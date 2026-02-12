Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», статистическое управление Финляндии сообщило о рекордном с 1997 года числе банкротств среди компаний в январе текущего года.

В январе 2026 года в стране было открыто 385 дел о банкротстве. Ведомство отметило, что последний раз подобный уровень банкротств фиксировался в октябре 1997 года.

В заявлении статистического управления подчеркивается: «Согласно данным статистического управления Финляндии, в январе 2026 года было инициировано 385 дел о банкротстве… В последний раз такое число банкротств в месяц было зафиксировано в октябре 1997 года».

Кроме того, ведомство ранее сообщало, что по итогам 2025 года в Финляндии также был зафиксирован исторический максимум по числу банкротств за весь период с 1996 года – более 3,9 тыс. компаний прекратили свою деятельность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экономика Германии находится в самой продолжительной стагнации за всю послевоенную историю. В стране уже второй год подряд продолжается экономический кризис.

Основанная в 1796 году компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH обанкротилась из-за кризиса в промышленности.

Евросоюз планирует использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, что, по мнению финских политиков, свидетельствует о финансовых трудностях объединения.