  • Новость часаСилами ПВО за три вечерних часа уничтожено более 65 дронов ВСУ над Россией
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинские спецслужбы ищут в России уязвимых подростков
    Рютте ошибочно приписал США главную характеристику России
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу с 1 марта
    Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области
    Слуцкий назвал слова Рютте о «сокрушительном ответе» русофобской провокацией
    Генсек НАТО: США готовы поставить Украине оружие на 12-15 млрд долларов
    Депутатов Верховной рады обязали сдать анализы из-за вспышки кишечной инфекции
    В Общественной палате предложили альтернативное название среднему профобразованию
    12 февраля 2026, 21:57 • Новости дня

    Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о ряде поручений по дополнительным мерам поддержки Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки дал поручения по дополнительным мерам поддержки Белгородской области. В своем канале на платформе Max Хуснуллин отметил, что регион переживает беспрецедентную атаку противника, из-за чего энергосистема области получила серьезные повреждения в результате последних обстрелов.

    Хуснуллин рассказал, что на совещании были обсуждены как финансовые, так и организационные меры поддержки. Вице-премьер поручил оценить последствия разрушений и проработать шаги, которые помогут экономике Белгородской области развиваться несмотря на сложные условия.

    Он сообщил, что лично осмотрел несколько объектов, пострадавших от ракетных ударов. По его словам, уже намечены конкретные планы по устранению последствий атак и восстановлению инфраструктуры региона.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что лично докладывал президенту России Владимиру Путину и ключевым министрам о последствиях украинского обстрела Белгородской области.

    В результате очередных ударов беспилотников ВСУ в регионе пострадали пять мирных жителей.

    12 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    «Единая Россия» проголосовала за закон о правилах распределения общежитий

    «Единая Россия» создает четкие правила распределения общежитий

    Tекст: Вера Басилая

    В России во втором чтении одобрен закон «Единой России», который вводит единый порядок распределения комнат в общежитиях с приоритетом для студентов-семей, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

    Во втором чтении одобрен закон, который регулирует порядок предоставления жилья для студенческих семей. Закон разработан при поддержке «Единой России», а его автором выступил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

    Метелев в Telegram-канале сообщил, что документ создает четкие и прозрачные правила распределения общежитий по всей стране.

    Согласно нововведениям, теперь во всех вузах будет единый порядок предоставления помещений, а данные о доступных местах станут публично доступными. Студенты, состоящие в браке или имеющие детей, получат приоритетное право на отдельное жилье в общежитии. Также университеты смогут выселять так называемых «мертвых душ» – студентов, фактически не проживающих в кампусах.

    По словам Метелева, в вузах страны сегодня обучаются 28,4 тыс. студенческих семей, и сейчас 65% из них не могут жить вместе. Недавно статус студенческих семей был закреплен в законе, а теперь появились и реальные гарантии на жилье. Депутаты подчеркивают, что эти изменения реализованы по просьбам самих студентов, и теперь их обещания выполнены.

    Ранее Госдума одобрила предложенную «Единой Россией» систему распределения жилья для студентов.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    В России открыто крупнейшее месторождение дефицитного минерала
    В России открыто крупнейшее месторождение дефицитного минерала
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Запасы стратегически важного плавикового шпата в России увеличились на 17,5% после открытия месторождения «Гозогор» с ресурсами свыше 5 млн тонн в Забайкалье.

    Компания «Росгеология» объявила об открытии крупного месторождения плавикового шпата в Забайкалье, сообщает РИА «Новости».

    Новое месторождение «Гозогор» содержит более 5 млн тонн запасов флюорита и стало одним из крупнейших открытий 2025 года, по оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

    По итогам государственной экспертизы на баланс поставлены запасы плавикового шпата: 1,05 млн тонн по категории С1 и 4,042 млн тонн по категории С2. Благодаря этому открытию общие запасы данного стратегического и дефицитного сырья в России увеличились на 17,5% впервые за многие годы.

    Главный геолог «Росгеологии» Артур Узюнкоян заявил: «Плавиковый шпат в России является стратегическим дефицитным видом твердых полезных ископаемых, импортируемым на 100%. Открытие «Гозогора» – значительное событие, благодаря которому запасы флюорита в стране впервые за много лет выросли и сразу на 17,5%. Это расширяет минерально-сырьевую базу Дальнего Востока и укрепляет сырьевую независимость России». Также он отметил, что месторождение удобно расположено рядом с инфраструктурой, что позволит быстро начать его разработку и создать крупнотоннажное производство флюоритовых концентратов.

    Плавиковый шпат используется для производства чугуна, стали, керамики, стекла, цемента, алюминия и плавиковой кислоты, необходимой для получения фторуглеродов и других химических продуктов. По данным Минприроды, мировые запасы плавикового шпата превышают 260 млн тонн, крупнейшие ресурсы сосредоточены в Китае, ЮАР, Мексике и Монголии. Россия занимает пятое место в мире по запасам этого сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром нефть» обнаружила новое месторождение нефти в арктической зоне Ямало-Ненецкого округа. Запасы месторождения составляют 55 млн тонн нефти. Новое месторождение назвали в честь геолога Алексея Конторовича.

    Комментарии (20)
    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    @ ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник военного штаба президента Нигера Абдурахмана Тчиани Амаду Ибро объявил о вступлении страны в войну с Францией.

    Во время выступления перед молодежью на стадионе Ниамея Ибро заявил: «Знайте, мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией», передает РИА «Новости».

    По словам военного, указ о мобилизации, ранее утвержденный правительством Нигера, был направлен на подготовку к возможному конфликту с Францией.

     Во Франции отвергли заявления о начале войны. Представитель генштаба Франции Гийом Верне сообщил, что речи о французской интервенции в Нигер быть не может, отмечает издание Jeune Afrique.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в причастности к атаке на аэропорт Ниамеи. Тчиани также поблагодарил российских партнеров за оперативные действия, которые позволили отразить нападение за двадцать минут. Президент страны заявил, что за атаками на территории Нигера и других африканских государств стоят Франция и ее спецслужбы.

    Комментарии (16)
    12 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Военный эксперт Кнутов: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство работает стереотипно. Противник нанес удар по Волгоградской области с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2», запущенном из Харьковской области.

    «Так как российские военные системно демонстрируют умение противодействовать атакам дронов, противник, судя по всему, для эффекта неожиданности решил сделать ставку именно на ракетный удар в Волгоградской области», – предположил военный эксперт Юрий Кнутов.  Собеседник допустил, что ракеты были запущены из Харьковской области. Речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2».

    «Возможно, где-нибудь в подземных цехах на Украине наладили производство этих ракет, доработали их дальность», – рассуждает эксперт. Он уточнил, что удару однозначно предшествовал сбор разведданных.

    «Не обошлось без западных спутников. Может быть, противник использовал и какую-то агентурную сеть. Зная, что объект, выбранный в качестве цели, имеет систему противовоздушной обороны, преимущественно ориентированную на беспилотную опасность, было принято решение нанести удар», – детализировал аналитик.

    Эксперт назвал действия украинской стороны «провокацией и эскалацией». «Киев не хочет подписывать какие-либо мирные соглашения. Удар по Волгоградской области был нанесен с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров», – предположил аналитик, добавив, что украинские власти работают стереотипно.

    «Ответ ВС России не заставит себя ждать. Военные вычислят предприятия, где собираются ракеты, в том числе «Гром-2», «Нептун», и нанесут удар. Так мы сделали в свое время с «Южмашем», а также с заводом по производству «Фламинго», – отметил спикер. Кроме того, продолжил эксперт, нужно создать рубеж противовоздушной обороны разного класса и назначения, который бы проходил от Черного до Балтийского моря.

    Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки на регион. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Жителей населенного пункта эвакуируют.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – приводит заявление Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ночь на 11 февраля регион подвергся атаке беспилотников. В Волжском была повреждена квартира в жилом доме, на территорию детского сада упал БПЛА. Кроме того, возник пожар на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, никто не пострадал. Минобороны в среду отчиталось об уничтожении 49 дронов над Волгоградской областью за ночь.

    В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над 13 регионами. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Мичуринск, в результате чего ранены два человека, повреждены здания.

    Напомним, Украина неоднократно атаковала российские регионы с помощью дальнобойных ракет, в том числе западного производства. Удары преимущественно наносились по целям в Курской и Брянской областях. Но в декабре 2024 года атаке подверглась Ростовская область: с территории Украины были запущены ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Против них силы ПВО применили С-400, «Бук-М3» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». С их помощью зенитчики сбили шесть ракет ATACMS и три Storm Shadow, еще одну удалось отклонить от объекта атаки, передавало издание РБК со ссылкой на Минобороны. В том же месяце противник атаковал аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.

    В ноябре 2025 года с территории Украины были выпущены четыре ракеты ATACMS по городу Воронежу. Все они были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь», приводил сообщение военного ведомства «Интерфакс».

    Комментарии (17)
    12 февраля 2026, 11:41 • Новости дня
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Окончено производство по уголовному делу в отношении сбежавшего из России актера Артура Смольянинова (иноагент, в списке террористов и экстремистов), обвиняемого в распространении ложной информации о российской армии, он объявлен в международный розыск, сообщил Следственный комитет.

    Актер, находясь за границей, дал интервью, в котором сообщил заведомо ложные сведения о действиях ВС России, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Ему заочно предъявили обвинение и объявили его в международный розыск, а на принадлежащее ему имущество наложили арест.

    Артист покинул Россию после начала спецоперации на Украине и неоднократно выступал с резкой критикой властей. Он также выражал готовность участвовать в боевых действиях на стороне Киева.

    Ранее сообщалось, что страна, где, предположительно, Смольянинов находится, отказала российским следователям в правовой помощи. Российские правоохранители запросили у Латвии содействие в расследовании уголовного дела против актера.

    Комментарии (31)
    12 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    Среди шести убитых во Флориде оказались выходцы из России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    В американском штате Флорида в городах Сарасота и Форт-Лодердейл были убиты шесть человек, среди которых есть выходцы из России и с Украины, сообщили СМИ.

    Как передает канал CBS, серийное убийство совершил 51-летний Рассел Кот, который покончил с собой вскоре после преступления. Полиция заявляет, что все жертвы были убиты в среду утром одним и тем же подозреваемым, передает РИА «Новости».

    В Форт-Лодердейле погибли 46-летняя Лариса Блюдая и 18-летний Бен Азизов. По словам представителей шерифа округа Сарасота, Кот ранее состоял в романтических отношениях с одной из жертв в этом городе, а между жертвами Форт-Лодердейла и Сарасоты прослеживается связь. Мотивы расправы в Сарасоте пока остаются неясными.

    В Сарасоте жертвами преступника стали Ольга Грейнерт, Флорита Столяр, Анатолий Йоффе и Ярослав Блюдой.

    Как отмечает РИА «Новости со ссылкой на соцсети, Флорита Столяр родилась в Днепропетровске, а Анатолий Йоффе – в Петербурге, при этом Йоффе владел местной клиникой и был мужем Столяр.

    Тело Кота обнаружили на месте убийства последних четырех жертв с ранениями, которые, по данным полиции, он нанес себе сам.

    Ранее сообщалось, что трое сотрудников правоохранительных органов были убиты и двое ранены в результате стрельбы в Пенсильвании, открывший стрельбу злоумышленник также мертв.

    Комментарии (5)
    12 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    @ zubarefff

    Tекст: Вера Басилая

    В российском фильме «Скуф» главную роль получил украинский блогер Александр Зубарев, ранее прославившийся скандальными высказываниями о России и русских.

    Тизер российской комедии «Скуф» с Александром Зубаревым в главной роли был опубликован 10 февраля 2026 года, передает Life.ru.

    Зубарев известен эпатажными стримами и высказываниями, среди которых его шутка о «бургере с русскими младенцами» вызвала бурную критику российских пользователей. Эта ситуация совпала с русофобским флешмобом на Украине, когда в киевском ресторане гости делили торт в форме младенца на российском триколоре, а в меню некоторых заведений появились провокационные блюда.

    На обвинения в адрес своих высказываний Зубарев ответил, что это «был просто юмор». Однако подписчики не раз отмечали другие спорные заявления стримера, например, его слова в мае 2023 года перед атакой ВСУ на Шебекино: «Пусть у вас все получится, ребята».

    Несмотря на украинское гражданство и связи с украинскими блогерами, в российской тусовке комиков и стримеров Зубарев занял заметное место. Его популярность в соцсетях достигает 8,5 млн подписчиков в TikTok и почти 1,5 млн в Telegram.

    Фильм «Скуф» снят кинокомпаниями SoFilm и Papini Prod. Режиссером и сопродюсером выступил Алексей Степанов, а название фильма принадлежит российскому ООО «София». В съемках приняли участие комики и блогеры, связанные с известными российскими и казахстанскими артистами. Авторы фильма не стали учитывать скандальное прошлое Зубарева при выборе его на главную роль.

    Ранее комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    После запрета на въезд Сабуров выразил признательность России, подчеркнув, что именно здесь состоялся как артист и обрел многотысячную аудиторию.

    Сабуров поручил своим юристам разобраться с ситуацией по поводу запрета на въезд в Россию.

    Комментарии (30)
    12 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей населенного пункта Котлубань начали эвакуировать из-за угрозы детонации в связи с пожаром на объекте Минобороны, который произошел в результате ракетной атаки, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    По словам губернатора, подразделения ПВО Министерства обороны России отражают ракетную атаку на территорию региона. «В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    В ликвидации пожара участвуют противопожарные службы региона, МЧС и Министерство обороны. Среди местных жителей пострадавших нет, а гражданские объекты не повреждены.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – говорится в сообщении.

    Для этих целей подготовлены и отправлены автобусы, развернуты пункты временного размещения в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ. В район направлены представители профильных органов власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки беспилотников произошло возгорание на заводе в Волгоградской области.

    Комментарии (19)
    12 февраля 2026, 10:27 • Новости дня
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того, как США взяли под контроль нефтяную отрасль Венесуэлы, часть венесуэльской нефти, купленной американцами, уже приобрёл Китай, отмечает Bloomberg.

    Китай приобрел партию венесуэльской нефти, ранее купленную правительством Соединенных Штатов, передает Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики США Криса Райта

    Он сообщил в Каракасе, что «Китай уже купил часть нефти, которую продало правительство США», не уточнив детали сделки. Райта также отметил, что «легальные китайские бизнес-сделки на легальных условиях приветствуются», отвечая на вопросы о совместных предприятиях в Венесуэле.

    С января 2026 года рынок нефти потрясен действиями США, которые взяли под контроль нефтяную отрасль Венесуэлы после задержания бывшего президента Николаса Мадуро. До этого китайские нефтеперерабатывающие заводы были крупнейшими покупателями венесуэльской нефти, причем основной объем поступал на частные предприятия. Поставки шли с большими скидками из-за санкций.

    После вмешательства США, президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла передаст Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей санкционной нефти. Крис Райт в январе сообщил телеканалу Fox News, что США не планируют ограничивать доступ Китая к венесуэльской нефти.

    Венесуэльская нефть также направляется в Индию и Израиль. Индийские нефтепереработчики приобрели крупную партию сорта Merey, а государственным компаниям рекомендовано увеличить закупки венесуэльской и американской нефти. По оценке главы отдела стратегий сырьевого рынка JPMorgan Chase Наташи Каневой, производство венесуэльской нефти может достичь 2 млн баррелей в сутки в течение двух-трех лет.

    В декабре 2025 года, по данным ОПЕК, Венесуэла поставляла около 896 тыс. баррелей нефти в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США применяют доктрину Донро против России и Китая.

    США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    Комментарии (28)
    12 февраля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
    Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

    Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета, прошедшего 25 декабря 2025 года. В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование».

    Кроме того, Путин поручил до 15 июля внести в российское законодательство изменения, которые определят стажировки как отдельный вид срочных трудовых отношений.

    В документе подчеркивается: «Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих в том числе:... определение стажировок как вида трудовых отношений, носящих срочный характер, в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и (или) адаптации к трудовой деятельности, а также закрепление понятий «стажер» и «трудоустройство на стажировку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки объявило о сокращении 47 тыс. платных мест в вузах страны. В первую очередь регулирование затронет направления «Юриспруденция», «Менеджмент и экономика», а также «Реклама и связи с общественностью».

    Между тем в России зафиксировали рекордное снижение доли школьников, поступающих в 10-й класс.

    Комментарии (20)
    12 февраля 2026, 13:17 • Новости дня
    Город Ухта в Коми атаковали украинские беспилотники
    Город Ухта в Коми атаковали украинские беспилотники
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали город Ухта в Коми, сообщили в региональном управлении МЧС России в четверг.

    Атаку дронов зафиксировали в Ухте, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    На место выехали оперативные службы.

    До этого власти региона объявляли беспилотную опасность.

    Ранее ВСУ уничтожили здание почты в городе Приморск в Запорожской области.

    Комментарии (16)
    12 февраля 2026, 10:23 • Новости дня
    Установлены мигранты, изжившие строителей Стоунхенджа
    Установлены мигранты, изжившие строителей Стоунхенджа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Около 2400 года до нашей эры на территорию Британии пришли носители культуры колоколовидных кубков, почти полностью вытеснившие за одно столетие строителей Стоунхенджа.

    Данные древней ДНК, опубликованные в журнале New Scientist, раскрывают происхождение загадочного народа, который появился на территории Британии примерно в 2400 году до нашей эры и практически вытеснил прежних жителей, строителей Стоунхенджа, передает New Scientist.

    Исследование, проведенное коллективом под руководством Дэвида Райха из Гарвардского университета, включало анализ геномов 112 человек, проживавших между 8500 и 1700 годами до нашей эры на территории современных Нидерландов, Бельгии и западной Германии.

    Результаты показали, что в дельтах Рейна и Мааса долгое время сохранялась уникальная популяция охотников-собирателей, несмотря на распространение земледельцев из Анатолии по Европе. Новоприбывшие земледельцы слабо повлияли на генофонд региона: мужские Y-хромосомы оставались преимущественно охотничьими более 1500 лет, а в женских линиях фиксировались следы браков с дочерьми фермеров.

    К 2500 году до нашей эры на территории появились представители культуры колоколовидных кубков, которые принесли с собой примесь степного происхождения, но при этом у них сохранилось 13–18% уникального генетического состава местных охотников и первых земледельцев. Именно этот смешанный генетический профиль обнаружили у людей, прибывших на Британские острова около 2400 года до нашей эры.

    По словам Райха, «наши модели указывают, что от 90 до 100% исходного населения Британии было вытеснено».

    Причины столь резкой замены населения Британии до сих пор неясны, однако ученые полагают, что важную роль могла сыграть инфекция, к которой пришедшие с материка были более устойчивы, чем местные жители. При этом религиозные изменения маловероятны: мегалитические сооружения продолжали использоваться и расширяться новыми переселенцами.

    Археологические находки показывают, что культура колоколовидных кубков принесла в Британию металлы, новые формы керамики и одежды, а также золотые украшения, почти идентичные найденным в Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году археологи обнаружили уникальное скифское захоронение воина в Сибири.

    В Омской области специалисты нашли меч саргатской культуры.

    Археологи в Тульской области обнаружили древнее городище и клады.

    Комментарии (3)
    12 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Онищенко сказал, как можно переименовать среднее профессиональное образование

    Онищенко придумал новое название для среднего профессионального образования

    Онищенко сказал, как можно переименовать среднее профессиональное образование
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переименование «Среднего профессионального образования» возможно путем исключения из наименования слова «среднее», заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Академик Российской академии наук и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил убрать из названия «среднее профессиональное образование» слово «среднее». передает ТАСС.

    «Работа вестись должна в изъятии из этого определения слова «среднее», а «профессиональное образование» нужно оставить», – заявил Онищенко.

    Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

    Комментарии (18)
    12 февраля 2026, 10:05 • Новости дня
    Бывший тренер сборной России Пихлер призвал не пускать россиян на Олимпиаду
    Бывший тренер сборной России Пихлер призвал не пускать россиян на Олимпиаду
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возглавлявший ранее российскую команду по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что российских спортсменов не следует пускать на Олимпийские игры.

    «Я люблю Россию. Но не сейчас. Должны ли российские биатлонисты участвовать на Олимпиаде? До окончания боевых действий – нет», – заявил специалист, пишет «Спортс».

    По мнению наставника, участие таких атлетов, как Савелий Коростелев и Наталья Непряева, является ошибкой, поскольку российские спортсмены не должны соревноваться до изменения ситуации.

    Пихлер выразил сожаление невиновным атлетам и своим друзьям в России, но заявил, что пока позиция остается неизменной.

    Ранее World Taekwondo разрешила спортсменам из России выступать с национальным флагом и гимном.

    Также МОК рекомендовал допустить к международным турнирам юных российских спортсменов с флагом и гимном.

    Комментарии (10)
    12 февраля 2026, 01:18 • Новости дня
    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти

    Бессент: При урегулировании на Украине США могут снять санкции с России

    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отмена ограничений на российскую нефть возможна после достижения мирного соглашения по украинскому кризису, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Бессент не исключил снижения мировых цен на энергоносители. «Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент заявил, что введение дополнительных санкций против России будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине. Он также добавил, что санкции США в октябре 2025 года против «Роснефти» и «Лукойла» якобы помогли России сесть за стол переговоров.

    Комментарии (11)
    Главное
    В Белгородской области при атаках БПЛА ВСУ пострадали пять человек
    На Украине начали готовить запрет всей печатной продукции на русском языке
    Драги заявил об ухудшении экономики в Европе
    Страны группы «Рамштайн» решили закупить американское оружие для Киева
    В Севастополе задержали гревшую ноги на Вечном огне женщину
    Бывшую дальневосточную чиновницу обвинили в создании криптопирамиды
    В РПЦ заявили о падении интереса россиян ко дню святого Валентина