    12 февраля 2026, 14:41 • Новости дня

    Швеция заявила об отправке истребителей для миссии НАТО в Арктике

    Швеция заявила об отправке истребителей Gripen для миссии НАТО в Арктике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках миссии НАТО «Арктический часовой» шведские истребители Gripen будут действовать в воздушном пространстве Гренландии и Исландии, заявили власти страны.

    Министерство обороны Швеции объявило о намерении направить истребители JAS 39 Gripen для участия в миссии НАТО «Арктический часовой», пишет РИА «Новости».

    Самолеты будут действовать в районах Гренландии и Исландии на первом этапе операции. В сообщении ведомства не указано точное количество истребителей, которые будут задействованы в миссии.

    Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе ранее сообщило о запуске операции «Арктический часовой» для укрепления военного присутствия альянса в Арктике. Шведское министерство обороны подтвердило, что страны альянса рассматривают этот регион как важный с точки зрения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады выразили поддержку идее постоянного проведения миссии НАТО «Арктический часовой» в Гренландии.

    В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России принять военно-технические меры в случае появления военной угрозы со стороны Гренландии.

    Напомним, что Североатлантический альянс запланировал начать операцию Arctic Sentry на территории Гренландии в ближайшее время.

    12 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    Каллас высказалась против выборов на Украине

    Каллас выступила против проведения выборов на Украине

    Каллас высказалась против выборов на Украине
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Кая Каллас заявила, что большинство европейских стран закрепили в своих конституциях запрет на проведение выборов во время войны, передает EEAS.

    По ее словам, в условиях войны проведение выборов приводит к внутренним конфликтам между различными политическими силами, что отвлекает от борьбы с внешней угрозой.

    «Если проводить выборы, то всегда возникает борьба между разными фракциями, а когда есть внешние атаки, тогда невозможно проводить выборы, потому что противник снаружи, и все усилия должны быть направлены на противодействие ему», – подчеркнула Каллас.

    Она отметила, что проведение выборов в период войны является неправильным решением, даже если существует надежда на мир. Каллас также заявила, что не видит усилий со стороны России по достижению мира на данном этапе.

    Ранее Владимир Зеленский опроверг сообщения о планах объявить дату президентских выборов на Украине 24 февраля. Он сказал, что Украина готова к выборам, но их организация невозможна без гарантий безопасности для граждан.

    Financial Times заявила, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению.

    Сообщалось, что Владимир Зеленский поручил Раде найти способ организации выборов на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Зеленского по проведению выборов остаются неясными и официальных заявлений не последовало.

    12 февраля 2026, 12:04 • Новости дня
    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине

    Сенатор Джабаров: Уход Зеленского и мир на Украине больно ударят по позициям руководства ЕС

    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергает проведение выборов на Украине до окончания конфликта из страха властей Евросоюза за собственное будущее. В честной электоральной кампании Владимир Зеленский с треском проиграет. Это может привести к подписанию мирного соглашения и разрушить карьеры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее команды, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Заявление Каллас о невозможности проведения выборов на Украине во время СВО – это чистой воды вмешательство в дела другого государства. Действия главы европейской дипломатии напрямую противоречат международно признанным правовым нормам», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Ирония заключается в том, что Брюссель сам любит безосновательно обвинять Россию и другие крупные страны в якобы нарушении европейского суверенитета. Вместе с тем, высокопоставленный дипломат Евросоюза находит уместным лезть не в свои дела, комментируя украинские электоральные процессы», – продолжил он.

    «Очевидно, в данном случае от лица Каллас говорят те, кто является ярыми сторонниками продолжения и эскалации конфликта против России. Они понимают, что в случае честных, прозрачных выборов команда Зеленского или его ставленники с треском проиграют», – отметил сенатор.

    «Если новый президент Украины прислушается к реальным запросам общества, он сделает все, чтобы подписать мирное соглашение. Это больно ударит по позициям руководства ЕС и, вероятно, приведет к отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и самой Каллас. Европейские налогоплательщики не простят им сотни потраченных впустую миллиардов», – указал парламентарий.

    «Поэтому заявление Каллас можно трактовать и как попытку, что называется, подстелить соломку руководству ЕС. Брюссель пытается заранее убедить общественность в том, что поражение Зеленского на потенциальных выборах якобы не соответствует запросам общества. Глава евродипломатии намекает, что кампания будет не честным волеизъявлением народа, а борьбой политических группировок», – резюмировал собеседник.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергла возможность проведения выборов на Украине до окончания боевых действий в зоне СВО, сообщает дипломатическая служба Евросоюза. «Выборы – это внутренняя борьба между различными группировками. А когда на вас нападают извне, вы просто не можете провести кампанию. Вам нужно концентрировать усилия, чтобы противостоять врагу», – сказала она.

    «Я думаю, проведение выборов в то время, когда конфликт все еще продолжается, определенно не является хорошим решением. Может быть, есть надежда на то, что боевые действия прекратятся. Но я не вижу, чтобы Россия действительно прилагала какие-либо усилия к установлению мира», – добавила она.

    Примечательно, что ранее Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что ЕС умышленно выдвигает нереалистичные требования.

    «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», – пояснила Захарова.

    Накануне замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая сообщила, что украинские законодатели получили задачу от Банковой до конца месяца разработать предложения по проведению президентских выборов на фоне действующего военного положения.

    Financial Times писала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению. Сам он опроверг эти сообщения. По его словам, Украина готова к электоральной кампании, но ее организация невозможна без гарантий безопасности для граждан. Газета ВЗГЛЯД называла четыре условия устойчивого мира на Украине.

    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    12 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    МИД объяснил список требований Каллас к России

    Захарова: ЕС нацелен любыми способами не допустить прекращения конфликта на Украине

    МИД объяснил список требований Каллас к России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предложении главы евродипломатии Каи Каллас сформировать список требований ЕС к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Захарова заявила: «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что пока Европейский союз не осознает необходимость устранения первопричин конфликта, его роль в мирном урегулировании невозможно рассматривать. Она отметила, что устранение этих причин является вкладом в долгосрочную стабильность и безопасность Европы, а не уступкой России.

    По словам Захаровой, власти Украины делают ставку на перевооружение и продолжение конфликта, отвергая диалог с Россией. Она напомнила, что в период проведения международных встреч Киев только наращивает ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам на территории России, включая жилые дома, медучреждения и церкви.

    Представитель МИД РФ также заявила, что Москва открыта для равноправного диалога со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения конфликта. Позиция России по вопросу урегулирования и роли Европы в этом процессе остается неизменной и была не раз озвучена руководством страны на самом высоком уровне.

    В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы исключить любую возможность мирного урегулирования конфликта.

    Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    12 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства навсегда утратили доступ к бюджетным российским энергоресурсам, возврат к прежней экономической модели невозможен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Ситуация на рынке изменилась безвозвратно, сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    «Эпоха дешевой российской энергии прекратилась в 2022 году. И пути назад нет», – добавил политик.

    Макрон также указал на завершение времени, когда Китай выступал ключевым экспортным рынком для государств Евросоюза. По его словам, Германия впервые зафиксировала дефицит торгового баланса с КНР. Это событие наглядно демонстрирует глобальные сдвиги в экономике региона.

    Также он указал на давление Вашингтона через введение торговых пошлин.

    Ранее Макрон заявлял, что ЕС поменяла зависимость от России на зависимость от США в энергетической сфере.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые европейские ограничения могут усилить позиции российского СПГ на мировом рынке.

    11 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Politico: США не будут массово выводить войска из Европы

    Politico сообщило о сохранении основного контингента США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти заверяют европейских партнеров, что не планируют серьезного сокращения военного присутствия и возможны лишь незначительные корректировки численности войск, отмечают западные СМИ.

    США не планируют масштабного сокращения своего военного присутствия в Европе в ближайшее время. Американские и натовские чиновники сообщили, что возможные изменения будут ограниченными, а основные боевые подразделения и техника останутся на континенте, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Politico.

    По данным собеседников Politico из семи европейских стран, с начала года Вашингтон заверяет партнеров по НАТО, что речь может идти лишь о незначительных корректировках и небольшом сокращении ротационных сил. Эти обещания особенно важны на фоне опасений стран НАТО, которые усилились после возвращения президента США Дональда Трампа к власти и его призывов к Европе увеличить собственные оборонные расходы, отмечает издание.

    «Мы будем продолжать присутствовать», – заявил Politico представитель США при НАТО. По словам американских источников, стабильная Европа остается приоритетом для Вашингтона, несмотря на стратегический разворот в сторону Западного полушария и Китая.

    Вопрос будущего американского военного присутствия станет одной из главных тем встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Вместо министра обороны США на нее прибудет его заместитель по политике Элбридж Колби, который, по данным источников, даст понять союзникам, что США ждут от Европы активных шагов по усилению своей обороны.

    Еще одним сдерживающим фактором для масштабного вывода войск остаются требования американского законодательства: согласно закону о национальной обороне, США обязаны сохранять в Европе не менее 76 тыс. военнослужащих. Сейчас численность американского контингента составляет около 85 тыс. человек.

    Ранее Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности. Кроме того, главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе заявил, что снижение численности американских войск на континенте не создаст угрозу безопасности региона.

    Газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему европейские армии остаются бессильны без поддержки США и НАТО.




    11 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Европарламент утвердил выдачу кредита Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Европарламента поддержали предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро, из которых две трети предназначено для оборонных нужд.

    На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге депутаты проголосовали за выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. За предложение проголосовали 458 парламентариев, 140 высказались против, а 44 воздержались, передает INTERFAX.RU. Решение стало завершающим этапом одобрения финансовой поддержки.

    В материалах к заседанию напомнили, что 23 октября 2025 года 26 стран ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить предложение по поддержке Украины. Еврокомиссия предложила несколько вариантов финансирования, после чего Европейский совет согласился предоставить Киеву кредит на условиях займа на рынке капиталов под гарантию бюджета Евросоюза.

    В тексте решения отмечается, что кредит должен быть возмещен за счет репараций, которые планируется получить от России. Две трети суммы или 60 млрд евро планируется направить на оборонные нужды Украины.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на объявление западными странами о новых пакетах помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренное голосование Европарламента по корректировке бюджета позволит Брюсселю занять средства на внешних рынках для предоставления кредита Киеву.

    При этом, страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа по поводу привлечения сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро.


    11 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Президент Литвы призвал ЕС действовать сообща по переговорам с Москвой

    Науседа заявил о необходимости единой позиции Европы по переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Литовский лидер Гитанас Науседа выступил против разрозненных инициатив европейских политиков по установлению контактов с Россией, подчеркнув важность согласованных действий.

    Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Евросоюза действовать согласованно в вопросах взаимодействия с Россией. Он отметил, что Европа может участвовать в переговорах США и России по ситуации на Украине, но только при условии достижения общего согласия по вопросу мира, передает ТАСС.

    Науседа заявил: «Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя постучать или поцарапаться в двери Кремля и разговаривать с тем или иным представителем».

    По его мнению, несогласованные попытки наладить контакт с Россией не добавляют Европе солидности, учитывая, что обсуждаются новые санкции и одновременно ведутся разговоры о переговорах.

    Президент Литвы подчеркнул отсутствие последовательной политики у ЕС в отношении России и призвал к формированию единой позиции по данному вопросу.

    Ранее Науседа выступил за включение Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа» в новый санкционный пакет Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте рассматривался как возможный спецпосланник Евросоюза по Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит обращения от европейских лидеров при наличии инициативы к диалогу.

    11 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    В Севастополе сбили две воздушные цели при атаке ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные отразили очередную воздушную атаку на Севастополь, уничтожив две цели над акваторией Черного моря.

    Два воздушных объекта были сбиты над акваторией Черного моря в районе Севастополя, сообщает ТАСС. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели», – заявил Развожаев.

    Подробности о типе сбитых объектов и последствиях атаки на данный момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских дронов в разных районах Белгородской области пострадали четыре человека и повреждены десятки автомобилей и объектов.

    За семь часов силы ПВО уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, атаковавших регионы Центрального округа и Крым.

    В результате атаки украинского дрона в Глушковском районе Курской области пострадали два человека.

    11 февраля 2026, 17:44 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над ЦФО и Крымом

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение семи часов силы ПВО уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, атаковавших регионы Центрального округа и Крым.

    Как передает ТАСС, Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении двадцати шести украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с 09:00 до 16:00.

    В официальном сообщении министерства отмечается: «11 февраля в период с 09:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Белгородской области, восемь БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Рязанской области».

    В ведомстве подчеркнули, что атаки были успешно отражены, а объекты инфраструктуры не пострадали. Сведения о пострадавших среди мирного населения не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО ликвидировали десять украинских беспилотников за два часа, из которых пять были сбиты над Крымом, а три – над Татарстаном.

    В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 108 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России.

    Российские средства ПВО также перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем.

    12 февраля 2026, 05:45 • Новости дня
    Экс-посол Сибал: В Евросоюзе происходит раскол из-за России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры демонстрируют противоречивые подходы к отношениям с Москвой, что свидетельствует о серьезном внутреннем расколе внутри объединения, заявил бывший первый замглавы МИД Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал.

    «Из Европы поступают противоречивые сигналы. Президент Франции [Эммануэль] Макрон, осознавая реалии, хочет наладить диалог с Россией», – указал дипломат, передает РИА «Новости».

    Эксперт обратил внимание, что риторика канцлера ФРГ Фридриха Мерца смягчается, тогда как глава евродипломатии Кая Каллас сохраняет враждебный настрой. По мнению Сибала, Берлин и Париж фактически передали право определять внешний курс Брюсселю, утратив собственную самостоятельность.

    Сложившаяся ситуация наносит репутационный ущерб ведущим державам региона. Европа перестает восприниматься как целостное и единое политическое образование.

    Напомним, Каллас сообщала, что предоставит список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    О расколе в ЕС по поводу обороны, экономики и отношений с США также сообщали СМИ.

    На предстоящем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США, пишет газета Politico.

    12 февраля 2026, 05:31 • Новости дня
    Меркурис: Каллас пытается сорвать любые переговоры с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы исключить любую возможность мирного урегулирования конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

    Агрессивная риторика руководителя внешнеполитической службы Евросоюза направлена на полный разрыв связей между Брюсселем и Москвой, пояснил Меркурис, передает РИА «Новости».

    Каллас, по мнению эксперта, «не хочет видеть никакого диалога или мирного соглашения между европейцами и русскими».

    Эстонский политик испытывает явное недовольство из-за смены настроений на Западе и из-за того, что некоторые главы государств начали пересматривать свое отношение к России.

    Меркурис пояснил, что Каллас рассчитывает спровоцировать российскую сторону на отказ от общения. Она полагает, что подобные выпады заставят Москву окончательно закрыть дверь для дипломатии, из-за чего переговорный процесс так и не сдвинется с мертвой точки.

    Ранее Каллас заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила по этому поводу.

    11 февраля 2026, 21:28 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 11 дронов над Белгородской областью за четыре часа

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение четырех часов российские военные уничтожили четырнадцать украинских беспилотников, большая часть которых была поражена над Белгородской областью.

    Силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 14 украинских беспилотников, передает ТАСС.

    Согласно сообщению Минобороны, атака была отражена в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени 11 февраля.

    11 дронов были уничтожены над Белгородской областью, два – над Черным морем, еще один – над Курской областью. В военном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских дронов на Белгородскую область пострадали четыре человека и были повреждены десятки автомобилей и объектов.

    За семь часов силы ПВО уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, атаковавших регионы Центрального округа и Крым.

    За два часа российские силы ПВО ликвидировали десять украинских беспилотников, из которых пять сбили над Крымом, а три – над Татарстаном.

    12 февраля 2026, 06:06 • Новости дня
    Орбан призвал заменить членство Украины в ЕС стратегическим партнерством

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал вступление Киева в Евросоюз ошибкой, которая приведет к масштабному конфликту на континенте.

    Брюсселю вместо принятия Украины в европейское сообщество следует сосредоточиться на долгосрочном сотрудничестве, заявил Орбан, передает РИА «Новости».

    Стратегическое партнерство, по его мнению, это единственный ответственный выбор для объединения.

    Принятие же Украины в ЕС ввергнет Европу в войну, указал политик.

    До этого премьер Венгрии резко высказался о новом плане Евросоюза по ускоренному приему Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в ЕС захотели подбодрить Украину перспективой бесправного члена.

    12 февраля 2026, 08:27 • Новости дня
    Орбан в шутку пообещал подвезти Украину в ЕС автостопом

    Орбан в шутливой форме согласился «подбросить» Украину в ЕС автостопом

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в шутливой форме предложил «подбросить» Украину в Евросоюз, сообщает газета Magyar Nemzet.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил о стремлении Украины вступить в Европейский союз, выступая на митинге перед избирателями, передает РИА «Новости».

    Одна из участниц мероприятия спросила политика, как он поступит с украинцами, которые хотят попасть в Европу. В ответ Орбан заявил: «Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?».

    Кроме того, Орбан подчеркнул, что правительство Венгрии намерено защищать интересы граждан и не допустить, чтобы средства из бюджета страны отправлялись на Украину. Он заверил, что пока в стране действует национальное правительство и сохраняется сильная поддержка со стороны населения, Венгрия сможет заблокировать планы Еврокомиссии по финансированию Украины и сохранить венгерские деньги для собственных нужд.

    Ранее Орбан назвал вступление Киева в Евросоюз ошибкой, которая приведет к масштабному конфликту на континенте.

    Евросоюз разрабатывает план по ускоренному частичному членству Украины в союз.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС решил подбодрить Украину перспективой бесправного члена.

    12 февраля 2026, 06:29 • Новости дня
    Операторы «Ланцета» уничтожили самоходку Caesar ВСУ в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Восток» уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку ВСУ Caesar в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

    Операторы барражирующего боеприпаса «Ланцет» из группировки войск «Восток» уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку ВСУ Caesar французского производства в Запорожской области, передает ТАСС. Информацию об этом распространило Министерство обороны России.

    В военном ведомстве отметили: «Операторы разведывательных аппаратов войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства в одном из населенных пунктов Запорожской области. Боевая машина двигалась в сопровождении группы наземного прикрытия с мобильными комплексами радиоэлектронной борьбы».

    Сообщается, что удар был нанесен по технике, когда она направлялась к огневой позиции. После попадания дрона машина сразу загорелась, а расчет артиллерии ВСУ был уничтожен вместе с установкой. Сопровождающая группа ВСУ не успела вмешаться и предотвратить атаку со стороны российских операторов дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт презентовал обновленный беспилотный комплекс «Ланцет-Э».

    Компания ZALA представила пусковую установку для барражирующих боеприпасов «Ланцет-Э».

    Специалисты ZALA ранее заявили о применении «Ланцета» для уничтожения катеров ВСУ.

