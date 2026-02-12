  • Новость часаВ России открыто крупнейшее месторождение дефицитного минерала
    Турцию должен возглавить другой Эрдоган
    Онищенко сказал, как можно переименовать среднее профессиональное образование
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    США готовы вернуть ядерное оружие на бомбардировщики B-52
    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    Город Ухта в Коми атаковали украинские беспилотники
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
    12 февраля 2026, 14:32 • Новости дня

    В Уфе стартовали всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов специальной военной операции стартовали в столице Башкирии.

    На мероприятие прибыли около двухсот ветеранов спецоперации со всех регионов страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Основной темой встречи стало развитие ветеранского движения и поддержка участников боевых действий, а также планы организации на следующий год.

    В приветствии начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова прозвучали слова о важности сохранения боевого братства в мирной жизни. «Сохранить фронтовое братство в мирной жизни – главная задача и миссия Ассоциации ветеранов СВО», – заявил он.

    Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил значимость интеграции вернувшихся ветеранов: из трех тысяч участников СВО, вернувшихся в регион, 76% трудоустроены, а 80% прошли диспансеризацию. Он подчеркнул, что помощь ветеранам невозможна без участия самих боевых товарищей и выразил необходимость присутствия Ассоциации в каждом из 63 муниципалитетов республики.

    Исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев сообщил, что организация уже присутствует во всех 89 субъектах страны и начала формировать отделения на уровне муниципалитетов. По его словам, ветераны все активнее участвуют в выборах, получают государственную поддержку, открывают бизнес и создают рабочие места для других бойцов. Ассоциация также ведет патриотическую работу, помогает семьям погибших и занимается сохранением памяти о погибших товарищах.

    Особое внимание в первый день сборов уделили вопросам восстановления судеб пропавших без вести и сохранению исторической памяти. В обсуждении приняли участие представители Национального центра исторической памяти и «Волонтерской роты боевого братства». Во второй день пройдет деловая игра с участием экспертов Российской академии народного хозяйства, где будут сформированы проекты работы Ассоциации на 2026 год.

    12 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    @ zubarefff

    Tекст: Вера Басилая

    В российском фильме «Скуф» главную роль получил украинский блогер Александр Зубарев, ранее прославившийся скандальными высказываниями о России и русских.

    Тизер российской комедии «Скуф» с Александром Зубаревым в главной роли был опубликован 10 февраля 2026 года, передает Life.ru.

    Зубарев известен эпатажными стримами и высказываниями, среди которых его шутка о «бургере с русскими младенцами» вызвала бурную критику российских пользователей. Эта ситуация совпала с русофобским флешмобом на Украине, когда в киевском ресторане гости делили торт в форме младенца на российском триколоре, а в меню некоторых заведений появились провокационные блюда.

    На обвинения в адрес своих высказываний Зубарев ответил, что это «был просто юмор». Однако подписчики не раз отмечали другие спорные заявления стримера, например, его слова в мае 2023 года перед атакой ВСУ на Шебекино: «Пусть у вас все получится, ребята».

    Несмотря на украинское гражданство и связи с украинскими блогерами, в российской тусовке комиков и стримеров Зубарев занял заметное место. Его популярность в соцсетях достигает 8,5 млн подписчиков в TikTok и почти 1,5 млн в Telegram.

    Фильм «Скуф» снят кинокомпаниями SoFilm и Papini Prod. Режиссером и сопродюсером выступил Алексей Степанов, а название фильма принадлежит российскому ООО «София». В съемках приняли участие комики и блогеры, связанные с известными российскими и казахстанскими артистами. Авторы фильма не стали учитывать скандальное прошлое Зубарева при выборе его на главную роль.

    Ранее комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    После запрета на въезд Сабуров выразил признательность России, подчеркнув, что именно здесь состоялся как артист и обрел многотысячную аудиторию.

    Сабуров поручил своим юристам разобраться с ситуацией по поводу запрета на въезд в Россию.

    12 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Военный эксперт Кнутов: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство работает стереотипно. Противник нанес удар по Волгоградской области с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2», запущенном из Харьковской области.

    «Так как российские военные системно демонстрируют умение противодействовать атакам дронов, противник, судя по всему, для эффекта неожиданности решил сделать ставку именно на ракетный удар в Волгоградской области», – предположил военный эксперт Юрий Кнутов.  Собеседник допустил, что ракеты были запущены из Харьковской области. Речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2».

    «Возможно, где-нибудь в подземных цехах на Украине наладили производство этих ракет, доработали их дальность», – рассуждает эксперт. Он уточнил, что удару однозначно предшествовал сбор разведданных.

    «Не обошлось без западных спутников. Может быть, противник использовал и какую-то агентурную сеть. Зная, что объект, выбранный в качестве цели, имеет систему противовоздушной обороны, преимущественно ориентированную на беспилотную опасность, было принято решение нанести удар», – детализировал аналитик.

    Эксперт назвал действия украинской стороны «провокацией и эскалацией». «Киев не хочет подписывать какие-либо мирные соглашения. Удар по Волгоградской области был нанесен с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров», – предположил аналитик, добавив, что украинские власти работают стереотипно.

    «Ответ ВС России не заставит себя ждать. Военные вычислят предприятия, где собираются ракеты, в том числе «Гром-2», «Нептун», и нанесут удар. Так мы сделали в свое время с «Южмашем», а также с заводом по производству «Фламинго», – отметил спикер. Кроме того, продолжил эксперт, нужно создать рубеж противовоздушной обороны разного класса и назначения, который бы проходил от Черного до Балтийского моря.

    Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки на регион. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Жителей населенного пункта эвакуируют.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – приводит заявление Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ночь на 11 февраля регион подвергся атаке беспилотников. В Волжском была повреждена квартира в жилом доме, на территорию детского сада упал БПЛА. Кроме того, возник пожар на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, никто не пострадал. Минобороны в среду отчиталось об уничтожении 49 дронов над Волгоградской областью за ночь.

    В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над 13 регионами. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Мичуринск, в результате чего ранены два человека, повреждены здания.

    Напомним, Украина неоднократно атаковала российские регионы с помощью дальнобойных ракет, в том числе западного производства. Удары преимущественно наносились по целям в Курской и Брянской областях. Но в декабре 2024 года атаке подверглась Ростовская область: с территории Украины были запущены ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Против них силы ПВО применили С-400, «Бук-М3» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». С их помощью зенитчики сбили шесть ракет ATACMS и три Storm Shadow, еще одну удалось отклонить от объекта атаки, передавало издание РБК со ссылкой на Минобороны. В том же месяце противник атаковал аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.

    В ноябре 2025 года с территории Украины были выпущены четыре ракеты ATACMS по городу Воронежу. Все они были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь», приводил сообщение военного ведомства «Интерфакс».

    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    11 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории

    Украина исключила место Переяславской рады из реестра памятников истории

    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Место проведения Переяславской рады утратило статус памятника национального значения на Украине по решению правительства, опубликованному на сайте Минкульта страны.

    Место проведения Переяславской рады в Переяславе статуса памятника истории национального значения было принято украинским Кабмином, передает ТАСС. Сообщается, что объект исключен из государственного реестра недвижимых памятников Украины, согласно информации Министерства культуры страны.

    В заявлении ведомства уточняется, что памятник находился в городе Переяслав Киевской области. До этого, в 2022 году, власти Украины уже снесли монумент «Навеки вместе с Россией», установленный в честь 300-летия Переяславской рады.

    Переяславская рада состоялась в январе 1654 года и стала событием, ознаменовавшим объединение территории Войска Запорожского с Русским царством под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Несколько лет назад Верховная рада приняла решение сократить название города Переяслав-Хмельницкий, объяснив это необходимостью пересмотра исторических трактовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в захваченном сторонниками так называемой ПЦУ Успенском соборе на Волыни собираются уничтожить историческое изображение Николая II.

    Ранее на Украине предложили снести памятник Игорю Курчатову в Николаевской области. А на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в Одессе на бюст президента США Дональда Трампа.

    Напомним, только в Киеве с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, при этом исчезли упоминания многих российских деятелей.

    11 февраля 2026, 18:02 • Новости дня
    МИД: Западные компании могут вернуться без преференций

    МИД заявил о возможности возврата западных компаний без льгот перед российскими

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ушедшие с российского рынка западные компании смогут вернуться, но российский бизнес получит преференции и будет в приоритете в экономике страны, отметили в МИД.

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА «Новости», что западные компании, покинувшие российский рынок, могут вернуться при желании, однако преимуществ у них больше не будет.

    Он подчеркнул: «Преференции будут нашим российским компаниям и тем, кто нас поддерживал и поддерживают, предлагают свои услуги, из дружественных стран, конечно».

    Биричевский пояснил, что российские компании, которые заняли определенные ниши и приносят пользу экономике и потребителям, будут получать приоритет. По его словам, те иностранные фирмы, что ушли, могут уже не вернуться так просто.

    Он уточнил, что речь идет о компаниях как из США, так и из Европы, и не будет делаться различий по странам происхождения. Предпочтение отдадут российским фирмам и бизнесу из дружественных государств.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американские компании проявляют интерес к возвращению на российский рынок. Он подчеркнул, что Россия готова к возвращению европейских компаний при условии сохранения приоритетов для отечественных производителей и надежных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные бренды не смогут вернуться в Россию на прежних условиях. А премьер Михаил Мишустин перечислил западные компании, рассматривающие возможность возвращения на российский рынок.

    11 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
    Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режиссер Константин Богомолов освобожден от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию.

    Об этом сообщили в Министерстве культуры России, передает ТАСС.

    «Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», – подчеркнули в ведомстве.

    В январе выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.

    В среду стало известно, что Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что у Богомолова были веские основания покинуть пост ректора МХАТ.

    11 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Дегтярев: Сменившим гражданство спортсменам нужно запретить въезд в Россию

    Дегтярев заявил о необходимости запретить въезд в РФ сменившим гражданство спортсменам

    Дегтярев: Сменившим гражданство спортсменам нужно запретить въезд в Россию
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр спорта Михаил Дегтярев предложил ужесточить меры в отношении атлетов, отказавшихся от российского гражданства ради участия в зарубежных соревнованиях.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил, что спортсменам, сменившим российское спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в Россию, передает ТАСС.

    Дегтярев подчеркнул: «Если российский спортсмен отказался от гражданства ради участия в международных соревнованиях, то для него нужно закрыть въезд в страну и лишить всех званий, потому что такие действия – предательство в чистом виде».

    Министр добавил, что спортсменам предоставляются все условия для подготовки в России, включая тренеров и спортивные базы, но если они уезжают и отказываются от гражданства, им должны быть закрыты все возможности пользоваться этими преимуществами.

    Дегтярев заверил, что такие меры будут реализованы, и подчеркнул необходимость лишения таких спортсменов всех спортивных и государственных званий.

    Ранее шахматист Владимир Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России после перехода под флаг Словении.

    А депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявляла, что решение спортсменов о смене гражданства нужно рассматривать индивидуально, с учетом их позиций и возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дегтярев еще в сентябре 2024 года отмечал, что смена гражданства российскими атлетами вызывает вопросы.

    11 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Швыдкой объяснил уход Богомолова с поста ректора МХАТ

    Швыдкой: У Богомолова были веские основания покинуть пост ректора МХАТ

    Швыдкой объяснил уход Богомолова с поста ректора МХАТ
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение режиссера Константина Богомолова обратиться к министру культуры России с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ связано с вескими основаниями, заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Он отметил, что Богомолов является очень умным и талантливым человеком, а если он решился на такой шаг, значит у него были веские на то основания, передает РИА «Новости».

    Швыдкой также процитировал строки из стихотворения Бориса Пастернака: «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать». Он выразил уверенность, что у Богомолова впереди хорошее будущее.

    Напомним, Богомолов отказался от должности ректора Школы-студии МХАТ.

    Ранее выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.

    12 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию

    Примаков сообщил о росте заявок от граждан западных стран на переезд в Россию

    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рост числа обращений от жителей западных стран, заинтересованных в переселении в Россию и получении гражданства, связан с несогласием с политикой их государств, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о заметном увеличении числа заявок от граждан западных стран, желающих переехать в Россию. По его словам, основная причина этого тренда заключается в несогласии людей с политикой их государств, направленной на разрушение семейных институтов и традиционных моральных ценностей, передает РИА «Новости».

    Как отметил глава Россотрудничества, такие обращения стали поступать все чаще в последние годы, что свидетельствует о растущем интересе к России как к стране, где ценятся традиционные устои общества.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в первые три квартала 2025 года почти 22 тыс. граждан воспользовались возможностью вернуться на историческую родину.

    Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отметил, что граждане с Украины, проживающие в США, стали в несколько раз чаще обращаться по госпрограмме переселения в Россию.

    12 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    МИД объяснил список требований Каллас к России

    Захарова: ЕС нацелен любыми способами не допустить прекращения конфликта на Украине

    МИД объяснил список требований Каллас к России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предложении главы евродипломатии Каи Каллас сформировать список требований ЕС к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Захарова заявила: «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что пока Европейский союз не осознает необходимость устранения первопричин конфликта, его роль в мирном урегулировании невозможно рассматривать. Она отметила, что устранение этих причин является вкладом в долгосрочную стабильность и безопасность Европы, а не уступкой России.

    По словам Захаровой, власти Украины делают ставку на перевооружение и продолжение конфликта, отвергая диалог с Россией. Она напомнила, что в период проведения международных встреч Киев только наращивает ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам на территории России, включая жилые дома, медучреждения и церкви.

    Представитель МИД РФ также заявила, что Москва открыта для равноправного диалога со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения конфликта. Позиция России по вопросу урегулирования и роли Европы в этом процессе остается неизменной и была не раз озвучена руководством страны на самом высоком уровне.

    В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы исключить любую возможность мирного урегулирования конфликта.

    Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    11 февраля 2026, 18:40 • Новости дня
    Сербия отказалась по требованию Запада запрещать российские СМИ

    Власти Сербии отказались выполнить требование Запада и запретить российские СМИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Сербии заявило о сохранении работы российских СМИ в стране, несмотря на рекомендации ЕС закрыть их для ускорения евроинтеграции.

    Министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина заявил РИА «Новости», что власти страны не намерены запрещать работу российских СМИ по требованию западных государств. По его словам, Европейский союз уже закрывал иностранные СМИ на своей территории, однако в Сербии гордятся свободой медиа и считают важным предоставлять зрителям доступ к программам со всего мира.

    Братина подчеркнул, что он лично хотел бы видеть в медиапространстве Сербии не только российские, но и африканские и латиноамериканские телеканалы. Министр отметил, что в Британии за обычный твит можно попасть в тюрьму, а ситуация со свободой слова в Европе остается сложной.

    Ранее Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для успешного продолжения диалога о присоединении к Европейскому союзу. Однако в Сербии продолжают работать представительства российских информационных агентств, а также телеканалов ВГТРК и НТВ, в стране ведут вещание RT и радиостанции Sputnik.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться.

    11 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин поручил продумать льготы по погашению ипотеки при рождении четвертого ребенка

    Путин поручил продумать льготы по ипотеке для семей с четырьмя детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер поддержки при погашении ипотеки после рождения четвертого ребенка.

    В перечне поручений на сайте Кремля говорится о необходимости рассмотреть меры по полному или частичному погашению государством обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу в размере не более 450 тыс. рублей при рождении четвертого и последующих детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья», а также внести поправки в законодательство для продвижения семейных ценностей в рекламе. Кроме того, Путин поручил организовать с 2026 года статистические наблюдения за репродуктивными планами граждан.


    11 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    У Мизулиной заработал WhatsApp

    Мизулина рассказала о возобновлении работы WhatsApp в России

    У Мизулиной заработал WhatsApp
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что у нее неожиданно снова заработал мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

    «У меня почему-то начал работать WhatsApp», – написала Мизулина в своем Telegram-канале.

    Ранее домен WhatsApp исчез из записей DNS-серверов российского сегмента интернета, передает Ura.ru. Это значит, что пользователи из России больше не могут напрямую зайти в веб-версию мессенджера.

    Кроме того, адрес WhatsApp удалили из Национальной системы доменных имен (НСДИ) – инфраструктуры, созданной для обеспечения работы российских доменов даже при сбоях глобального интернета. Система была введена после принятия закона о «суверенном Рунете» в 2019 году.

    Ранее эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» Российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов заявил о завершении эры доминирования WhatsApp в России.

    11 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    В Донецке задержан 18-летний агент разведки Украины

    Спецслужбы задержали 18-летнего дончанина за работу на ГУР Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецке задержан 18-летний местный житель, который добровольно вступил в украинскую террористическую организацию и передавал разведданные о воинских частях.

    Спецслужбы ДНР задержали 18-летнего жителя Донецка за сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. По информации УФСБ по региону, юноша самостоятельно связался с представителями ГУР Украины через мессенджер Telegram и начал передавать сведения о дислокации воинских частей Вооруженных сил России на территории ДНР, передает ТАСС.

    Молодой человек также добровольно вступил в одну из украинских террористических организаций и по указанию кураторов размещал запрещенную символику на зданиях в публичных местах Донецка. Против него возбуждено несколько уголовных дел по статьям о государственной измене, организации и участии в деятельности террористической организации, а также по обвинениям в публичных призывах к терроризму и его пропаганде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ провела задержание агента ГУР МО Украины в Крыму. Один из шпионов был ликвидирован при задержании, а группа планировала совершить теракт в Крыму.

    До этого ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб взорвать самолет с российским чиновником.


    11 февраля 2026, 17:02 • Новости дня
    Володин: Тарифы ЖКХ надо брать под особый контроль

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Госдумы заявило об усилении контроля за тарифами ЖКХ, а также отметило расширение роли ФАС в их регулировании.

    Все депутаты Государственной думы едины во мнении, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги необходимо держать под особым контролем. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента .

    Он уточнил, что недавно Дума поддержала в первом чтении законопроекты о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы в вопросах регулирования тарифов. По словам Володина, региональные энергетические комиссии часто необоснованно повышают стоимость коммунальных услуг. Для усиления контроля депутаты приняли решение наделить ФАС дополнительными полномочиями, чтобы оградить граждан от чрезмерных ростов платежей.

    Володин напомнил, что правительство уже утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги: с 1 января повышение составило 1,7% из-за роста НДС. Он подчеркнул, что все остальные изменения должны проходить тщательный анализ. «Все остальное, коллеги, надо брать под контроль, надо анализировать, надо смотреть обоснованность и постараться сделать все, чтобы защитить наших граждан», – добавил председатель нижней палаты.

    Кроме того, Госдума рассматривает законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов, отвечающих за регулирование цен и тарифов. Володин призвал коллег внимательно следить за ситуацией и защищать интересы граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России изменились правила расчета платы за холодную воду для квартир без счетчиков, коэффициент увеличен вдвое. Также сообщалось, что власти страны намерены упростить перерасчет оплаты ЖКХ при перебоях с коммунальными услугами.

    Ранее в среду президент России Владимир Путин обратил внимание на значительные потери воды в системах ЖКХ Северной Осетии в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меняйло.


    11 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    Пассажир рейса Пекин – Москва умер после экстренной посадки в Казани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экстренная посадка в аэропорту Казани произошла из-за резкого ухудшения состояния 38-летнего пассажира на борту международного рейса Пекин-Москва, однако спасти мужчину не удалось.

    Самолет, следовавший по маршруту Пекин – Москва, совершил экстренную посадку в Казани из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщает ЦСУТ России на транспорте СК России. По предварительным данным, 37-летнему мужчине внезапно стало плохо во время полета. После приземления медики скорой помощи констатировали его смерть.

    Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту случившегося. В ведомстве сообщили: «Обстоятельства произошедшего устанавливаются». По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяц назад пассажир скончался на борту самолета, готовившегося к вылету из аэропорта Саратова. Ранее в сентябре в аэропорту Уфы во время посадки на самолет авиакомпании Nordstar до Иркутска также умер пассажир. А второму пассажиру в том же рейсе оказали медицинскую помощь и выдали справку об отстранении от полетов.

    До этого, в мае российский самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, совершил посадку в казахстанском Актобе из-за ухудшения состояния пассажира, который скончался после приземления.

