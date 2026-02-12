Обнаружена связывающая Эпштейна с пропавшим Усольцевым ядерная программа

RT сообщил о связи Эпштейна с пропавшим Усольцевым по участию в ядерной программе

Tекст: Елизавета Шишкова

Скандальный финансист Джеффри Эпштейн был косвенно связан с предпринимателем Сергеем Усольцевым через программу «Инициатива атомных городов», сообщает RT. В 1998 году Эпштейн посещал Саров, центр российской ядерной промышленности, в рамках программы, направленной на создание рабочих мест для бывших сотрудников ядерной отрасли с привлечением инвестиций из США.

В это же время предприниматель Усольцев курировал аналогичный проект в Железногорске Красноярского края. Его фирма «Международный центр развития – Железногорск», основанная в 1999 году, занималась привлечением американских инвестиций для города на сумму в несколько миллионов долларов.

Усольцев и его семья загадочно исчезли осенью прошлого года в тайге, и до сих пор их местонахождение неизвестно. Обсуждалась версия о тайном отъезде семьи Усольцевых за границу из-за возможной активности предпринимателя в сфере, связанной с гостайной в 1990-х годах. Следов их пропажи до сих пор не обнаружено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основной версией исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае считается несчастный случай, а возможность побега официально исключена.

Следствие также рассматривает версию о возможных преступных действиях, связанных с исчезновением семьи в тайге.

Глава семьи Сергей Усольцев ранее привлекался к административной ответственности за финансовые и налоговые нарушения, а в 1990-х годах участвовал в американской программе.