В России открыто крупнейшее месторождение дефицитного минерала

Tекст: Ольга Иванова

Компания «Росгеология» объявила об открытии крупного месторождения плавикового шпата в Забайкалье, сообщает РИА «Новости».

Новое месторождение «Гозогор» содержит более 5 млн тонн запасов флюорита и стало одним из крупнейших открытий 2025 года, по оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

По итогам государственной экспертизы на баланс поставлены запасы плавикового шпата: 1,05 млн тонн по категории С1 и 4,042 млн тонн по категории С2. Благодаря этому открытию общие запасы данного стратегического и дефицитного сырья в России увеличились на 17,5% впервые за многие годы.

Главный геолог «Росгеологии» Артур Узюнкоян заявил: «Плавиковый шпат в России является стратегическим дефицитным видом твердых полезных ископаемых, импортируемым на 100%. Открытие «Гозогора» – значительное событие, благодаря которому запасы флюорита в стране впервые за много лет выросли и сразу на 17,5%. Это расширяет минерально-сырьевую базу Дальнего Востока и укрепляет сырьевую независимость России». Также он отметил, что месторождение удобно расположено рядом с инфраструктурой, что позволит быстро начать его разработку и создать крупнотоннажное производство флюоритовых концентратов.

Плавиковый шпат используется для производства чугуна, стали, керамики, стекла, цемента, алюминия и плавиковой кислоты, необходимой для получения фторуглеродов и других химических продуктов. По данным Минприроды, мировые запасы плавикового шпата превышают 260 млн тонн, крупнейшие ресурсы сосредоточены в Китае, ЮАР, Мексике и Монголии. Россия занимает пятое место в мире по запасам этого сырья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром нефть» обнаружила новое месторождение нефти в арктической зоне Ямало-Ненецкого округа. Запасы месторождения составляют 55 млн тонн нефти. Новое месторождение назвали в честь геолога Алексея Конторовича.