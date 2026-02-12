Дудю ужесточили наказание по делу об уклонении от обязанностей иноагента

ЛДПР предложила снизить НДС на детские товары и повысить на деликатесы

Tекст: Елизавета Шишкова

ЛДПР предложила снизить ставку НДС до 10% на товары для детей и подростков, а также повысить налог на деликатесы, такие как устрицы, сообщает Газета.Ru. Автор законопроекта, депутат Госдумы Владимир Сысоев, пояснил, что речь идет о товарах, которые включены в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности и в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности.

В партии подчеркнули, что проблема высокой стоимости детских товаров – от игрушек до мебели – была отмечена большинством опрошенных, которые в 2025 году назвали нехватку денег главной причиной отказа от рождения детей. По мнению ЛДПР, доступность таких товаров должна быть обеспечена, чтобы не ухудшалось материальное положение семей.

Для сбалансированности поступлений в бюджет ЛДПР предлагает отменить льготную ставку НДС 10% на ряд деликатесов, к которым относятся устрицы, гребешки и мидии. В партии отметили, что эти продукты не относятся к товарам первой необходимости.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что такая мера поможет поддержать семьи с детьми, а Сысоев добавил: «цены растут сегодня буквально на все», и особенно сильно сказываются на семейных бюджетах услуги ЖКХ и стоимость детских товаров. По его словам, предложенные изменения позволят «сберечь в карманах наших граждан дополнительные деньги».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин России подготовил законопроект об уточнении перечня документов для подтверждения принадлежности детской продукции к товарам, облагаемым по льготной ставке НДС 10%.