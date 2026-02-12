Песков заявил о недопустимости резкого роста квартплаты в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Руководство страны будет внимательно следить за повышением платежей за коммунальные услуги, передает ТАСС.

Песков подчеркнул на брифинге: «Таким резким оно быть не должно». Он отметил, что Кремль намерен тщательно мониторить ситуацию в этой сфере.

«Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня», – заметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Госдумы заявило об усилении контроля за тарифами ЖКХ и расширении роли ФАС в их регулировании.

В России изменились правила расчета платы за холодную воду для квартир без счетчиков, теперь коэффициент увеличен вдвое.

Власти России намерены упростить перерасчет оплаты ЖКХ при перебоях с коммунальными услугами.