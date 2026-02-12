Бывшего главу администрации Азербайджана Мехтиева обвинили в отмывании денег

Tекст: Денис Тельманов

По информации РИА «Новости», бывший глава администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев до 13 октября 2025 года легализовал более 17 миллионов манатов, что превышает 10 миллионов долларов, полученных преступным путем, как заявила Служба государственной безопасности страны.

В числе других фигурантов дела значатся бывший первый заместитель премьер-министра Азербайджана Аббас Аббасов и председатель Партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли. Следствие считает, что они действовали при посредничестве иностранных спецслужб.

Согласно материалам дела, через члена ПНФА Мамеда Ибрагима и других лиц на цели, связанные с насильственным захватом власти, были выделены 550 тысяч долларов, часть которых поступила от Мехтиева и Аббасова.

В материалах также указано, что в 2013 году «Национальный совет» направил секретное письмо иностранному государству с просьбой поддержать его деятельность и оказать давление на Азербайджан для проведения реформ. Впоследствии Ганимат Зайидов, действуя по поручению Керимли, установил тайные контакты с иностранными спецслужбами, обещая стратегическое сотрудничество в случае прихода Керимли к власти.

Следствие утверждает, что Мехтиев совершил действия, направленные на насильственный захват власти при поддержке иностранных спецслужб, а также легализовал преступные доходы. В октябре прошлого года суд в Баку избрал в отношении Мехтиева меру пресечения в виде домашнего ареста. Мехтиев занимал пост главы администрации президента с 1995 по 2019 год и ему сейчас 87 лет.

