страны заключить долгосрочные контракты с угольными предприятиями и выделил средства на их модернизацию.

    Трамп распорядился, чтобы военные объекты США обеспечивались электроэнергией за счет угля. На обновление шести профильных предприятий выделено 175 млн долларов, сообщает Bloomberg.

    «Теперь мы будем закупать много угля через военных, это будет дешевле и гораздо эффективнее того, что мы использовали много лет», – заявил американский лидер.

    Глава государства поручил Пентагону заключить долгосрочные соглашения с поставщиками ресурса. По мнению Трампа, это снизит цены для потребителей и обеспечит надежность энергоснабжения критически важных отраслей.

    На фоне этих новостей акции компании Peabody Energy Corp. выросли почти на 10%. Экологические организации раскритиковали решение, назвав его поддержкой «грязных» источников энергии за счет налогоплательщиков.

    До этого СМИ сообщали, что Белый дом поручил главе Пентагона Питу Хегсету заключить контракты о закупке электроэнергии у работающих на угле ТЭС для обеспечения военных операций.

    Напомним, в стратегии нацбезопасности США идет речь о восстановлении американского «энергетического лидерства» за счет развития всех ключевых источников энергии, включая нефть, газ, уголь и атомную энергетику.

    Комментарии (3)
    11 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Французский политик Филиппо заявил о планах Трампа отстранить Зеленского от власти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    Комментарии (37)
    11 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

    Лавров: Путин и Трамп в прекрасных отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    Комментарии (23)
    11 февраля 2026, 22:12 • Новости дня
    Белый дом тайно вывел нацгвардию из ряда городов США
    Белый дом тайно вывел нацгвардию из ряда городов США
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Администрация президента США Дональда Трампа полностью вывела федеральные подразделения Национальной гвардии из ряда американских городов после серии судебных решений, поставивших под сомнение законность их развертывания.

    Как пишет The Washington Post, вывод был завершен в конце января без официальных заявлений со стороны Белого дома или Пентагона. Ранее более пяти тыс. военнослужащих были направлены в Лос-Анджелес, около 500 – в Чикаго и порядка 200 – в Портленд (штат Орегон). Развертывание проходило на фоне жесткой критики со стороны властей штатов и городов, управляемых демократами, которые называли действия администрации злоупотреблением президентскими полномочиями.

    Ключевым фактором стала позиция Верховного суда США. В конце декабря суд временно заблокировал отправку гвардейцев в Чикаго, указав, что президент вправе переводить подразделения Национальной гвардии под федеральное командование лишь в «исключительных» обстоятельствах. Это решение поставило под вопрос более широкие планы по использованию федеральных сил для реагирования на внутренние протесты.

    По информации Северного командования ВС США, все направленные в Лос-Анджелес, Чикаго и Портленд военнослужащие вернулись домой к концу января. Развертывание осуществлялось в рамках режима Title 10, который позволяет президенту устанавливать федеральный контроль над Нацгвардией, однако существенно ограничивает ее полномочия внутри страны – в частности, запрещает проводить аресты и обыски. В результате гвардейцы в основном охраняли федеральные здания и выполняли вспомогательные задачи.

    По оценке Бюджетного управления Конгресса, операции обошлись федеральному бюджету более чем в 496 млн долларов.

    При этом более 2,5 тыс. гвардейцев продолжают службу в Вашингтоне, однако уже в нефедеральном статусе. Их миссия, включающая борьбу с преступностью и помощь в коммунальных работах, продлится до конца года. В Мемфисе и Новом Орлеане подразделения также остаются на местах в рамках режима Title 32 – под контролем губернаторов штатов, но при федеральном финансировании.

    Как отмечает издание, на фоне юридических ограничений и общественной критики администрация изменила тактику, активнее задействуя сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), Таможенно-пограничной службы (CBP) и других структур Министерства внутренней безопасности, не подпадающих под те же ограничения, что и военные.

    Ранее Пентагон рассматривал возможность создания национальных сил быстрого реагирования из числа Нацгвардии для оперативного развертывания в районах гражданских беспорядков, однако дальнейшая судьба этой инициативы остается неопределенной.

    Ранее в финансировании протестов в Миннесоте обвинили Сороса и коммунистов Китая.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 23:28 • Новости дня
    Пентагон велел второму авианосцу быть готовым к развертыванию на Ближнем Востоке

    WSJ: Пентагон готовит второй авианосец к развертыванию на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон дал команду второй авианосной ударной группе подготовиться к возможному развертыванию на Ближнем Востоке, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    По данным Wall Street Journal, Пентагон распорядился, чтобы вторая авианосная ударная группа была готова к переброске на Ближний Восток на фоне возможного роста угрозы со стороны Ирана. Источники издания отмечают, что формальный приказ о развертывании еще не поступил, но его могут отдать в ближайшие часы, передает РИА «Новости».

    Один из чиновников уточнил, что подготовка может занять две недели, и авианосец, вероятно, будет отправлен с восточного побережья США. Чиновники сообщили, что авианосец «Джордж Буш» сейчас проходит учения у побережья Вирджинии. По их словам, эти маневры могут быть ускорены для более быстрой готовности к возможному отправлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» пересекла Аравийское море в сопровождении кораблей снабжения и катеров. Американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива вблизи иранской границы.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 06:06 • Новости дня
    Минфин США заявил о готовности изъять деньги руководства Ирана

    Глава минфина США Бессент заявил о готовности ведомства изъять деньги властей Ирана

    Минфин США заявил о готовности изъять деньги руководства Ирана
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон внимательно следит за движением денежных средств, связанных с руководством Ирана, и готов изымать их в случае необходимости, сообщил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Бессент заявил, что американские власти наблюдают за действиями властей Ирана, а также отслеживают «отправляемые ими деньги в мире».

    «Если нам скажут, то мы их достанем», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Бессент подчеркнул, что США продолжают придерживаться политики максимального давления на Тегеран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент раскрыл механизм возникновения экономического кризиса в Иране, где массовые протесты стали следствием экономических трудностей. Белый дом признал вмешательство США причиной кризиса.

    Комментарии (2)
    12 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером

    Опрос Public First показал резкое падение доверия к США среди жителей стран НАТО

    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты опроса Public First показали, что большинство жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником, сообщает Politico.

    Опрос, проведенный лондонской компанией Public First, показал резкое снижение доверия к Соединенным Штатам среди четырех ключевых союзников НАТО, передает Politico.

    В Германии и Канаде половина и 57% респондентов соответственно назвали США ненадежным союзником. Во Франции тех, кто считает США ненадежным, оказалось более чем вдвое больше, чем считающих их надежным партнером.

    Даже в Британии, где уровень доверия к США оказался наивысшим среди опрошенных стран, только 35% назвали союзника надежным, а 39% – ненадежным. Большинство жителей Франции и Германии не верят, что отношения с США защищают их от потенциальных угроз. В Британии за год на 10% снизилась доля тех, кто считает США эффективным сдерживающим фактором.

    По данным Politico, негативные оценки преобладают в вопросах защиты демократии, общих ценностей и надежности альянса. Риторика Вашингтона, торговые споры и неожиданные инициативы, такие как идея Трампа о приобретении Гренландии, усугубили разногласия.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в Давосе, что между странами наступил «разрыв, а не переход». Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в угрозах и запугивании, выразив сомнения в скором восстановлении отношений.

    Руководитель Public First Себ Райд отметил: «Раньше считалось, что США – ненадежный, но незаменимый союзник, сдерживающий врагов. Теперь же европейцы едва ли верят в само существование этого сдерживания».

    Несмотря на ухудшение отношений, во Франции, Германии и Британии сохраняется надежда на восстановление связей после ухода Трампа: большинство опрошенных считают, что отношения можно восстановить в будущем.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Трамп опубликовал скриншот заявления блогера о том, что НАТО и ООН считаются настоящими врагами США.

    Газета Washington Post узнала, что Пентагон планирует сократить участие в десятках инициатив НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, приблизит ли схватка за Гренландию конец НАТО.

    Комментарии (4)
    11 февраля 2026, 10:20 • Новости дня
    Трамп выступил против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высказался против шагов Израиля по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан, подчеркнув, что сейчас для Вашингтона есть более приоритетные вопросы, сообщает Axios.

    Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что выступает против аннексии Израилем территорий на Западном берегу.

    «Я против аннексии», – подчеркнул президент США, комментируя новые меры израильского правительства. По его словам, сейчас у американской администрации достаточно других вопросов: «Нам не нужно заниматься Западным берегом».

    Новые шаги, одобренные израильским кабинетом безопасности, значительно расширяют контроль Израиля над Западным берегом, включая территории, находящиеся под юрисдикцией Палестинской администрации. В частности, эти меры облегчают покупку земли еврейскими поселенцами и позволяют израильской полиции сносить дома на территориях Палестинской администрации, что, по мнению критиков, противоречит соглашениям Осло и снижает шансы на создание палестинского государства.

    Решение израильского кабинета идет вразрез с призывами, которые ранее высказывали Трамп и его советники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Они просили премьер-министра Биньямина Нетаньяху в декабре снизить напряженность на Западном берегу.

    Ближайшая встреча Нетаньяху с американскими представителями состоится в Вашингтоне в среду, где, как ожидается, основное внимание уделят ситуации вокруг Ирана. При этом пока неясно, будет ли обсуждаться вопрос Западного берега.

    Официальные лица США сообщили Axios, что обеспокоены решением израильского кабинета и продолжают изучать его последствия. По словам одного из источников в Белом доме, «стабильный Западный берег обеспечивает безопасность Израиля и соответствует цели администрации добиться мира на Ближнем Востоке».

    Ранее парламент Израиля признал Западный берег Иордана неотъемлемой частью Израиля.

    Израиль ранее присоединил 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан.

    В ноябре прошлого года власти Израиля решили изъять земли древнего города Самария на Западном берегу Иордана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 05:38 • Новости дня
    Трамп потребовал отдать США половину строящегося моста в Канаду

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил остановить открытие международного моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган.

    Политик заявил, что американская сторона должна получить половину прав собственности на этот объект, передает РИА «Новости».

    «Мы начнем переговоры немедленно. Учитывая все, что мы им предоставили, нам должна принадлежать по меньшей мере половина этого актива», – указал он в соцсетях.

    Глава государства назвал решение Барака Обамы разрешить стройку без американской стали глупой ошибкой. Также республиканец возмутился канадскими тарифами на молочную продукцию и запретом на продажу алкоголя из США в провинции Онтарио.

    Ранее представители активистов, выступающие за независимость провинции Альберта в Канаде, провели несколько встреч с представителями администрации Трампа. Встречи проходили в Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной отправке второй авианосной группы к Ирану

    Трамп: США могут направить в сторону Ирана вторую авианосную группу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.

    «Туда направляется армада – и, возможно, направится еще одна», – заявил Трамп в интервью Axios, передает ТАСС.

    Трамп уточнил, что решение о переброске второй авианосной группы пока не принято окончательно, однако такой сценарий действительно обсуждается.

    В январе издание The War Zone сообщало, что американские войска усилили присутствие на Ближнем Востоке, перебросив авианосную ударную группу и дополнительные истребители на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае нападения США Тегеран нанесет удары по американским военным базам в странах Персидского залива.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Иран будет сражаться против агрессии США.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 04:55 • Новости дня
    В США сообщили о «смертельном ударе» по судну террористов в Тихом океане

    Южное командование США сообщило о «смертельном ударе» по судну террористов

    Tекст: Катерина Туманова

    Южное командование ВС США сообщило об ударе по судну, которое якобы использовалось террористическими организациями и применялось для трафика наркотических средств.

    «Девятого февраля по приказу командующего генерала Фрэнсиса Л. Донована, Объединенная оперативная группа в рамках операции «Южное копье» нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями», – сказано в посте командования в соцсети Х.

    Там уточняется, что разведка подтвердила следование судна по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана, а также то, что оно  участвовало в операциях по наркотрафику.

    «В результате удара были убиты два наркотеррориста, один выжил. После боя Южное командование ВС немедленно уведомило Береговую охрану США о необходимости активации системы поиска и спасения выжившего», – отметили в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военные США в первый день нового года заявили, что уничтожили лодки с якобы наркотиками, погибли пять человек. США также сообщили о захвате танкер Sagitta в Карибском море. ВС США объявили 24 января  об уничтожении судна предполагаемых наркодилеров в Тихом океане. Двое человек погибли 6 февраля при атаке США на судно якобы наркоторговцев в Тихом океане.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Белгородской области при атаках БПЛА ВСУ пострадали пять человек
    На Украине начали готовить запрет всей печатной продукции на русском языке
    Драги заявил об ухудшении экономики в Европе
    Страны группы «Рамштайн» решили закупить американское оружие для Киева
    В Севастополе задержали гревшую ноги на Вечном огне женщину
    Бывшую дальневосточную чиновницу обвинили в создании криптопирамиды
    В РПЦ заявили о падении интереса россиян ко дню святого Валентина