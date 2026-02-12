  • Новость часаРоссийские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины
    Турцию должен возглавить другой Эрдоган
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    США готовы вернуть ядерное оружие на бомбардировщики B-52
    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером
    Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
    12 февраля 2026, 13:14 • Новости дня

    Песков: Ни Макрон, ни Мерц не пытались связаться с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер Германии Фридрих Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Ни Мерц, ни Макрон не предпринимают попыток (прямых контактов с Россией), здесь особо попыток-то не нужно принимать», – заявил Песков журналистам. Он отметил, что президент России Владимир Путин не отказывался от прямых контактов с европейскими лидерами, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что при необходимости или желании европейские лидеры могут просто позвонить президенту России. По его словам, Путин всегда был открыт для диалога с коллегами из Европы.

    Ранее литовский лидер Гитанас Науседа выступил против разрозненных инициатив европейских политиков по установлению контактов с Россией, подчеркнув важность согласованных действий.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит обращения от европейских лидеров при наличии инициативы к диалогу.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Макрон захотел говорить с Россией.

    11 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории

    Украина исключила место Переяславской рады из реестра памятников истории

    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Место проведения Переяславской рады утратило статус памятника национального значения на Украине по решению правительства, опубликованному на сайте Минкульта страны.

    Место проведения Переяславской рады в Переяславе статуса памятника истории национального значения было принято украинским Кабмином, передает ТАСС. Сообщается, что объект исключен из государственного реестра недвижимых памятников Украины, согласно информации Министерства культуры страны.

    В заявлении ведомства уточняется, что памятник находился в городе Переяслав Киевской области. До этого, в 2022 году, власти Украины уже снесли монумент «Навеки вместе с Россией», установленный в честь 300-летия Переяславской рады.

    Переяславская рада состоялась в январе 1654 года и стала событием, ознаменовавшим объединение территории Войска Запорожского с Русским царством под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Несколько лет назад Верховная рада приняла решение сократить название города Переяслав-Хмельницкий, объяснив это необходимостью пересмотра исторических трактовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в захваченном сторонниками так называемой ПЦУ Успенском соборе на Волыни собираются уничтожить историческое изображение Николая II.

    Ранее на Украине предложили снести памятник Игорю Курчатову в Николаевской области. А на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в Одессе на бюст президента США Дональда Трампа.

    Напомним, только в Киеве с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, при этом исчезли упоминания многих российских деятелей.

    Комментарии (11)
    11 февраля 2026, 18:02 • Новости дня
    МИД: Западные компании могут вернуться без преференций

    МИД заявил о возможности возврата западных компаний без льгот перед российскими

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ушедшие с российского рынка западные компании смогут вернуться, но российский бизнес получит преференции и будет в приоритете в экономике страны, отметили в МИД.

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА «Новости», что западные компании, покинувшие российский рынок, могут вернуться при желании, однако преимуществ у них больше не будет.

    Он подчеркнул: «Преференции будут нашим российским компаниям и тем, кто нас поддерживал и поддерживают, предлагают свои услуги, из дружественных стран, конечно».

    Биричевский пояснил, что российские компании, которые заняли определенные ниши и приносят пользу экономике и потребителям, будут получать приоритет. По его словам, те иностранные фирмы, что ушли, могут уже не вернуться так просто.

    Он уточнил, что речь идет о компаниях как из США, так и из Европы, и не будет делаться различий по странам происхождения. Предпочтение отдадут российским фирмам и бизнесу из дружественных государств.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американские компании проявляют интерес к возвращению на российский рынок. Он подчеркнул, что Россия готова к возвращению европейских компаний при условии сохранения приоритетов для отечественных производителей и надежных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные бренды не смогут вернуться в Россию на прежних условиях. А премьер Михаил Мишустин перечислил западные компании, рассматривающие возможность возвращения на российский рынок.

    Комментарии (8)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:57 • Новости дня
    Охранник погиб при стрельбе в колледже Анапы

    Губернатор Кондратьев: Охранник погиб при стрельбе в колледже Анапы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в одном из колледжей Анапы погиб один человек – охранник, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По его словам, еще два человека получили ранения средней тяжести. Информация о количестве пострадавших уточняется.

    Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что охранник техникума оперативно отреагировал на происшествие, вызвал правоохранительные органы и не позволил нападавшему проникнуть дальше в здание.

    Напомним, в среду студент открыл стрельбу в техникуме Анапы.

    Комментарии (6)
    11 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    Студент открыл стрельбу в техникуме Анапы

    МВД сообщило о задержании стрелявшего в техникуме Анапы студента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три человека получили ранения в результате стрельбы, открытой студентом в одном из техникумов Анапы, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщили в МВД.

    Студент открыл стрельбу в холле одного из техникумов Анапы. В результате пострадали три человека. Сейчас всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили РИА «Новости» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

    Напавший, который является студентом данного учебного заведения, был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Уфе задержали подозреваемого в нападении на четверых студентов и полицейского в общежитии высшего учебного заведения. В результате нападения на общежитие в Уфе пострадали двое сотрудников полиции и несколько студентов. Подозреваемого подростка решили отправить под домашний арест.


    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
    Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режиссер Константин Богомолов освобожден от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию.

    Об этом сообщили в Министерстве культуры России, передает ТАСС.

    «Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», – подчеркнули в ведомстве.

    В январе выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.

    В среду стало известно, что Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что у Богомолова были веские основания покинуть пост ректора МХАТ.

    Комментарии (8)
    11 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Дегтярев: Сменившим гражданство спортсменам нужно запретить въезд в Россию

    Дегтярев заявил о необходимости запретить въезд в РФ сменившим гражданство спортсменам

    Дегтярев: Сменившим гражданство спортсменам нужно запретить въезд в Россию
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр спорта Михаил Дегтярев предложил ужесточить меры в отношении атлетов, отказавшихся от российского гражданства ради участия в зарубежных соревнованиях.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил, что спортсменам, сменившим российское спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в Россию, передает ТАСС.

    Дегтярев подчеркнул: «Если российский спортсмен отказался от гражданства ради участия в международных соревнованиях, то для него нужно закрыть въезд в страну и лишить всех званий, потому что такие действия – предательство в чистом виде».

    Министр добавил, что спортсменам предоставляются все условия для подготовки в России, включая тренеров и спортивные базы, но если они уезжают и отказываются от гражданства, им должны быть закрыты все возможности пользоваться этими преимуществами.

    Дегтярев заверил, что такие меры будут реализованы, и подчеркнул необходимость лишения таких спортсменов всех спортивных и государственных званий.

    Ранее шахматист Владимир Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России после перехода под флаг Словении.

    А депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявляла, что решение спортсменов о смене гражданства нужно рассматривать индивидуально, с учетом их позиций и возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дегтярев еще в сентябре 2024 года отмечал, что смена гражданства российскими атлетами вызывает вопросы.

    Комментарии (50)
    11 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Швыдкой объяснил уход Богомолова с поста ректора МХАТ

    Швыдкой: У Богомолова были веские основания покинуть пост ректора МХАТ

    Швыдкой объяснил уход Богомолова с поста ректора МХАТ
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение режиссера Константина Богомолова обратиться к министру культуры России с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ связано с вескими основаниями, заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Он отметил, что Богомолов является очень умным и талантливым человеком, а если он решился на такой шаг, значит у него были веские на то основания, передает РИА «Новости».

    Швыдкой также процитировал строки из стихотворения Бориса Пастернака: «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать». Он выразил уверенность, что у Богомолова впереди хорошее будущее.

    Напомним, Богомолов отказался от должности ректора Школы-студии МХАТ.

    Ранее выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.

    Комментарии (2)
    12 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию

    Примаков сообщил о росте заявок от граждан западных стран на переезд в Россию

    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рост числа обращений от жителей западных стран, заинтересованных в переселении в Россию и получении гражданства, связан с несогласием с политикой их государств, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о заметном увеличении числа заявок от граждан западных стран, желающих переехать в Россию. По его словам, основная причина этого тренда заключается в несогласии людей с политикой их государств, направленной на разрушение семейных институтов и традиционных моральных ценностей, передает РИА «Новости».

    Как отметил глава Россотрудничества, такие обращения стали поступать все чаще в последние годы, что свидетельствует о растущем интересе к России как к стране, где ценятся традиционные устои общества.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в первые три квартала 2025 года почти 22 тыс. граждан воспользовались возможностью вернуться на историческую родину.

    Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отметил, что граждане с Украины, проживающие в США, стали в несколько раз чаще обращаться по госпрограмме переселения в Россию.

    Комментарии (6)
    11 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Греф назвал себя чемпионом мира по количеству ошибок

    Греф назвал себя чемпионом мира по количеству совершенных ошибок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Сбербанка Герман Греф на конгрессе госуправления пошутил о звании чемпиона мира по ошибкам, подчеркнув, что не боится принимать решения.

    Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на Первом Международном конгрессе государственного управления пошутил, что можно считать его чемпионом мира по количеству совершенных ошибок, передает РИА «Новости».

    Греф подчеркнул: «Если вы мне скажете, в чем я чемпион мира, я чемпион мира только в одном – в количестве совершенных ошибок».

    Он объяснил это тем, что не боится принимать решения, а это, по его мнению, неизбежно ведет к ошибкам. Греф также отметил, что президент страны всегда предоставлял свободу и доверие, а также анализировал, почему произошла та или иная ошибка.

    Ранее в среду Греф заявил о необходимости реформирования системы доходов сотрудников министерств для борьбы с коррупцией и повышения уровня жизни.

    Он также сообщил, что Сбербанк остановил процесс сокращения неэффективных сотрудников, после увольнения 20% работников в прошлом году.

    Напомним, в ноябре Греф объявил, что искусственный интеллект Сбербанка выявил 20% неэффективных сотрудников.


    Комментарии (10)
    12 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться

    Politico: Мерц потребовал от немцев перестать лениться и разозлил сограждан

    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться
    @ IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал граждан перестать лениться и сократить больничные, однако его инициатива об ограничении частичной занятости вызвала массовое возмущение избирателей.

    «Общая производительность нашей национальной экономики недостаточно высока», – заявил Мерц, передает Politico.

    По его словам, баланс между работой и личной жизнью, а также четырехдневная рабочая неделя не помогут сохранить нынешний уровень процветания страны в будущем, поэтому необходимо трудиться усерднее.

    Политик раскритиковал количество больничных, которые берут жители Германии, отметив, что этот показатель составляет почти три недели в год. Он призвал создать новые стимулы, побуждающие людей работать, а не уходить на бюллетень при малейшем недомогании.

    Консерваторы предложили отменить законное право на неполный рабочий день без уважительных причин, назвав это борьбой с «образом жизни на полставки». Инициатива вызвала гнев граждан, особенно женщин, и породила множество сатирических мемов в социальных сетях.

    Опросы показали, что две трети немцев выступают против ужесточения правил трудоустройства, а доверие к экономической политике партии упало. В итоге политической силе пришлось исключить скандальную формулировку из своих предложений.

    В качестве примера для подражания Мерц привел Грецию, где была введена шестидневная рабочая неделя. Он посоветовал всем недовольным 40-часовым графиком обратить внимание на греческий опыт дерегулирования рынка труда.

    Ранее СМИ сообщали, что Мерц усилил кампанию против роста популярности партии «Альтернатива для Германии», назначив Свена Шульце новым премьером Саксонии-Анхальт.

    До этого Мерц уже выражал неудовлетворение высоким уровнем больничных среди работающих граждан Германии.

    Комментарии (3)
    12 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    МИД объяснил список требований Каллас к России

    Захарова: ЕС нацелен любыми способами не допустить прекращения конфликта на Украине

    МИД объяснил список требований Каллас к России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предложении главы евродипломатии Каи Каллас сформировать список требований ЕС к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Захарова заявила: «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что пока Европейский союз не осознает необходимость устранения первопричин конфликта, его роль в мирном урегулировании невозможно рассматривать. Она отметила, что устранение этих причин является вкладом в долгосрочную стабильность и безопасность Европы, а не уступкой России.

    По словам Захаровой, власти Украины делают ставку на перевооружение и продолжение конфликта, отвергая диалог с Россией. Она напомнила, что в период проведения международных встреч Киев только наращивает ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам на территории России, включая жилые дома, медучреждения и церкви.

    Представитель МИД РФ также заявила, что Москва открыта для равноправного диалога со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения конфликта. Позиция России по вопросу урегулирования и роли Европы в этом процессе остается неизменной и была не раз озвучена руководством страны на самом высоком уровне.

    В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы исключить любую возможность мирного урегулирования конфликта.

    Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    11 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Французский политик Филиппо заявил о планах Трампа отстранить Зеленского от власти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    Комментарии (37)
    12 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    @ zubarefff

    Tекст: Вера Басилая

    В российском фильме «Скуф» главную роль получил украинский блогер Александр Зубарев, ранее прославившийся скандальными высказываниями о России и русских.

    Тизер российской комедии «Скуф» с Александром Зубаревым в главной роли был опубликован 10 февраля 2026 года, передает Life.ru.

    Зубарев известен эпатажными стримами и высказываниями, среди которых его шутка о «бургере с русскими младенцами» вызвала бурную критику российских пользователей. Эта ситуация совпала с русофобским флешмобом на Украине, когда в киевском ресторане гости делили торт в форме младенца на российском триколоре, а в меню некоторых заведений появились провокационные блюда.

    На обвинения в адрес своих высказываний Зубарев ответил, что это «был просто юмор». Однако подписчики не раз отмечали другие спорные заявления стримера, например, его слова в мае 2023 года перед атакой ВСУ на Шебекино: «Пусть у вас все получится, ребята».

    Несмотря на украинское гражданство и связи с украинскими блогерами, в российской тусовке комиков и стримеров Зубарев занял заметное место. Его популярность в соцсетях достигает 8,5 млн подписчиков в TikTok и почти 1,5 млн в Telegram.

    Фильм «Скуф» снят кинокомпаниями SoFilm и Papini Prod. Режиссером и сопродюсером выступил Алексей Степанов, а название фильма принадлежит российскому ООО «София». В съемках приняли участие комики и блогеры, связанные с известными российскими и казахстанскими артистами. Авторы фильма не стали учитывать скандальное прошлое Зубарева при выборе его на главную роль.

    Ранее комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    После запрета на въезд Сабуров выразил признательность России, подчеркнув, что именно здесь состоялся как артист и обрел многотысячную аудиторию.

    Сабуров поручил своим юристам разобраться с ситуацией по поводу запрета на въезд в Россию.

    Комментарии (2)
    11 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания

    Bild: BMW готовит глобальный отзыв полумиллиона машин из-за риска пожара

    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий автоконцерн BMW может объявить масштабный отзыв автомобилей по всему миру из-за риска возгорания, пишут немецкие СМИ. По их данным, речь идет о более чем полумиллионе машин,

    Информация о масштабном отзыве автомобилей BMW появилась в публикации Bild. По данным издания, концерн намерен отозвать более 500 тыс. машин по всему миру из-за угрозы возгорания, однако представители BMW пока не подтвердили эти сведения.

    Производитель выявил, что короткое замыкание может возникать при запуске двигателя, что создает опасность возникновения пожара. Проблема затрагивает BMW 2 серии Coupe, различные версии 3-й, 4-й, 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также модели X4, X5, X6 и Z4.

    Концерн пока не делал официальных заявлений о начале процедуры отзыва автомобилей и не уточнял, затронет ли мера российский рынок. Водителей призывают следить за обновлениями на официальном сайте компании и обращаться к дилерам при появлении предупреждающих сообщений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский суд назначил административный арест водителю за отказ выполнить требование полиции о снятии тонировки со стекол автомобиля.

    В сервисе «СберАвто» подсчитали, что лидерами сегмента онлайн-продаж в 2025 году стали корейская марка Kia, отечественная Lada Granta и японская Toyota, на которые суммарно пришлось 27% продаж.

    Житель Подмосковья добился взыскания с немецкого автоконцерна BMW более 400 млн рублей после отказа заменить кроссовер X7 с неисправной вентиляцией сидений.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства навсегда утратили доступ к бюджетным российским энергоресурсам, возврат к прежней экономической модели невозможен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Ситуация на рынке изменилась безвозвратно, сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    «Эпоха дешевой российской энергии прекратилась в 2022 году. И пути назад нет», – добавил политик.

    Макрон также указал на завершение времени, когда Китай выступал ключевым экспортным рынком для государств Евросоюза. По его словам, Германия впервые зафиксировала дефицит торгового баланса с КНР. Это событие наглядно демонстрирует глобальные сдвиги в экономике региона.

    Также он указал на давление Вашингтона через введение торговых пошлин.

    Ранее Макрон заявлял, что ЕС поменяла зависимость от России на зависимость от США в энергетической сфере.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые европейские ограничения могут усилить позиции российского СПГ на мировом рынке.

    Комментарии (6)
