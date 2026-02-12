Одногруппник открывшего огонь в Анапе признал вину в подстрекательстве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Одногруппник знал о намерениях нападавшего, его допросили, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Следствие планирует ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу.

«По версии следствия, в ноябре 2025 года 17-летний злоумышленник сообщил своему одногруппнику о своем намерении совершить нападение на учебное учреждение с целью убийства работников и учащихся техникума», – добавили там.

Подозреваемый, зная об этом, стал склонять приятеля к совершению тяжких преступлений, в том числе путем провокации.

Уголовное дело также возбудили против 64-летнего владельца ружья за небрежное хранение оружия. Юноша похитил ружье у своего родственника перед нападением.

Напомним, при стрельбе в Анапе были ранены сотрудница техникума, а также несовершеннолетний ученик. В ходе стрельбы также погиб охранник. Подозреваемого задержали.