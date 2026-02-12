  • Новость часаВ России открыто крупнейшее месторождение дефицитного минерала
    Турцию должен возглавить другой Эрдоган
    Онищенко сказал, как можно переименовать среднее профессиональное образование
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    США готовы вернуть ядерное оружие на бомбардировщики B-52
    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    Город Ухта в Коми атаковали украинские беспилотники
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
    12 февраля 2026, 14:14 • Новости дня

    В Финляндии в январе зафиксировали максимальное число банкротств с 1997 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В январе в Финляндии было инициировано 385 дел о банкротстве, что стало максимальным показателем за последние 29 лет.

    Как передает РИА «Новости», статистическое управление Финляндии сообщило о рекордном с 1997 года числе банкротств среди компаний в январе текущего года.

    В январе 2026 года в стране было открыто 385 дел о банкротстве. Ведомство отметило, что последний раз подобный уровень банкротств фиксировался в октябре 1997 года.

    В заявлении статистического управления подчеркивается: «Согласно данным статистического управления Финляндии, в январе 2026 года было инициировано 385 дел о банкротстве… В последний раз такое число банкротств в месяц было зафиксировано в октябре 1997 года».

    Кроме того, ведомство ранее сообщало, что по итогам 2025 года в Финляндии также был зафиксирован исторический максимум по числу банкротств за весь период с 1996 года – более 3,9 тыс. компаний прекратили свою деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономика Германии находится в самой продолжительной стагнации за всю послевоенную историю. В стране уже второй год подряд продолжается экономический кризис.

    Основанная в 1796 году компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH обанкротилась из-за кризиса в промышленности.

    Евросоюз планирует использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, что, по мнению финских политиков, свидетельствует о финансовых трудностях объединения.

    12 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    Каллас высказалась против выборов на Украине

    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Кая Каллас заявила, что большинство европейских стран закрепили в своих конституциях запрет на проведение выборов во время войны, передает EEAS.

    По ее словам, в условиях войны проведение выборов приводит к внутренним конфликтам между различными политическими силами, что отвлекает от борьбы с внешней угрозой.

    «Если проводить выборы, то всегда возникает борьба между разными фракциями, а когда есть внешние атаки, тогда невозможно проводить выборы, потому что противник снаружи, и все усилия должны быть направлены на противодействие ему», – подчеркнула Каллас.

    Она отметила, что проведение выборов в период войны является неправильным решением, даже если существует надежда на мир. Каллас также заявила, что не видит усилий со стороны России по достижению мира на данном этапе.

    Ранее Владимир Зеленский опроверг сообщения о планах объявить дату президентских выборов на Украине 24 февраля. Он сказал, что Украина готова к выборам, но их организация невозможна без гарантий безопасности для граждан.

    Financial Times заявила, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению.

    Сообщалось, что Владимир Зеленский поручил Раде найти способ организации выборов на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Зеленского по проведению выборов остаются неясными и официальных заявлений не последовало.

    12 февраля 2026, 12:04 • Новости дня
    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине

    Сенатор Джабаров: Уход Зеленского и мир на Украине больно ударят по позициям руководства ЕС

    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергает проведение выборов на Украине до окончания конфликта из страха властей Евросоюза за собственное будущее. В честной электоральной кампании Владимир Зеленский с треском проиграет. Это может привести к подписанию мирного соглашения и разрушить карьеры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее команды, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Заявление Каллас о невозможности проведения выборов на Украине во время СВО – это чистой воды вмешательство в дела другого государства. Действия главы европейской дипломатии напрямую противоречат международно признанным правовым нормам», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Ирония заключается в том, что Брюссель сам любит безосновательно обвинять Россию и другие крупные страны в якобы нарушении европейского суверенитета. Вместе с тем, высокопоставленный дипломат Евросоюза находит уместным лезть не в свои дела, комментируя украинские электоральные процессы», – продолжил он.

    «Очевидно, в данном случае от лица Каллас говорят те, кто является ярыми сторонниками продолжения и эскалации конфликта против России. Они понимают, что в случае честных, прозрачных выборов команда Зеленского или его ставленники с треском проиграют», – отметил сенатор.

    «Если новый президент Украины прислушается к реальным запросам общества, он сделает все, чтобы подписать мирное соглашение. Это больно ударит по позициям руководства ЕС и, вероятно, приведет к отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и самой Каллас. Европейские налогоплательщики не простят им сотни потраченных впустую миллиардов», – указал парламентарий.

    «Поэтому заявление Каллас можно трактовать и как попытку, что называется, подстелить соломку руководству ЕС. Брюссель пытается заранее убедить общественность в том, что поражение Зеленского на потенциальных выборах якобы не соответствует запросам общества. Глава евродипломатии намекает, что кампания будет не честным волеизъявлением народа, а борьбой политических группировок», – резюмировал собеседник.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергла возможность проведения выборов на Украине до окончания боевых действий в зоне СВО, сообщает дипломатическая служба Евросоюза. «Выборы – это внутренняя борьба между различными группировками. А когда на вас нападают извне, вы просто не можете провести кампанию. Вам нужно концентрировать усилия, чтобы противостоять врагу», – сказала она.

    «Я думаю, проведение выборов в то время, когда конфликт все еще продолжается, определенно не является хорошим решением. Может быть, есть надежда на то, что боевые действия прекратятся. Но я не вижу, чтобы Россия действительно прилагала какие-либо усилия к установлению мира», – добавила она.

    Примечательно, что ранее Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что ЕС умышленно выдвигает нереалистичные требования.

    «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», – пояснила Захарова.

    Накануне замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая сообщила, что украинские законодатели получили задачу от Банковой до конца месяца разработать предложения по проведению президентских выборов на фоне действующего военного положения.

    Financial Times писала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению. Сам он опроверг эти сообщения. По его словам, Украина готова к электоральной кампании, но ее организация невозможна без гарантий безопасности для граждан. Газета ВЗГЛЯД называла четыре условия устойчивого мира на Украине.

    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    12 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    МИД объяснил список требований Каллас к России

    Захарова: ЕС нацелен любыми способами не допустить прекращения конфликта на Украине

    МИД объяснил список требований Каллас к России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предложении главы евродипломатии Каи Каллас сформировать список требований ЕС к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Захарова заявила: «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что пока Европейский союз не осознает необходимость устранения первопричин конфликта, его роль в мирном урегулировании невозможно рассматривать. Она отметила, что устранение этих причин является вкладом в долгосрочную стабильность и безопасность Европы, а не уступкой России.

    По словам Захаровой, власти Украины делают ставку на перевооружение и продолжение конфликта, отвергая диалог с Россией. Она напомнила, что в период проведения международных встреч Киев только наращивает ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам на территории России, включая жилые дома, медучреждения и церкви.

    Представитель МИД РФ также заявила, что Москва открыта для равноправного диалога со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения конфликта. Позиция России по вопросу урегулирования и роли Европы в этом процессе остается неизменной и была не раз озвучена руководством страны на самом высоком уровне.

    В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы исключить любую возможность мирного урегулирования конфликта.

    Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    12 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства навсегда утратили доступ к бюджетным российским энергоресурсам, возврат к прежней экономической модели невозможен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Ситуация на рынке изменилась безвозвратно, сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    «Эпоха дешевой российской энергии прекратилась в 2022 году. И пути назад нет», – добавил политик.

    Макрон также указал на завершение времени, когда Китай выступал ключевым экспортным рынком для государств Евросоюза. По его словам, Германия впервые зафиксировала дефицит торгового баланса с КНР. Это событие наглядно демонстрирует глобальные сдвиги в экономике региона.

    Также он указал на давление Вашингтона через введение торговых пошлин.

    Ранее Макрон заявлял, что ЕС поменяла зависимость от России на зависимость от США в энергетической сфере.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые европейские ограничения могут усилить позиции российского СПГ на мировом рынке.

    11 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Европарламент утвердил выдачу кредита Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Европарламента поддержали предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро, из которых две трети предназначено для оборонных нужд.

    На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге депутаты проголосовали за выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. За предложение проголосовали 458 парламентариев, 140 высказались против, а 44 воздержались, передает INTERFAX.RU. Решение стало завершающим этапом одобрения финансовой поддержки.

    В материалах к заседанию напомнили, что 23 октября 2025 года 26 стран ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить предложение по поддержке Украины. Еврокомиссия предложила несколько вариантов финансирования, после чего Европейский совет согласился предоставить Киеву кредит на условиях займа на рынке капиталов под гарантию бюджета Евросоюза.

    В тексте решения отмечается, что кредит должен быть возмещен за счет репараций, которые планируется получить от России. Две трети суммы или 60 млрд евро планируется направить на оборонные нужды Украины.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на объявление западными странами о новых пакетах помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренное голосование Европарламента по корректировке бюджета позволит Брюсселю занять средства на внешних рынках для предоставления кредита Киеву.

    При этом, страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа по поводу привлечения сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро.


    11 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Президент Литвы призвал ЕС действовать сообща по переговорам с Москвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Литовский лидер Гитанас Науседа выступил против разрозненных инициатив европейских политиков по установлению контактов с Россией, подчеркнув важность согласованных действий.

    Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Евросоюза действовать согласованно в вопросах взаимодействия с Россией. Он отметил, что Европа может участвовать в переговорах США и России по ситуации на Украине, но только при условии достижения общего согласия по вопросу мира, передает ТАСС.

    Науседа заявил: «Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя постучать или поцарапаться в двери Кремля и разговаривать с тем или иным представителем».

    По его мнению, несогласованные попытки наладить контакт с Россией не добавляют Европе солидности, учитывая, что обсуждаются новые санкции и одновременно ведутся разговоры о переговорах.

    Президент Литвы подчеркнул отсутствие последовательной политики у ЕС в отношении России и призвал к формированию единой позиции по данному вопросу.

    Ранее Науседа выступил за включение Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа» в новый санкционный пакет Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте рассматривался как возможный спецпосланник Евросоюза по Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит обращения от европейских лидеров при наличии инициативы к диалогу.

    12 февраля 2026, 05:45 • Новости дня
    Экс-посол Сибал: В Евросоюзе происходит раскол из-за России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры демонстрируют противоречивые подходы к отношениям с Москвой, что свидетельствует о серьезном внутреннем расколе внутри объединения, заявил бывший первый замглавы МИД Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал.

    «Из Европы поступают противоречивые сигналы. Президент Франции [Эммануэль] Макрон, осознавая реалии, хочет наладить диалог с Россией», – указал дипломат, передает РИА «Новости».

    Эксперт обратил внимание, что риторика канцлера ФРГ Фридриха Мерца смягчается, тогда как глава евродипломатии Кая Каллас сохраняет враждебный настрой. По мнению Сибала, Берлин и Париж фактически передали право определять внешний курс Брюсселю, утратив собственную самостоятельность.

    Сложившаяся ситуация наносит репутационный ущерб ведущим державам региона. Европа перестает восприниматься как целостное и единое политическое образование.

    Напомним, Каллас сообщала, что предоставит список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    О расколе в ЕС по поводу обороны, экономики и отношений с США также сообщали СМИ.

    На предстоящем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США, пишет газета Politico.

    12 февраля 2026, 05:31 • Новости дня
    Меркурис: Каллас пытается сорвать любые переговоры с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы исключить любую возможность мирного урегулирования конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

    Агрессивная риторика руководителя внешнеполитической службы Евросоюза направлена на полный разрыв связей между Брюсселем и Москвой, пояснил Меркурис, передает РИА «Новости».

    Каллас, по мнению эксперта, «не хочет видеть никакого диалога или мирного соглашения между европейцами и русскими».

    Эстонский политик испытывает явное недовольство из-за смены настроений на Западе и из-за того, что некоторые главы государств начали пересматривать свое отношение к России.

    Меркурис пояснил, что Каллас рассчитывает спровоцировать российскую сторону на отказ от общения. Она полагает, что подобные выпады заставят Москву окончательно закрыть дверь для дипломатии, из-за чего переговорный процесс так и не сдвинется с мертвой точки.

    Ранее Каллас заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила по этому поводу.

    12 февраля 2026, 06:06 • Новости дня
    Орбан призвал заменить членство Украины в ЕС стратегическим партнерством

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал вступление Киева в Евросоюз ошибкой, которая приведет к масштабному конфликту на континенте.

    Брюсселю вместо принятия Украины в европейское сообщество следует сосредоточиться на долгосрочном сотрудничестве, заявил Орбан, передает РИА «Новости».

    Стратегическое партнерство, по его мнению, это единственный ответственный выбор для объединения.

    Принятие же Украины в ЕС ввергнет Европу в войну, указал политик.

    До этого премьер Венгрии резко высказался о новом плане Евросоюза по ускоренному приему Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в ЕС захотели подбодрить Украину перспективой бесправного члена.

    12 февраля 2026, 08:27 • Новости дня
    Орбан в шутку пообещал подвезти Украину в ЕС автостопом

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в шутливой форме предложил «подбросить» Украину в Евросоюз, сообщает газета Magyar Nemzet.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил о стремлении Украины вступить в Европейский союз, выступая на митинге перед избирателями, передает РИА «Новости».

    Одна из участниц мероприятия спросила политика, как он поступит с украинцами, которые хотят попасть в Европу. В ответ Орбан заявил: «Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?».

    Кроме того, Орбан подчеркнул, что правительство Венгрии намерено защищать интересы граждан и не допустить, чтобы средства из бюджета страны отправлялись на Украину. Он заверил, что пока в стране действует национальное правительство и сохраняется сильная поддержка со стороны населения, Венгрия сможет заблокировать планы Еврокомиссии по финансированию Украины и сохранить венгерские деньги для собственных нужд.

    Ранее Орбан назвал вступление Киева в Евросоюз ошибкой, которая приведет к масштабному конфликту на континенте.

    Евросоюз разрабатывает план по ускоренному частичному членству Украины в союз.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС решил подбодрить Украину перспективой бесправного члена.

    12 февраля 2026, 12:13 • Новости дня
    Дмитриев объяснил причину популярности имени Мухамед в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что миграционная политика Британии и стран ЕС способствовала тому, что имя Мухамед стало самым распространенным в их главных городах.

    Миграционная политика Британии и стран Евросоюза привела к тому, что имя Мухамед стало самым популярным в крупнейших городах региона, передает ТАСС. Об этом заявил Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, ссылаясь на данные World of Statistics.

    «Миграционный подход Великобритании и Европы в одном посте», – написал Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Согласно опубликованной статистике, имя Мухамед лидирует по популярности среди новорожденных в таких городах, как Лондон, Манчестер, Осло, Берлин, Брюссель, Гаага и Амстердам.

    Премьер-министры Дании и Британии призвали к реформе Европейской конвенции по правам человека. Фредериксен и Стармер заявили о необходимости обновления системы предоставления убежища из-за новых миграционных вызовов.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что многие из них из-за этого теряют жизнеспособность.

    12 февраля 2026, 09:31 • Новости дня
    Кошта поддержал ответные меры Евросоюза на пошлины США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости введения ответных мер со стороны Евросоюза против пошлин США для защиты стратегических отраслей, сообщает The Financial Times.

    Европейский Союз должен ввести ответные меры против пошлин, которые вводят власти США в отношении стран-членов блока, передает РИА «Новости».

    Кошта подчеркнул, что если глобальные игроки прибегают к недобросовестной конкуренции, Евросоюз обязан реагировать.

    «Если другие используют торговлю как угрозу, как инструмент принуждения, нам нужно использовать свои инструменты», – заявил Кошта.

    По мнению Кошты, Евросоюзу стоит заключать больше торговых сделок и пересматривать правила конкуренции, чтобы дать возможность европейским компаниям наращивать масштабы своей деятельности внутри блока.

    При этом Кошта отметил, что ЕС должен оставаться открытым рынком и избегать протекционизма, однако подчеркнул необходимость мер для защиты стратегических отраслей промышленности, таких как химическая, сталелитейная и алюминиевая индустрии.

    Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. Европарламент принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев.

    Европарламент ранее заморозил ратификацию этого соглашения после того, как Дональд Трамп пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    Лидеры ЕС высказались за одобрение сделки после отказа Трампа от применения силы в Гренландии.

    12 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Нидерланды заявили об отправке тренажеров для истребителей F-16 на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил о решении направить тренажеры для F-16 Украине, а также напомнил о поставках дронов и амуниции.

    Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс перед встречей министров обороны стран НАТО объявил журналистам , что страна предоставит Украине тренажеры для истребителей F-16, передает РИА «Новости».

    «Сегодня я могу объявить, что мы отправим тренажеры для F-16, потому что мы продолжаем помогать Украине с их операциями с участием F-16», – заявил Брекелманс.

    Глава Минобороны уточнил, что за последние недели Нидерланды предоставили Украине дроны и амуницию на сумму в сотни миллионов евро. По словам Брекелманса, поддержка Украины осуществляется на постоянной основе и включает различные виды военной техники.

    Власти России неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Киеву затрудняют мирное урегулирование ситуации на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для российских военных. В Кремле заявляли, что дальнейшее накачивание Украины оружием негативно скажется на перспективах переговоров и приведет к эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущее правительство Нидерландов планирует выделить на военные нужды Украины более 3 млрд евро в 2027-2029 годах.

    Ранее власти Нидерландов разрешили Киеву закупать вооружение в США и других странах на средства европейских кредитов.

    При этом, и.о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил, что быстрая мирная договоренность по Украине отвечает интересам страны, и выразил обеспокоенность поддержкой союзников.

    12 февраля 2026, 14:41 • Новости дня
    Швеция заявила об отправке истребителей для миссии НАТО в Арктике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках миссии НАТО «Арктический часовой» шведские истребители Gripen будут действовать в воздушном пространстве Гренландии и Исландии, заявили власти страны.

    Министерство обороны Швеции объявило о намерении направить истребители JAS 39 Gripen для участия в миссии НАТО «Арктический часовой», пишет РИА «Новости».

    Самолеты будут действовать в районах Гренландии и Исландии на первом этапе операции. В сообщении ведомства не указано точное количество истребителей, которые будут задействованы в миссии.

    Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе ранее сообщило о запуске операции «Арктический часовой» для укрепления военного присутствия альянса в Арктике. Шведское министерство обороны подтвердило, что страны альянса рассматривают этот регион как важный с точки зрения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады выразили поддержку идее постоянного проведения миссии НАТО «Арктический часовой» в Гренландии.

    В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России принять военно-технические меры в случае появления военной угрозы со стороны Гренландии.

    Напомним, что Североатлантический альянс запланировал начать операцию Arctic Sentry на территории Гренландии в ближайшее время.

    12 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну

    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Вступление Украины в Евросоюз приведет к войне, а не к миру, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА «Новости». Орбан подчеркнул, что Венгрия не намерена поддерживать угрозу для своей безопасности и не будет финансировать, вооружать или легитимизировать подобные риски.

    «Владимир Зеленский открыто требует членства в ЕС в 2027 году и рассматривает это как гарантию военной безопасности… Вступление Украины в ЕС не принесет мира, оно принесет войну в Европу», – написал в соцсетях премьер-министр.

    Напомним, в июне 2022 года Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза, однако это решение, по признанию европейских чиновников, носило скорее символический характер в поддержку Киева и Кишинева.

    Как уже писала в четверг газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан в шутку пообещал подвезти Украину в Евросоюз автостопом. Он также призвал заменить членство Украины в Евросоюзе стратегическим партнерством. А план ускоренного вступления Украины в Евросоюз венгерский премьер назвал войной против Венгрии.

