Оверчук: Россия ведет работу над разблокированием всех путей на Кавказе

Оверчук сообщил о переговорах по восстановлению железных дорог Кавказа

Tекст: Тимур Шайдуллин

Рассматривается вопрос восстановления железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через Абхазию, заявил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук, сообщает РИА «Новости».

По словам Оверчука, этот маршрут имеет стратегическое значение для укрепления транспортно-логистической связанности на Кавказе, что, по его мнению, критически важно для обеспечения мира, стабильности и экономического развития всех стран региона – Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России.

Вице-премьер отметил, что Россия рассчитывает на конструктивный подход всех государств региона при реализации этого проекта. Он также сообщил, что по просьбе Армении Москва начинает переговоры по восстановлению двух участков железных дорог, которые соединят армянскую сеть с железными дорогами Азербайджана в районе города Ерасх и Турции в районе Ахуряна.

Оверчук уточнил, что протяженность этих участков составляет около 1,6 км и 12,4 км. В рамках переговоров предстоит определить технические, финансовые и организационные аспекты реализации проекта. Российская сторона, по словам Оверчука, высоко ценит доверие и интерес Армении к российским технологиям и опыту в железнодорожном строительстве.

Вице-премьер добавил, что Россия продолжает работу по разблокированию всех нарушенных транспортных путей на Кавказе. Как отметил Оверчук, восстановление железнодорожных маршрутов в регионе позволит России получить прямой выход по железной дороге к Нахичеванской автономной республике Азербайджана, Турции с доступом к портам Средиземного моря, а также Ирану с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первая партия российского зерна прибыла в Армению по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана. Позже Грузинская железная дорога перевезла азербайджанскую нефть в Армению бесплатно в разовом порядке.

А грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия станет региональным центром стабильности и логистики в новых условиях переоценки торговых путей.