Tекст: Дарья Григоренко

«Ни Мерц, ни Макрон не предпринимают попыток (прямых контактов с Россией), здесь особо попыток-то не нужно принимать», – заявил Песков журналистам. Он отметил, что президент России Владимир Путин не отказывался от прямых контактов с европейскими лидерами, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что при необходимости или желании европейские лидеры могут просто позвонить президенту России. По его словам, Путин всегда был открыт для диалога с коллегами из Европы.

Ранее литовский лидер Гитанас Науседа выступил против разрозненных инициатив европейских политиков по установлению контактов с Россией, подчеркнув важность согласованных действий.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит обращения от европейских лидеров при наличии инициативы к диалогу.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

