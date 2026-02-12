Минздрав Карелии перечислил плюсы и минусы совместного сна с кошками

Минздрав Карелии сообщил об укреплении иммунитета и риске экземы при сне с кошкой

Tекст: Дарья Григоренко

Плюсы и минусы совместного сна с кошками перечислил минздрав Карелии. В ведомстве отметили, что «постоянные игры, ласки и объятия с питомцами благоприятно влияют на нервную, сердечно-сосудистую системы, тем самым помогают выработке гормонов счастья и снижают риск некоторых заболеваний. Сон с домашним питомцем будет полезен тем, кто страдает от депрессии», говорится в Telegram-канале ведомства.

Минздрав Карелии также сообщил, что постоянный контакт с животными, даже во время сна, способен укреплять иммунитет, особенно у детей. Однако совместный сон может спровоцировать аллергические реакции, ведь контакт со слюной и шерстью животного происходит регулярно.

Кроме того, специалисты предупреждают, что можно заразиться экземой и другими кожными болезнями, а также паразитами, которых переносят домашние питомцы. Еще одним минусом может стать беспокойство во сне: кошки часто просыпаются, двигаются и издают звуки, а иногда устраиваются спать на голове хозяина.

В минздраве подчеркнули, что выбор – спать с домашним любимцем или нет – остается за человеком, однако кошки редко спрашивают разрешения, предпочитая самостоятельно принимать решение.

