    12 февраля 2026, 18:27 • Новости дня

    Экс-глава «Локомотива» извинился перед семьей убитого по его заказу

    Экс-глава «Локомотива» Липатов извинился перед семьей убитого по его заказу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов извинился перед вдовой и дочерью убитого по его заказу советника главы Министерства путей сообщения Игоря Фоминова в 2002 году.

    На заседании Одинцовского городского суда адвокат Липатова зачитала текст телеграммы, передает РБК. «Более 20 лет я хотел попросить у вас прощения, потому что тяжесть этого поступка давила на меня каждый день, но я боялся», – говорится в обращении.

    В своем послании Липатов также подчеркнул, что не ждет понимания и прощения от родственников убитого, поскольку осознает, что является «причиной их боли на всю оставшуюся жизнь». Помимо слов сожаления, он перечислил жене и дочери Фоминова 1 млн рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

    Отвечая на вопрос государственного обвинителя, почему ранее не предпринял подобных шагов, Липатов пояснил, что осознал свои поступки только к концу следствия. «Телеграмма – это один из моментов сегодняшних моего волеизъявления и моего понимания жизни. Я понимаю, что я телеграммой дела не исправлю и что я совершил непоправимое», – признал он.

    Также в ходе заседания защита Липатова приобщила к материалам дела несколько благодарственных писем. В них отмечалась его благотворительная деятельность: регулярная поддержка детского приюта, помощь военнослужащим и участие в гуманитарных акциях.

    В январе экс-глава совдира ФК «Локомотив» оказался фигурантом дела о заказных убийствах.

    12 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Военный эксперт Кнутов: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство работает стереотипно. Противник нанес удар по Волгоградской области с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2», запущенном из Харьковской области.

    «Так как российские военные системно демонстрируют умение противодействовать атакам дронов, противник, судя по всему, для эффекта неожиданности решил сделать ставку именно на ракетный удар в Волгоградской области», – предположил военный эксперт Юрий Кнутов.  Собеседник допустил, что ракеты были запущены из Харьковской области. Речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2».

    «Возможно, где-нибудь в подземных цехах на Украине наладили производство этих ракет, доработали их дальность», – рассуждает эксперт. Он уточнил, что удару однозначно предшествовал сбор разведданных.

    «Не обошлось без западных спутников. Может быть, противник использовал и какую-то агентурную сеть. Зная, что объект, выбранный в качестве цели, имеет систему противовоздушной обороны, преимущественно ориентированную на беспилотную опасность, было принято решение нанести удар», – детализировал аналитик.

    Эксперт назвал действия украинской стороны «провокацией и эскалацией». «Киев не хочет подписывать какие-либо мирные соглашения. Удар по Волгоградской области был нанесен с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров», – предположил аналитик, добавив, что украинские власти работают стереотипно.

    «Ответ ВС России не заставит себя ждать. Военные вычислят предприятия, где собираются ракеты, в том числе «Гром-2», «Нептун», и нанесут удар. Так мы сделали в свое время с «Южмашем», а также с заводом по производству «Фламинго», – отметил спикер. Кроме того, продолжил эксперт, нужно создать рубеж противовоздушной обороны разного класса и назначения, который бы проходил от Черного до Балтийского моря.

    Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки на регион. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Жителей населенного пункта эвакуируют.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – приводит заявление Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ночь на 11 февраля регион подвергся атаке беспилотников. В Волжском была повреждена квартира в жилом доме, на территорию детского сада упал БПЛА. Кроме того, возник пожар на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, никто не пострадал. Минобороны в среду отчиталось об уничтожении 49 дронов над Волгоградской областью за ночь.

    В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над 13 регионами. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Мичуринск, в результате чего ранены два человека, повреждены здания.

    Напомним, Украина неоднократно атаковала российские регионы с помощью дальнобойных ракет, в том числе западного производства. Удары преимущественно наносились по целям в Курской и Брянской областях. Но в декабре 2024 года атаке подверглась Ростовская область: с территории Украины были запущены ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Против них силы ПВО применили С-400, «Бук-М3» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». С их помощью зенитчики сбили шесть ракет ATACMS и три Storm Shadow, еще одну удалось отклонить от объекта атаки, передавало издание РБК со ссылкой на Минобороны. В том же месяце противник атаковал аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.

    В ноябре 2025 года с территории Украины были выпущены четыре ракеты ATACMS по городу Воронежу. Все они были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь», приводил сообщение военного ведомства «Интерфакс».

    12 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    @ zubarefff

    Tекст: Вера Басилая

    В российском фильме «Скуф» главную роль получил украинский блогер Александр Зубарев, ранее прославившийся скандальными высказываниями о России и русских.

    Тизер российской комедии «Скуф» с Александром Зубаревым в главной роли был опубликован 10 февраля 2026 года, передает Life.ru.

    Зубарев известен эпатажными стримами и высказываниями, среди которых его шутка о «бургере с русскими младенцами» вызвала бурную критику российских пользователей. Эта ситуация совпала с русофобским флешмобом на Украине, когда в киевском ресторане гости делили торт в форме младенца на российском триколоре, а в меню некоторых заведений появились провокационные блюда.

    На обвинения в адрес своих высказываний Зубарев ответил, что это «был просто юмор». Однако подписчики не раз отмечали другие спорные заявления стримера, например, его слова в мае 2023 года перед атакой ВСУ на Шебекино: «Пусть у вас все получится, ребята».

    Несмотря на украинское гражданство и связи с украинскими блогерами, в российской тусовке комиков и стримеров Зубарев занял заметное место. Его популярность в соцсетях достигает 8,5 млн подписчиков в TikTok и почти 1,5 млн в Telegram.

    Фильм «Скуф» снят кинокомпаниями SoFilm и Papini Prod. Режиссером и сопродюсером выступил Алексей Степанов, а название фильма принадлежит российскому ООО «София». В съемках приняли участие комики и блогеры, связанные с известными российскими и казахстанскими артистами. Авторы фильма не стали учитывать скандальное прошлое Зубарева при выборе его на главную роль.

    Ранее комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    После запрета на въезд Сабуров выразил признательность России, подчеркнув, что именно здесь состоялся как артист и обрел многотысячную аудиторию.

    Сабуров поручил своим юристам разобраться с ситуацией по поводу запрета на въезд в Россию.

    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    11 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории

    Украина исключила место Переяславской рады из реестра памятников истории

    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Место проведения Переяславской рады утратило статус памятника национального значения на Украине по решению правительства, опубликованному на сайте Минкульта страны.

    Место проведения Переяславской рады в Переяславе статуса памятника истории национального значения было принято украинским Кабмином, передает ТАСС. Сообщается, что объект исключен из государственного реестра недвижимых памятников Украины, согласно информации Министерства культуры страны.

    В заявлении ведомства уточняется, что памятник находился в городе Переяслав Киевской области. До этого, в 2022 году, власти Украины уже снесли монумент «Навеки вместе с Россией», установленный в честь 300-летия Переяславской рады.

    Переяславская рада состоялась в январе 1654 года и стала событием, ознаменовавшим объединение территории Войска Запорожского с Русским царством под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Несколько лет назад Верховная рада приняла решение сократить название города Переяслав-Хмельницкий, объяснив это необходимостью пересмотра исторических трактовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в захваченном сторонниками так называемой ПЦУ Успенском соборе на Волыни собираются уничтожить историческое изображение Николая II.

    Ранее на Украине предложили снести памятник Игорю Курчатову в Николаевской области. А на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в Одессе на бюст президента США Дональда Трампа.

    Напомним, только в Киеве с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, при этом исчезли упоминания многих российских деятелей.

    11 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
    Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режиссер Константин Богомолов освобожден от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию.

    Об этом сообщили в Министерстве культуры России, передает ТАСС.

    «Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», – подчеркнули в ведомстве.

    В январе выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.

    В среду стало известно, что Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что у Богомолова были веские основания покинуть пост ректора МХАТ.

    12 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию

    Примаков сообщил о росте заявок от граждан западных стран на переезд в Россию

    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рост числа обращений от жителей западных стран, заинтересованных в переселении в Россию и получении гражданства, связан с несогласием с политикой их государств, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о заметном увеличении числа заявок от граждан западных стран, желающих переехать в Россию. По его словам, основная причина этого тренда заключается в несогласии людей с политикой их государств, направленной на разрушение семейных институтов и традиционных моральных ценностей, передает РИА «Новости».

    Как отметил глава Россотрудничества, такие обращения стали поступать все чаще в последние годы, что свидетельствует о растущем интересе к России как к стране, где ценятся традиционные устои общества.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в первые три квартала 2025 года почти 22 тыс. граждан воспользовались возможностью вернуться на историческую родину.

    Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отметил, что граждане с Украины, проживающие в США, стали в несколько раз чаще обращаться по госпрограмме переселения в Россию.

    12 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    МИД объяснил список требований Каллас к России

    Захарова: ЕС нацелен любыми способами не допустить прекращения конфликта на Украине

    МИД объяснил список требований Каллас к России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предложении главы евродипломатии Каи Каллас сформировать список требований ЕС к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Захарова заявила: «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что пока Европейский союз не осознает необходимость устранения первопричин конфликта, его роль в мирном урегулировании невозможно рассматривать. Она отметила, что устранение этих причин является вкладом в долгосрочную стабильность и безопасность Европы, а не уступкой России.

    По словам Захаровой, власти Украины делают ставку на перевооружение и продолжение конфликта, отвергая диалог с Россией. Она напомнила, что в период проведения международных встреч Киев только наращивает ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам на территории России, включая жилые дома, медучреждения и церкви.

    Представитель МИД РФ также заявила, что Москва открыта для равноправного диалога со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения конфликта. Позиция России по вопросу урегулирования и роли Европы в этом процессе остается неизменной и была не раз озвучена руководством страны на самом высоком уровне.

    В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы исключить любую возможность мирного урегулирования конфликта.

    Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    11 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин поручил продумать льготы по погашению ипотеки при рождении четвертого ребенка

    Путин поручил продумать льготы по ипотеке для семей с четырьмя детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер поддержки при погашении ипотеки после рождения четвертого ребенка.

    В перечне поручений на сайте Кремля говорится о необходимости рассмотреть меры по полному или частичному погашению государством обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу в размере не более 450 тыс. рублей при рождении четвертого и последующих детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья», а также внести поправки в законодательство для продвижения семейных ценностей в рекламе. Кроме того, Путин поручил организовать с 2026 года статистические наблюдения за репродуктивными планами граждан.


    11 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    У Мизулиной заработал WhatsApp

    Мизулина рассказала о возобновлении работы WhatsApp в России

    У Мизулиной заработал WhatsApp
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что у нее неожиданно снова заработал мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

    «У меня почему-то начал работать WhatsApp», – написала Мизулина в своем Telegram-канале.

    Ранее домен WhatsApp исчез из записей DNS-серверов российского сегмента интернета, передает Ura.ru. Это значит, что пользователи из России больше не могут напрямую зайти в веб-версию мессенджера.

    Кроме того, адрес WhatsApp удалили из Национальной системы доменных имен (НСДИ) – инфраструктуры, созданной для обеспечения работы российских доменов даже при сбоях глобального интернета. Система была введена после принятия закона о «суверенном Рунете» в 2019 году.

    Ранее эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» Российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов заявил о завершении эры доминирования WhatsApp в России.

    12 февраля 2026, 15:29 • Новости дня
    Обнаружена связывающая Эпштейна с пропавшим Усольцевым ядерная программа

    RT сообщил о связи Эпштейна с пропавшим Усольцевым по участию в ядерной программе

    Обнаружена связывающая Эпштейна с пропавшим Усольцевым ядерная программа
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский финансист Джеффри Эпштейн и исчезнувший вместе с семьей в тайге предприниматель Сергей Усольцев были косвенно связаны через программу развития российских ядерных городов.

    Скандальный финансист Джеффри Эпштейн был косвенно связан с предпринимателем Сергеем Усольцевым через программу «Инициатива атомных городов», сообщает RT. В 1998 году Эпштейн посещал Саров, центр российской ядерной промышленности, в рамках программы, направленной на создание рабочих мест для бывших сотрудников ядерной отрасли с привлечением инвестиций из США.

    В это же время предприниматель Усольцев курировал аналогичный проект в Железногорске Красноярского края. Его фирма «Международный центр развития – Железногорск», основанная в 1999 году, занималась привлечением американских инвестиций для города на сумму в несколько миллионов долларов.

    Усольцев и его семья загадочно исчезли осенью прошлого года в тайге, и до сих пор их местонахождение неизвестно. Обсуждалась версия о тайном отъезде семьи Усольцевых за границу из-за возможной активности предпринимателя в сфере, связанной с гостайной в 1990-х годах. Следов их пропажи до сих пор не обнаружено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основной версией исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае считается несчастный случай, а возможность побега официально исключена.

    Следствие также рассматривает версию о возможных преступных действиях, связанных с исчезновением семьи в тайге.

    Глава семьи Сергей Усольцев ранее привлекался к административной ответственности за финансовые и налоговые нарушения, а в 1990-х годах участвовал в американской программе.

    12 февраля 2026, 17:04 • Новости дня
    Эстония выслала гражданина России за недоказанный шпионаж

    Власти Эстонии объявили о высылке гражданина России за недоказанный шпионаж

    Эстония выслала гражданина России за недоказанный шпионаж
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин России Андрей Журавлев был выдворен из Эстонии по обвинению в намерении собирать разведданные, однако доказательства этого представлены не были, отмечают информагентства.

    Полиция безопасности Эстонии заявила о высылке гражданина России Андрея Журавлева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства в соцсетях.

    По версии эстонских властей, Журавлев якобы планировал участвовать в сборе разведывательной информации. При этом никаких доказательств в подтверждение этой версии полиция не предоставила. Российская сторона пока не комментировала ситуацию с высылкой Журавлева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке первого секретаря аппарата российского посольства.

    Позже Россия приняла решение выслать одного из сотрудников эстонского посольства в Москве в ответ на действия Таллина.

    После этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина для вручения ноты протеста из-за российских самолетов на границе с Эстонией.


    11 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    Пассажир рейса Пекин – Москва умер после экстренной посадки в Казани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экстренная посадка в аэропорту Казани произошла из-за резкого ухудшения состояния 38-летнего пассажира на борту международного рейса Пекин-Москва, однако спасти мужчину не удалось.

    Самолет, следовавший по маршруту Пекин – Москва, совершил экстренную посадку в Казани из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщает ЦСУТ России на транспорте СК России. По предварительным данным, 37-летнему мужчине внезапно стало плохо во время полета. После приземления медики скорой помощи констатировали его смерть.

    Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту случившегося. В ведомстве сообщили: «Обстоятельства произошедшего устанавливаются». По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяц назад пассажир скончался на борту самолета, готовившегося к вылету из аэропорта Саратова. Ранее в сентябре в аэропорту Уфы во время посадки на самолет авиакомпании Nordstar до Иркутска также умер пассажир. А второму пассажиру в том же рейсе оказали медицинскую помощь и выдали справку об отстранении от полетов.

    До этого, в мае российский самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, совершил посадку в казахстанском Актобе из-за ухудшения состояния пассажира, который скончался после приземления.

    11 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск
    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что не может приехать на переговоры в Москву.

    Он также подчеркнул, что не считает возможной и встречу в Минске, передает RT.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным. В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с Зеленским в Москве.

    Зеленского уличили в попытке обмануть украинцев встречей с Путиным.

    11 февраля 2026, 19:52 • Новости дня
    Сотрудник «Мираторга» погиб при атаке ВСУ на Брянскую область

    Сотрудник «Мираторга» погиб при атаке дронов ВСУ в Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе атаки с применением дронов-камикадзе на территорию предприятия «Мираторг» в Климовском районе Брянской области погиб один сотрудник, сообщают местные власти.

    Сотрудник агропромышленного холдинга «Мираторг» погиб в результате атаки дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины на село Бровничи Климовского района Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз в своем Телеграм-канале сообщил, что удар был нанесён целенаправленно по территории предприятия.

    В своей публикации он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать необходимую поддержку и материальную помощь пострадавшим. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, выясняются все обстоятельства трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области с применением ракет «Нептун» и систем Himars, из-за чего пострадали двое мирных жителей и была повреждена церковь.

    Ранее, 4 февраля, дрон ВСУ поразил автомобиль в Брянской области, в результате были ранены две учительницы.

    А последний раз жертвы от атак ВСУ в области фиксировали 20 января, тогда украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в Погарском районе, погибли двое мирных жителей.


    11 февраля 2026, 19:45 • Новости дня
    В Петербурге выявили почти сто случаев норовируса в школе

    В школе Невского района Петербурга выявили 96 заболевших норовирусом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одной из школ Невского района Петербурга зарегистрировали 96 случаев острой кишечной инфекции среди школьников и сотрудников, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Число заболевших острой кишечной инфекцией в школе № 39 Невского района Петербурга достигло 96 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Заболели как ученики, так и сотрудники учебного заведения, а также работники пищеблока компании «КСП »Волна«».

    В межрегиональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что у всех заболевших и контактных лиц выявлена норовирусная инфекция. В школе уже завершили комплексные санитарные мероприятия, чтобы локализовать и ликвидировать очаг заражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 февраля в Невском районе Петербурга нескольких детей госпитализировали с признаками отравления после обеда в школьной столовой. Позже число зараженных норовирусом детей в Петербурге достигло 37 человек.

    Ранее, в конце января у сотрудника одной из школ Петербурга обнаружили туберкулез, после чего всех учеников начали обследовать, а в здании школы провели дезинфекцию.

    11 февраля 2026, 21:20 • Новости дня
    В хостеле Чебоксар после драки нашли тела двух мужчин

    В хостеле Чебоксар после драки нашли тела двух мужчин из Тюмени и Алтая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одном из хостелов Чебоксар после драки между постояльцами обнаружили тела двух мужчин, приехавших из разных регионов, сообщили в полиции региона.

    В Чебоксарах после драки в одном из хостелов были обнаружены тела двух мужчин, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Чувашии. Инцидент произошёл в заведении на улице Ломоносова. В полицию поступил сигнал о конфликте между постояльцами, после чего на месте были найдены погибшие мужчины в возрасте 48 и 62 лет.

    Правоохранители уточнили, что один из погибших приехал в Чебоксары из Тюменской области, второй – из Алтайского края. Подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, задержали на месте происшествия.

    По информации МВД, задержанными оказались жители Смоленской и Кемеровской областей. Их уже доставили в отделение полиции и передали следственным органам для проведения дальнейших процессуальных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Чувашии признал виновным мужчину, совершившего убийство владельца магазина в Канаше в костюме Деда Мороза.

    А житель Чебоксар, задушивший свою мать шнурками, получил девять лет колонии строгого режима.


