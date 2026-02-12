  • Новость часаВ Нигере объявили о начале войны с Францией
    Какое тайное оружие США использовали для захвата Мадуро
    Эстония выслала гражданина России за недоказанный шпионаж
    Онищенко сказал, как можно переименовать среднее профессиональное образование
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    Генсек НАТО поддержал идею Макрона о контактах с Россией
    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    Город Ухта в Коми атаковали украинские беспилотники
    В Общественной палате предложили альтернативное название среднему профобразованию
    12 февраля 2026, 16:10 • Новости дня

    Россиянка Плешкова стала 19-й в супергиганте горнолыжников на ОИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россиянка Юлия Плешкова финишировала 19-й на супергиганте на Олимпийских играх в Италии, где непогода привела к сходу с дистанции 17 спортсменок.

    Россиянка Юлия Плешкова с результатом 1 минута 26,32 секунды заняла 19-е место в супергиганте горнолыжников на Олимпиаде в Италии. Победу одержала итальянка Федерика Бриньоне с результатом 1 минута 23,41 секунды. Второй стала француженка Романе Мирадоли, уступившая чемпионке 0,41 секунды. Бронзовую награду завоевала австрийка Корнелия Хюттер с отставанием 0,52 секунды, сообщает официальный сайт Игр.

    Во время гонки из-за неблагоприятных погодных условий не смогли финишировать сразу 17 из 43 участниц. Среди сошедших оказались двукратная олимпийская чемпионка из Чехии Эстер Ледецка, двукратный серебряный призер нынешних Игр из Германии Эмма Айхер и итальянка София Годжа, ранее завоевавшая бронзу на этих Олимпийских играх.

    Для 28-летней Юлии Плешковой это второе участие в Олимпиаде. На прошлых Играх в Пекине в 2022 году ее лучшим результатом стало десятое место в комбинации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал первым чемпионом Олимпиады-2026 в Италии в скоростном спуске.

    Ранее норвежский горнолыжник Фредрик Меллер был эвакуирован по воздуху после аварии на первой олимпийской тренировке. Напомним, FIS выделила две квоты российским горнолыжникам на Олимпиаду 2026 года, включая Плешкову и Семена Ефимова, которые выступают в нейтральном статусе.

    11 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде

    Тарасова: Выступление Гуменника на Олимпиаде изуродовали, заставив сменить музыку

    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие российского фигуриста Петра Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за решения организаторов сменить музыку для его выступления.

    По словам Тарасовой, новая музыка была совершенно другого плана – вальс, к которому Гуменник не успел привыкнуть за два дня, передает РИА «Новости». Она отметила, что ранее фигурист целый год катался под другую музыку, идеально подобранную для него.

    Тарасова подчеркнула, что на лице спортсмена было видно растерянность, когда зазвучала новая мелодия, и он как будто ожидал услышать другую композицию. По ее словам, Гуменник обычно не ошибается на каскаде, который является его сильной стороной, но в этот раз допустил ошибку из-за сложившейся ситуации.

    Тренер добавила, что участие Гуменника и всей команды России в Олимпийских играх было испорчено из-за подобных решений организаторов.

    «Они изуродовали участие Пети и всех нас в Олимпийских играх», – подчеркнула Тарасова.

    Напомним, российский фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на Олимпиаде на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер».

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе.

    Гуменник оказался на 12-м месте после короткой программы на Олимпиаде.

    10 февраля 2026, 22:02 • Новости дня
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведущий ледовой арены на Олимпийских играх в Милане несмотря на запрет представил российского фигуриста Петра Гуменника как действующего чемпиона России.

    Это произошло перед началом короткой программы в мужском одиночном катании вопреки запрету МОК, передает ТАСС.

    Российскому спортсмену сейчас 23 года, и он действительно носит титул лучшего фигуриста своей страны.

    Российские атлеты выступают на Играх в Милане в нейтральном статусе. Им запрещено публично демонстрировать любую связь с Россией.

    За исполнение проката Петр Гуменник получил оценку в 86,72 балла.

    Ранее Гуменник столкнулся с транспортными проблемами на Играх в Милане, он застрял в автобусе.

    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    11 февраля 2026, 12:03 • Новости дня
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался в адрес главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, назвав его негодяем.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил о планах подать иск к Международной федерации хоккея.

    По его словам, Россия надеется добиться восстановления своих сборных на международных турнирах примерно через год.

    Дегтярев отметил, что самой сложной федерацией для переговоров является именно IIHF, поскольку ее возглавляет француз Люк Тардиф.

    «Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», – сказал министр.

    Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных хоккейных турнирах с 2022 года.

    Ранее сборная России по хоккею на траве допущена к участию во всех юниорских международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля. Дегтярев также объявил планы на участие в 60 турнирах.

    9 февраля 2026, 19:59 • Новости дня
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время открытия Олимпиады в Милане американского вице-президента Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала проявлением европейской гордости.

    Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.

    Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.

    Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    11 февраля 2026, 22:33 • Новости дня
    На Олимпиаде появился новый тренд: фигуристы инсценируют смерть
    На Олимпиаде появился новый тренд: фигуристы инсценируют смерть
    @ NEIL HALL/EPA/ТАСС

    На зимних Олимпийских играх в Милане в соревнованиях по танцам на льду неожиданно обозначилась яркая художественная тенденция: все больше дуэтов завершают свои программы сценами символической смерти. Фигуристы «умирают» на льду, инсценируют убийства, самоубийства и трагические развязки известных сюжетов – от «Ромео и Джульетты» до «Крестного отца».

    Американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, пробившиеся в олимпийскую команду США, в этом сезоне дважды «погибли» в своих постановках, пишет The Washington Post. Сначала в программе по мотивам «Собора Парижской Богоматери» Каррейра изображала гибель Эсмеральды, безжизненно повисая на колене партнера. После неудачного приема программы дуэт вернулся к более ранней постановке под музыку из фильма «Парфюмер: История одного убийцы» – и вновь финал завершился ее символической смертью.

    «Раньше у нас всегда были счастливые программы», – призналась Каррейра. Однако именно мрачная драматургия помогла дуэту квалифицироваться на Игры, где они идут 11-ми.

    По данным The Washington Post, из 20 пар, вышедших в финал олимпийского турнира, как минимум шесть включили в свои произвольные танцы элементы, связанные со смертью. Для сравнения: на Олимпиаде-2022 ни одна из шести лучших пар не завершала выступление подобной сценой.

    Американцы Уна и Гейдж Браун выбрали для программы «Крестного отца». От идеи изображать выстрелы они отказались как от слишком комичной, в итоге остановившись на «чистом» жесте – Уна проводит пальцем по горлу партнера, после чего его голова безвольно опускается. Правда, на Олимпиаду дуэт не отобрался.

    Вице-лидеры турнира Мэдисон Чок и Эван Бейтс в своей постановке обыгрывают образ матадора и быка. В финале Бейтс лежит на льду, а партнерша возвышается над ним с победным взглядом. Однако Чок настаивает: «Я не убиваю Эвана. Это скорее укрощение зверя». По ее словам, она «не может убить собственного мужа».

    Французская пара Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо подошла к теме иначе: в их интерпретации смерть предшествует выходу на лед – образ ангела задает тон всей композиции.

    Исторически мода на трагические финалы уже возникала. После череды «гибелей» в программах начала 1990-х Международный союз конькобежцев даже запретил фигуристам полностью ложиться на лед во время выступления. Тем не менее постановщики продолжили искать символические способы показать смерть – например, через детали костюма или пантомиму.

    Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье в этом сезоне обратились к истории Винсента Ван Гога, завершив программу намеком на самоубийство художника. Американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник в «Ромео и Джульетте» заканчивают танец сценой двойного самоубийства.

    Тренеры считают, что трагические сюжеты позволяют подчеркнуть драматизм и эмоциональную глубину, а также выделиться на фоне традиционных «счастливых» программ. Некоторые спортсмены говорят и о стремлении к эскапизму: в неспокойное время зрителям предлагают сильные, контрастные эмоции.

    Газета отмечает, что пока одни видят в этом художественный поиск, другие – чрезмерную мрачность. «Но факт остается: в Милане танцы на льду стали ареной не только спортивной борьбы, но и символических «смертей», которые все чаще становятся эффектной точкой олимпийских программ», – подчеркивает WP.

    Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие российского фигуриста Петра Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за решения организаторов сменить музыку для его выступления.

    11 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    11 февраля 2026, 01:16 • Новости дня
    Фигурист Гуменник оказался на 12-м месте после короткой программы на Олимпиаде

    Tекст: Антон Антонов

    Российский фигурист Петр Гуменник завершил короткую программу на Олимпиаде в Италии на 12-й позиции, сообщают информационные агентства.

    Гуменник выступил под первым номером в короткой программе и получил 86,72 балла. Россиянин обеспечил себе выход в произвольную программу, куда проходят 24 лучших спортсмена, и выйдет в предпоследней разминке, передает ТАСС.

    Лидером после короткой программы стал фигурист из США Илья Малинин, который набрал 108,16 балла. Второе место занимает японский спортсмен Юма Кагияма с результатом 103,07 балла. Третью строчку занимает француз Адам Сяо Хим Фа, набравший 102,55 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий ледовой арены Олимпийских игр в Милане представил Гуменника как действующего чемпиона России несмотря на запрет. Болельщики пронесли российский флаг на трибуны олимпийской арены. Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер».

    12 февраля 2026, 16:25 • Новости дня
    Финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил
    Финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил
    @ PJ/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Игорь Медвед отстранен от участия в Олимпиаде-2026 после инцидента с алкоголем, сообщил Олимпийский комитет Финляндии.

    Главного тренера сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игоря Медведа лишили аккредитации на Олимпийских играх-2026 из-за нарушения командных правил, связанных с употреблением алкоголя, сообщает «Фонтанка». Решение было принято Олимпийским комитетом Финляндии, и специалист в тот же день покинул олимпийскую деревню. На его место назначен Лассе Мойланен, которому будет помогать тренер женской сборной Осси-Пекка Валта.

    В официальном заявлении комитета отмечается, что руководство восприняло инцидент крайне серьезно и оперативно отреагировало на нарушение дисциплины. Медвед возглавил финскую команду летом 2024 года и стал одним из немногих иностранцев на этом посту.

    Сам Медвед уже прокомментировал ситуацию, обратившись к спортсменам, руководству и болельщикам: «Я допустил ошибку и искренне прошу прощения», – заявил тренер, добавив, что надеется на дальнейший успех команды без его участия. Подробности инцидента не раскрываются.

    Сборная Финляндии продолжит выступления на Играх без Медведа. В ближайшей программе остаются мужские соревнования на большом трамплине 14 февраля, женские соревнования 15 февраля и мужской командный турнир 16 февраля. Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлится до 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпиаде-2026. Организаторы признали его шлем нарушающим Олимпийскую хартию.

    10 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    МОК подтвердил запрет на шлем украинского скелетониста с фото погибших коллег

    МОК запретил Владиславу Гераскевичу надевать шлем с погибшими спортсменами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе запрет для украинца Владислава Гераскевича на шлем с изображением погибших коллег, но разрешил черную повязку.

    Международный олимпийский комитет подтвердил запрет украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать на Олимпиаде в Италии шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов, передает ТАСС.

    Как сообщил директор МОК Марк Адамс, решение объяснили спортсмену на неформальной встрече. По словам Адамса, «мы сказали, что шлем противоречит рекомендациям. И после встречи мы повторили, что рекомендации действуют. Мы разрешили ему надеть в качестве исключения черную повязку, чтобы почтить память коллег и друзей». Гераскевич ранее заявлял, что МОК отказал ему в использовании такого шлема.

    Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на Олимпиаде в Италии.

    Напомним, что еще в 2022 году на зимней Олимпиаде в Пекине Гераскевич выходил после третьего заезда по скелетону с плакатом «Нет войне на Украине», и тогда МОК не стал наказывать спортсмена.

    А вот итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на домашней Олимпиаде с российским флагом на шлеме.

    12 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    МОК отстранил украинца Гераскевича от участия в Олимпиаде из-за шлема

    МОК запретил украинцу Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 из-за шлема

    Tекст: Мария Иванова

    Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать на Олимпиаде-2026, поскольку его шлем признан нарушающим Олимпийскую хартию, самого спортсмена лишили аккредитации.

    Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за шлема, который нарушает Олимпийскую хартию, передает РИА «Новости». МОК также лишил спортсмена аккредитации и не допустил его к соревнованиям.

    В заявлении организации отмечается: »Скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию в Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года из-за отказа соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов. Скелетонист с Украины, которому дали последнюю возможность, не сможет сегодня утром принять участие в соревнованиях».

    В МОК пояснили, что неоднократно обсуждали этот вопрос с Гераскевичем, в том числе на личных встречах. Последняя встреча прошла утром с участием президента МОК Кирсти Ковентри, однако спортсмен не согласился на компромиссные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил запрет на использование украинским скелетонистом шлема с фотографиями погибших спортсменов.

    Ранее МОК обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    10 февраля 2026, 01:35 • Новости дня
    Свищев упрекнул оргкомитет Олимпиады в экономии и разгильдяйстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что оргкомитет Олимпийских игр в Милане сэкономил на подготовке соревнований или проявил разгильдяйство, особенно в контексте замечаний некоторых спортсменов о недолговечности наградных медалей.

    «Оргкомитет Олимпиады сэкономил или проявил разгильдяйство. Жаль, что спортсмены выкладывают не медали, а то, как они разваливаются и крошатся. Для любого медалиста это память на всю жизнь. Награда, ради которой он боролся всю жизнь. И когда она разваливается в руках, воспоминания получаются смазанными. Обидно за спортсменов, которые получили такие медали», – заявил Свищев РИА «Новости».

    Проблема с качеством олимпийских наград ранее стала поводом для обсуждений среди спортсменов. Американская фигуристка Алиса Лю пожаловалась, что ее золотая медаль оторвалась от ленты, а серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на части. Операционный директор Олимпиады Андреа Франчизи сообщил, что оргкомитет изучает причины повреждений и работает над их устранением.

    Свищев провел параллели с Олимпиадой в Сочи, подчеркнув, что в России медали утверждали с особым вниманием к деталям, а процесс был тщательно организован.

    «Сейчас я не понимаю, почему такого низкого качества символика Олимпиады. Не хочу злорадствовать, но, я извиняюсь, там все через заднее место. И свет отключается во время соревнований, и музыка, и лед проваливается. Как-то не пошло, к сожалению. Думаю, это не последние истории, что-то еще там будет», – добавил он.

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр 2026 года состоялась 6 февраля в Милане. В соревнованиях примут участие 13 спортсменов из России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года были прерваны из-за пропавшего освещения на стадионе в Кортина-д'Ампеццо. Полиция Милана сообщила о расследовании погрома душевых в Олимпийской деревне.

    10 февраля 2026, 22:47 • Новости дня
    Болельщики Гуменника пронесли российский флаг на трибуны арены ОИ

    Tекст: Вера Басилая

    Группа российских болельщиков фигуриста Петра Гуменника принесла на трибуны Milano Ice Skating Arena российский флаг, несмотря на действующий запрет.,

    Группа российских болельщиков фигуриста Петра Гуменника принесла на трибуны Milano Ice Skating Arena российский флаг, несмотря на действующий запрет на государственную символику, передает РИА «Новости».

    Флаг появился на боковой трибуне арены в руках у семьи россиян, которые уже давно проживают в Италии.

    «Мы живем в Милане, и мы приехали болеть всей семьей, поддержать Петра в его соревнованиях», – рассказала Екатерина, которую сопровождали дочка и итальянский муж Стефано. По ее словам, они не опасаются возможных проблем из-за флага.

    Екатерина также уточнила, что предварительно спросила у работников арены насчет возможных претензий и получила ответ, что недовольство может исходить только от других зрителей, но сама она этим не обеспокоена.

    Ранее болельщики пришли с российским флагом поддержать лыжника Коростелева на Олимпийских играх.

    Ведущий ледовой арены на Олимпиаде в Милане представил фигуриста Петра Гуменника как действующего чемпиона России, несмотря на запрет.

    Президент МОК Кирсти Ковентри ранее подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов пока остается без конкретного срока для решения.

    10 февраля 2026, 22:59 • Новости дня
    Команда Гуменника пыталась подобрать музыку к программе с помощью ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Команда российского фигуриста Петра Гуменника использовала искусственный интеллект для подбора музыки к короткой программе мужского одиночного турнира на Олимпиаде в Италии.

    Команда российского фигуриста Петра Гуменника предпринимала попытки подобрать музыкальное сопровождение к короткой программе на Олимпийских играх в Италии с помощью искусственного интеллекта, передает ТАСС.

    По словам спортсмена, первоначально он планировал выступать под музыку к фильму «Парфюмер», однако из-за проблем с авторскими правами пришлось в срочном порядке искать замену.

    «Лично меня напрягало, что слышно было, что это неестественная музыка. У нейросети есть какие-то артефакты, которые меня смущали, не могу под них катать», – заявил Гуменник.

    В результате фигурист выбрал композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акобяна.

    Сам Акобян подчеркнул, что смотрел выступление Гуменника и остался доволен: по его мнению, спортсмен проявил стойкость и справился с трудной ситуацией. Композитор отметил, что гордится российским фигуристом и намерен следить за Олимпиадой до конца, добавив, что даже сложные обстоятельства могут привести к удачному решению.

    Гуменник в итоге получил за короткую программу 86,72 балла. Произвольная программа на Олимпиаде состоится 13 февраля.

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян предоставил фигуристу права на использование своей композиции Waltz 1805 для Олимпиады 2026 года.

    Фигурист Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на Олимпиаде в Милане. Мать Гуменника заявила, что проблема с музыкой для выступления была решена.


    10 февраля 2026, 12:48 • Новости дня
    Лыжник Коростелев не прошел квалификацию спринта на Олимпиаде в Италии

    Лыжник Коростелев не прошел квалификацию в спринте на Олимпиаде

    Tекст: Мария Иванова

    Российский лыжник Савелий Коростелев не попал в четвертьфинал спринта на Олимпиаде, уступив победителю Йоханнесу Клебо 12,51 секунды и заняв 35-е место.

    Лыжник Савелий Коростелев, выступая в нейтральном статусе, не сумел пробиться в четвертьфинал спринта классическим стилем на Олимпиаде в Италии, передает ТАСС.

    Он занял 35-е место, уступив лидеру – норвежцу Йоханнесу Клебо – более 12 секунд. В следующий раунд прошли только 30 сильнейших спортсменов.

    Соревнования проходят в итальянском Тезеро, где борьба за выход в финальные стадии остается напряженной. Победу в квалификации одержал Клебо, показав результат три минуты семь целых 37 сотых секунды. Коростелев отстал от него на 12,51 секунды, что не позволило ему продолжить выступление.

    Четвертьфинальные заезды начнутся в 14.20 по московскому времени.

    Ранее аналогичным образом завершила отбор и российская лыжница Дарья Непряева, не сумев пройти квалификацию в женском спринте. Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.

    Коростелеву 22 года, он двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион России и многократный призёр национальных первенств. Несмотря на неудачу в спринте, спортсмен продолжает борьбу за медали в других дисциплинах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на этих соревнованиях. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у Коростелева было мало шансов на олимпийскую медаль в скиатлоне в Италии.

    11 февраля 2026, 10:59 • Новости дня
    Сноубордист Болтон получил два перелома шеи на Олимпиаде

    Австралийский cноубордист Болтон получил два перелома шеи на Олимпиаде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Австралийский спортсмен Кэм Болтон был госпитализирован с двумя переломами шеи после падения на тренировке по сноуборд-кроссу в Ливиньо, сообщил телеканал ESPN.

    Австралийский сноубордист Кэм Болтон получил два перелома шейного отдела позвоночника во время тренировки по сноуборд-кроссу перед Олимпийскими играми в Италии, передает ТАСС.

    Телеканал ESPN сообщает, что после падения спортсмен почувствовал боль, но обратился за медицинской помощью лишь на следующий день, когда дискомфорт усилился.

    Рентген показал наличие переломов, после чего Болтона экстренно доставили в больницу на вертолете для дальнейшего лечения. Олимпиада в Италии должна была стать для него уже четвертой – ранее он участвовал в Играх 2014, 2018 и 2022 годов.

    Кэм Болтон – один из самых опытных австралийских сноубордистов, серебряный призер чемпионата мира 2025 года в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первая тренировка на Олимпиаде для горнолыжника Меллера завершилась эвакуацией спортсмена.

    Лыжник, который ранее прославился обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине, пропустит Игры 2026 года.

