    Какое тайное оружие США использовали для захвата Мадуро
    Онищенко сказал, как можно переименовать среднее профессиональное образование
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    Генсек НАТО поддержал идею Макрона о контактах с Россией
    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    Город Ухта в Коми атаковали украинские беспилотники
    В Общественной палате предложили альтернативное название среднему профобразованию
    12 февраля 2026, 17:04

    Эстония выслала гражданина России за недоказанный шпионаж

    Власти Эстонии объявили о высылке гражданина России за недоказанный шпионаж

    Эстония выслала гражданина России за недоказанный шпионаж
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин России Андрей Журавлев был выдворен из Эстонии по обвинению в намерении собирать разведданные, однако доказательства этого представлены не были, отмечают информагентства.

    Полиция безопасности Эстонии заявила о высылке гражданина России Андрея Журавлева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства в соцсетях.

    По версии эстонских властей, Журавлев якобы планировал участвовать в сборе разведывательной информации. При этом никаких доказательств в подтверждение этой версии полиция не предоставила. Российская сторона пока не комментировала ситуацию с высылкой Журавлева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке первого секретаря аппарата российского посольства.

    Позже Россия приняла решение выслать одного из сотрудников эстонского посольства в Москве в ответ на действия Таллина.

    После этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина для вручения ноты протеста из-за российских самолетов на границе с Эстонией.


    12 февраля 2026, 13:02
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Военный эксперт Кнутов: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство работает стереотипно. Противник нанес удар по Волгоградской области с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2», запущенном из Харьковской области.

    «Так как российские военные системно демонстрируют умение противодействовать атакам дронов, противник, судя по всему, для эффекта неожиданности решил сделать ставку именно на ракетный удар в Волгоградской области», – предположил военный эксперт Юрий Кнутов.  Собеседник допустил, что ракеты были запущены из Харьковской области. Речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2».

    «Возможно, где-нибудь в подземных цехах на Украине наладили производство этих ракет, доработали их дальность», – рассуждает эксперт. Он уточнил, что удару однозначно предшествовал сбор разведданных.

    «Не обошлось без западных спутников. Может быть, противник использовал и какую-то агентурную сеть. Зная, что объект, выбранный в качестве цели, имеет систему противовоздушной обороны, преимущественно ориентированную на беспилотную опасность, было принято решение нанести удар», – детализировал аналитик.

    Эксперт назвал действия украинской стороны «провокацией и эскалацией». «Киев не хочет подписывать какие-либо мирные соглашения. Удар по Волгоградской области был нанесен с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров», – предположил аналитик, добавив, что украинские власти работают стереотипно.

    «Ответ ВС России не заставит себя ждать. Военные вычислят предприятия, где собираются ракеты, в том числе «Гром-2», «Нептун», и нанесут удар. Так мы сделали в свое время с «Южмашем», а также с заводом по производству «Фламинго», – отметил спикер. Кроме того, продолжил эксперт, нужно создать рубеж противовоздушной обороны разного класса и назначения, который бы проходил от Черного до Балтийского моря.

    Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки на регион. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Жителей населенного пункта эвакуируют.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – приводит заявление Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ночь на 11 февраля регион подвергся атаке беспилотников. В Волжском была повреждена квартира в жилом доме, на территорию детского сада упал БПЛА. Кроме того, возник пожар на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, никто не пострадал. Минобороны в среду отчиталось об уничтожении 49 дронов над Волгоградской областью за ночь.

    В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над 13 регионами. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Мичуринск, в результате чего ранены два человека, повреждены здания.

    Напомним, Украина неоднократно атаковала российские регионы с помощью дальнобойных ракет, в том числе западного производства. Удары преимущественно наносились по целям в Курской и Брянской областях. Но в декабре 2024 года атаке подверглась Ростовская область: с территории Украины были запущены ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Против них силы ПВО применили С-400, «Бук-М3» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». С их помощью зенитчики сбили шесть ракет ATACMS и три Storm Shadow, еще одну удалось отклонить от объекта атаки, передавало издание РБК со ссылкой на Минобороны. В том же месяце противник атаковал аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.

    В ноябре 2025 года с территории Украины были выпущены четыре ракеты ATACMS по городу Воронежу. Все они были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь», приводил сообщение военного ведомства «Интерфакс».

    12 февраля 2026, 12:41
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    @ zubarefff

    Tекст: Вера Басилая

    В российском фильме «Скуф» главную роль получил украинский блогер Александр Зубарев, ранее прославившийся скандальными высказываниями о России и русских.

    Тизер российской комедии «Скуф» с Александром Зубаревым в главной роли был опубликован 10 февраля 2026 года, передает Life.ru.

    Зубарев известен эпатажными стримами и высказываниями, среди которых его шутка о «бургере с русскими младенцами» вызвала бурную критику российских пользователей. Эта ситуация совпала с русофобским флешмобом на Украине, когда в киевском ресторане гости делили торт в форме младенца на российском триколоре, а в меню некоторых заведений появились провокационные блюда.

    На обвинения в адрес своих высказываний Зубарев ответил, что это «был просто юмор». Однако подписчики не раз отмечали другие спорные заявления стримера, например, его слова в мае 2023 года перед атакой ВСУ на Шебекино: «Пусть у вас все получится, ребята».

    Несмотря на украинское гражданство и связи с украинскими блогерами, в российской тусовке комиков и стримеров Зубарев занял заметное место. Его популярность в соцсетях достигает 8,5 млн подписчиков в TikTok и почти 1,5 млн в Telegram.

    Фильм «Скуф» снят кинокомпаниями SoFilm и Papini Prod. Режиссером и сопродюсером выступил Алексей Степанов, а название фильма принадлежит российскому ООО «София». В съемках приняли участие комики и блогеры, связанные с известными российскими и казахстанскими артистами. Авторы фильма не стали учитывать скандальное прошлое Зубарева при выборе его на главную роль.

    Ранее комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    После запрета на въезд Сабуров выразил признательность России, подчеркнув, что именно здесь состоялся как артист и обрел многотысячную аудиторию.

    Сабуров поручил своим юристам разобраться с ситуацией по поводу запрета на въезд в Россию.

    12 февраля 2026, 14:44
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    11 февраля 2026, 19:30
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории

    Украина исключила место Переяславской рады из реестра памятников истории

    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Место проведения Переяславской рады утратило статус памятника национального значения на Украине по решению правительства, опубликованному на сайте Минкульта страны.

    Место проведения Переяславской рады в Переяславе статуса памятника истории национального значения было принято украинским Кабмином, передает ТАСС. Сообщается, что объект исключен из государственного реестра недвижимых памятников Украины, согласно информации Министерства культуры страны.

    В заявлении ведомства уточняется, что памятник находился в городе Переяслав Киевской области. До этого, в 2022 году, власти Украины уже снесли монумент «Навеки вместе с Россией», установленный в честь 300-летия Переяславской рады.

    Переяславская рада состоялась в январе 1654 года и стала событием, ознаменовавшим объединение территории Войска Запорожского с Русским царством под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Несколько лет назад Верховная рада приняла решение сократить название города Переяслав-Хмельницкий, объяснив это необходимостью пересмотра исторических трактовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в захваченном сторонниками так называемой ПЦУ Успенском соборе на Волыни собираются уничтожить историческое изображение Николая II.

    Ранее на Украине предложили снести памятник Игорю Курчатову в Николаевской области. А на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в Одессе на бюст президента США Дональда Трампа.

    Напомним, только в Киеве с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, при этом исчезли упоминания многих российских деятелей.

    11 февраля 2026, 18:54
    Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
    Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режиссер Константин Богомолов освобожден от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию.

    Об этом сообщили в Министерстве культуры России, передает ТАСС.

    «Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», – подчеркнули в ведомстве.

    В январе выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.

    В среду стало известно, что Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что у Богомолова были веские основания покинуть пост ректора МХАТ.

    12 февраля 2026, 10:11
    Каллас высказалась против выборов на Украине

    Каллас выступила против проведения выборов на Украине

    Каллас высказалась против выборов на Украине
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Кая Каллас заявила, что большинство европейских стран закрепили в своих конституциях запрет на проведение выборов во время войны, передает EEAS.

    По ее словам, в условиях войны проведение выборов приводит к внутренним конфликтам между различными политическими силами, что отвлекает от борьбы с внешней угрозой.

    «Если проводить выборы, то всегда возникает борьба между разными фракциями, а когда есть внешние атаки, тогда невозможно проводить выборы, потому что противник снаружи, и все усилия должны быть направлены на противодействие ему», – подчеркнула Каллас.

    Она отметила, что проведение выборов в период войны является неправильным решением, даже если существует надежда на мир. Каллас также заявила, что не видит усилий со стороны России по достижению мира на данном этапе.

    Ранее Владимир Зеленский опроверг сообщения о планах объявить дату президентских выборов на Украине 24 февраля. Он сказал, что Украина готова к выборам, но их организация невозможна без гарантий безопасности для граждан.

    Financial Times заявила, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению.

    Сообщалось, что Владимир Зеленский поручил Раде найти способ организации выборов на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Зеленского по проведению выборов остаются неясными и официальных заявлений не последовало.

    12 февраля 2026, 08:45
    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию

    Примаков сообщил о росте заявок от граждан западных стран на переезд в Россию

    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рост числа обращений от жителей западных стран, заинтересованных в переселении в Россию и получении гражданства, связан с несогласием с политикой их государств, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о заметном увеличении числа заявок от граждан западных стран, желающих переехать в Россию. По его словам, основная причина этого тренда заключается в несогласии людей с политикой их государств, направленной на разрушение семейных институтов и традиционных моральных ценностей, передает РИА «Новости».

    Как отметил глава Россотрудничества, такие обращения стали поступать все чаще в последние годы, что свидетельствует о растущем интересе к России как к стране, где ценятся традиционные устои общества.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в первые три квартала 2025 года почти 22 тыс. граждан воспользовались возможностью вернуться на историческую родину.

    Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отметил, что граждане с Украины, проживающие в США, стали в несколько раз чаще обращаться по госпрограмме переселения в Россию.

    12 февраля 2026, 12:04
    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине

    Сенатор Джабаров: Уход Зеленского и мир на Украине больно ударят по позициям руководства ЕС

    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергает проведение выборов на Украине до окончания конфликта из страха властей Евросоюза за собственное будущее. В честной электоральной кампании Владимир Зеленский с треском проиграет. Это может привести к подписанию мирного соглашения и разрушить карьеры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее команды, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Заявление Каллас о невозможности проведения выборов на Украине во время СВО – это чистой воды вмешательство в дела другого государства. Действия главы европейской дипломатии напрямую противоречат международно признанным правовым нормам», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Ирония заключается в том, что Брюссель сам любит безосновательно обвинять Россию и другие крупные страны в якобы нарушении европейского суверенитета. Вместе с тем, высокопоставленный дипломат Евросоюза находит уместным лезть не в свои дела, комментируя украинские электоральные процессы», – продолжил он.

    «Очевидно, в данном случае от лица Каллас говорят те, кто является ярыми сторонниками продолжения и эскалации конфликта против России. Они понимают, что в случае честных, прозрачных выборов команда Зеленского или его ставленники с треском проиграют», – отметил сенатор.

    «Если новый президент Украины прислушается к реальным запросам общества, он сделает все, чтобы подписать мирное соглашение. Это больно ударит по позициям руководства ЕС и, вероятно, приведет к отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и самой Каллас. Европейские налогоплательщики не простят им сотни потраченных впустую миллиардов», – указал парламентарий.

    «Поэтому заявление Каллас можно трактовать и как попытку, что называется, подстелить соломку руководству ЕС. Брюссель пытается заранее убедить общественность в том, что поражение Зеленского на потенциальных выборах якобы не соответствует запросам общества. Глава евродипломатии намекает, что кампания будет не честным волеизъявлением народа, а борьбой политических группировок», – резюмировал собеседник.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергла возможность проведения выборов на Украине до окончания боевых действий в зоне СВО, сообщает дипломатическая служба Евросоюза. «Выборы – это внутренняя борьба между различными группировками. А когда на вас нападают извне, вы просто не можете провести кампанию. Вам нужно концентрировать усилия, чтобы противостоять врагу», – сказала она.

    «Я думаю, проведение выборов в то время, когда конфликт все еще продолжается, определенно не является хорошим решением. Может быть, есть надежда на то, что боевые действия прекратятся. Но я не вижу, чтобы Россия действительно прилагала какие-либо усилия к установлению мира», – добавила она.

    Примечательно, что ранее Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что ЕС умышленно выдвигает нереалистичные требования.

    «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», – пояснила Захарова.

    Накануне замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая сообщила, что украинские законодатели получили задачу от Банковой до конца месяца разработать предложения по проведению президентских выборов на фоне действующего военного положения.

    Financial Times писала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению. Сам он опроверг эти сообщения. По его словам, Украина готова к электоральной кампании, но ее организация невозможна без гарантий безопасности для граждан. Газета ВЗГЛЯД называла четыре условия устойчивого мира на Украине.

    12 февраля 2026, 11:21
    МИД объяснил список требований Каллас к России

    Захарова: ЕС нацелен любыми способами не допустить прекращения конфликта на Украине

    МИД объяснил список требований Каллас к России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предложении главы евродипломатии Каи Каллас сформировать список требований ЕС к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Захарова заявила: «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что пока Европейский союз не осознает необходимость устранения первопричин конфликта, его роль в мирном урегулировании невозможно рассматривать. Она отметила, что устранение этих причин является вкладом в долгосрочную стабильность и безопасность Европы, а не уступкой России.

    По словам Захаровой, власти Украины делают ставку на перевооружение и продолжение конфликта, отвергая диалог с Россией. Она напомнила, что в период проведения международных встреч Киев только наращивает ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам на территории России, включая жилые дома, медучреждения и церкви.

    Представитель МИД РФ также заявила, что Москва открыта для равноправного диалога со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения конфликта. Позиция России по вопросу урегулирования и роли Европы в этом процессе остается неизменной и была не раз озвучена руководством страны на самом высоком уровне.

    В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы исключить любую возможность мирного урегулирования конфликта.

    Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    12 февраля 2026, 05:14
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства навсегда утратили доступ к бюджетным российским энергоресурсам, возврат к прежней экономической модели невозможен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Ситуация на рынке изменилась безвозвратно, сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    «Эпоха дешевой российской энергии прекратилась в 2022 году. И пути назад нет», – добавил политик.

    Макрон также указал на завершение времени, когда Китай выступал ключевым экспортным рынком для государств Евросоюза. По его словам, Германия впервые зафиксировала дефицит торгового баланса с КНР. Это событие наглядно демонстрирует глобальные сдвиги в экономике региона.

    Также он указал на давление Вашингтона через введение торговых пошлин.

    Ранее Макрон заявлял, что ЕС поменяла зависимость от России на зависимость от США в энергетической сфере.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые европейские ограничения могут усилить позиции российского СПГ на мировом рынке.

    11 февраля 2026, 21:34
    Путин поручил продумать льготы по погашению ипотеки при рождении четвертого ребенка

    Путин поручил продумать льготы по ипотеке для семей с четырьмя детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер поддержки при погашении ипотеки после рождения четвертого ребенка.

    В перечне поручений на сайте Кремля говорится о необходимости рассмотреть меры по полному или частичному погашению государством обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу в размере не более 450 тыс. рублей при рождении четвертого и последующих детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья», а также внести поправки в законодательство для продвижения семейных ценностей в рекламе. Кроме того, Путин поручил организовать с 2026 года статистические наблюдения за репродуктивными планами граждан.


    11 февраля 2026, 21:04
    У Мизулиной заработал WhatsApp

    Мизулина рассказала о возобновлении работы WhatsApp в России

    У Мизулиной заработал WhatsApp
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что у нее неожиданно снова заработал мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

    «У меня почему-то начал работать WhatsApp», – написала Мизулина в своем Telegram-канале.

    Ранее домен WhatsApp исчез из записей DNS-серверов российского сегмента интернета, передает Ura.ru. Это значит, что пользователи из России больше не могут напрямую зайти в веб-версию мессенджера.

    Кроме того, адрес WhatsApp удалили из Национальной системы доменных имен (НСДИ) – инфраструктуры, созданной для обеспечения работы российских доменов даже при сбоях глобального интернета. Система была введена после принятия закона о «суверенном Рунете» в 2019 году.

    Ранее эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» Российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов заявил о завершении эры доминирования WhatsApp в России.

    12 февраля 2026, 15:48
    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну

    Орбан счел вступление Украины в Евросоюз угрозой безопасности Венгрии

    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Вступление Украины в Евросоюз приведет к войне, а не к миру, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА «Новости». Орбан подчеркнул, что Венгрия не намерена поддерживать угрозу для своей безопасности и не будет финансировать, вооружать или легитимизировать подобные риски.

    «Владимир Зеленский открыто требует членства в ЕС в 2027 году и рассматривает это как гарантию военной безопасности… Вступление Украины в ЕС не принесет мира, оно принесет войну в Европу», – написал в соцсетях премьер-министр.

    Напомним, в июне 2022 года Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза, однако это решение, по признанию европейских чиновников, носило скорее символический характер в поддержку Киева и Кишинева.

    Как уже писала в четверг газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан в шутку пообещал подвезти Украину в Евросоюз автостопом. Он также призвал заменить членство Украины в Евросоюзе стратегическим партнерством. А план ускоренного вступления Украины в Евросоюз венгерский премьер назвал войной против Венгрии.

    12 февраля 2026, 15:29
    Обнаружена связывающая Эпштейна с пропавшим Усольцевым ядерная программа

    RT сообщил о связи Эпштейна с пропавшим Усольцевым по участию в ядерной программе

    Обнаружена связывающая Эпштейна с пропавшим Усольцевым ядерная программа
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский финансист Джеффри Эпштейн и исчезнувший вместе с семьей в тайге предприниматель Сергей Усольцев были косвенно связаны через программу развития российских ядерных городов.

    Скандальный финансист Джеффри Эпштейн был косвенно связан с предпринимателем Сергеем Усольцевым через программу «Инициатива атомных городов», сообщает RT. В 1998 году Эпштейн посещал Саров, центр российской ядерной промышленности, в рамках программы, направленной на создание рабочих мест для бывших сотрудников ядерной отрасли с привлечением инвестиций из США.

    В это же время предприниматель Усольцев курировал аналогичный проект в Железногорске Красноярского края. Его фирма «Международный центр развития – Железногорск», основанная в 1999 году, занималась привлечением американских инвестиций для города на сумму в несколько миллионов долларов.

    Усольцев и его семья загадочно исчезли осенью прошлого года в тайге, и до сих пор их местонахождение неизвестно. Обсуждалась версия о тайном отъезде семьи Усольцевых за границу из-за возможной активности предпринимателя в сфере, связанной с гостайной в 1990-х годах. Следов их пропажи до сих пор не обнаружено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основной версией исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае считается несчастный случай, а возможность побега официально исключена.

    Следствие также рассматривает версию о возможных преступных действиях, связанных с исчезновением семьи в тайге.

    Глава семьи Сергей Усольцев ранее привлекался к административной ответственности за финансовые и налоговые нарушения, а в 1990-х годах участвовал в американской программе.

    11 февраля 2026, 21:24
    Пассажир рейса Пекин – Москва умер после экстренной посадки в Казани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экстренная посадка в аэропорту Казани произошла из-за резкого ухудшения состояния 38-летнего пассажира на борту международного рейса Пекин-Москва, однако спасти мужчину не удалось.

    Самолет, следовавший по маршруту Пекин – Москва, совершил экстренную посадку в Казани из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщает ЦСУТ России на транспорте СК России. По предварительным данным, 37-летнему мужчине внезапно стало плохо во время полета. После приземления медики скорой помощи констатировали его смерть.

    Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту случившегося. В ведомстве сообщили: «Обстоятельства произошедшего устанавливаются». По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяц назад пассажир скончался на борту самолета, готовившегося к вылету из аэропорта Саратова. Ранее в сентябре в аэропорту Уфы во время посадки на самолет авиакомпании Nordstar до Иркутска также умер пассажир. А второму пассажиру в том же рейсе оказали медицинскую помощь и выдали справку об отстранении от полетов.

    До этого, в мае российский самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, совершил посадку в казахстанском Актобе из-за ухудшения состояния пассажира, который скончался после приземления.

    11 февраля 2026, 21:54
    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск
    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что не может приехать на переговоры в Москву.

    Он также подчеркнул, что не считает возможной и встречу в Минске, передает RT.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным. В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с Зеленским в Москве.

    Зеленского уличили в попытке обмануть украинцев встречей с Путиным.

