В Италии тележурналисты анонсировали забастовку из-за скандала на ОИ

Итальянские журналисты анонсировали забастовку после скандала с трансляцией ОИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Журналисты итальянской государственной телекомпании Rai в пятницу выйдут на акцию протеста из-за скандала с освещением открытия Олимпийских игр, сообщает РИА «Новости».

Поводом для протеста стали многочисленные ошибки директора спортивного вещания Rai Паоло Петрекки во время прямого эфира, в частности, он перепутал президента МОК Кирсти Ковентри с дочерью президента Италии Серджо Маттареллы, не узнал известных спортсменок и спутал актрису Матильду Де Анджелис с популярной певицей Мэрайей Кэри.

Профсоюз журналистов Usigrai подчеркнул, что в пятницу пройдет так называемая «забастовка подписей» – в этот день материалы на телеканалах Rai и их цифровых платформах выйдут без указания авторства. Такой шаг выбран в знак несогласия с руководством компании и ради защиты профессиональной репутации редакций.

Журналисты отметили, что не намерены нарушать обязательства общественного вещателя перед своей аудиторией и гарантируют выпуск новостей и информационных программ в полном объеме. В заявлении профсоюза говорится: «Мы объявляем о забастовке подписей, которая продлится весь день в пятницу, 13 февраля, и для всех новостных программ RAI и в интернете».

В завершение каждой программы продолжительностью не менее пяти минут будет зачитано и опубликовано заявление профсоюза с объяснением причин протеста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Италии после официального старта Олимпиады на железнодорожной линии между Болоньей и Венецией произошли акты саботажа, связанные с протестами против проведения Игр.

А в Милане, где проходят часть олимпийских соревнований, протесты против Олимпиады переросли в беспорядки и столкновения с полицией.