Суд Стамбула лишил владельца отеля Bebek имущества из-за нарковечеринок

Суд Стамбула лишил владельца отеля Bebek Йылдырыма всего имущества

Tекст: Мария Иванова

Суд в Стамбуле постановил конфисковать имущество турецкого бизнесмена Музаффера Йылдырыма, владельца отеля Bebek на берегу Босфора, где, по данным следствия, регулярно проходили вечеринки с наркотиками, передает РИА «Новости».

По данным суда, существует серьезное основание считать, что имущество было получено преступным путем, а сам Йылдырым занимался отмыванием доходов. Владелец отеля был арестован вместе с еще 18 участниками дела, а результаты теста на наркотики у него оказались положительными.

Как отмечает канал NTV, в ходе расследования жандармы обнаружили в трехзвездочном отеле шесть скрытых VIP-комнат, оборудованных камерами наблюдения. В этих помещениях гости часто уединялись после вечеринок, где, по показаниям задержанных, употреблялись наркотики. Кроме того, в гостинице был найден журнал с записями об азартных играх, в котором фигурировали имена более 30 бизнесменов.

Антинаркотические рейды в Стамбуле проходят с октября 2025 года, и в рамках расследования были задержаны известные актеры и медийные личности, такие как Эзги Эйюбоглу, Бусе Искендероглу, телеведущий Мехмет Акиф Эрсой и другие.

Среди задержанных оказался также президент футбольного клуба «Фенербахче» Садеттин Саран, которого позднее отпустили на свободу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января в Турции задержали популярных турецких актеров по подозрению в употреблении наркотиков.

Актера из «Клюквенного щербета» Догукана Гюнгера уволили из проекта после скандала с наркотиками. В числе фигурантов дела о наркотиках и проституции в Стамбуле оказался актер сериала «Долина волков» Октай Кайнарджа.

Ранее в Стамбуле решили частично снести отель в рамках расследования дела о наркотиках среди актеров.