Эксперты: В России растет спрос на социальных архитекторов

Эксперты: Социальная архитектура стала в России наукой и профессией

Tекст: Олег Исайченко

«Социальная архитектура занимает особое место в процессе институционализации новых научных направлений. Неслучайно в 2025 году эта дисциплина получила официальный статус», – отметил политолог Александр Асафов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

Но кто такие социальные архитекторы? Как подсказывает сайт РГГУ, это специалисты, которые разрабатывают и внедряют социальные программы и инициативы для решения актуальных проблем общества. Они выступают посредниками между различными социальными группами и государственными институтами, помогая выстраивать эффективное взаимодействие.

Работа социального архитектора строится вокруг трех ключевых задач: прогнозирование, формирование образа будущего и создание конкретных проектов, ведущих к желаемым изменениям в стране. Как отмечает Сергей Володенков, директор Института социальной архитектуры, эта деятельность служит своего рода «компасом, показывающим, каким мы хотим видеть общество через 10, 20, 30 лет».

Он напоминает, что президент Владимир Путин уделяет особое внимание социальной политике. «Для ее систематизации, а также создания и аккумуляции лучших практик при поддержке администрации президента на базе платформы «Россия – страна возможностей» и был создан Институт социальной архитектуры. Его цель – проектирование и организация общественных изменений, влияющих на благополучие людей», – уточнил Володенков.

Почему же социальная архитектура приобрела особую значимость именно сейчас? Директор Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» Наталья Стапран объясняет это ускорившейся глобальной трансформацией. Это проявляется, в частности, в демографических сдвигах и новом витке технологической революции – прежде всего в развитии искусственного интеллекта.

«Все это формирует новую структуру занятости, перераспределения ресурсов и социальной мобильности. Ломаются традиционные связки и правила. Снижается спрос на рутинные функции, растет значение аналитических, креативных и управленческих компетенций. Образование и переобучение превращаются в непрерывный процесс», – поясняет Стапран.

В этих условиях долгосрочное прогнозирование и планирование становятся для государства необходимостью. Обеспечивать эти процессы – как раз задача социальной архитектуры. Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова подчеркивает: новая дисциплина опирается не только на фундаментальные традиции и знания, но и на актуальные вызовы, стоящие перед Россией.

При этом спрос на социальных архитекторов со стороны органов власти неуклонно растет, указывает Анастасия Кузнецова, директор департамента образовательной деятельности Института социальной архитектуры. «Новая профессия уже институционализируется через высшее образование. Магистерские программы запущены в МГУ и Финансовом университете при правительстве России, готовится старт в СПбГУ», – перечислила она.

Отечественный опыт в сфере социальной архитектуры вызывает интерес и за рубежом. В подтверждение этого Кузнецова напоминает о международной научно-практической конференции, прошедшей в СПбГУ. Она собрала 600 специалистов из 27 стран. Там был представлен первый в мире учебник по социальной архитектуре, который, по словам эксперта, «закладывает фундамент для подготовки нового поколения специалистов, способных отвечать на сложные вызовы, стоящие перед нашей страной».

Между тем, достижения социальной архитектуры уже можно увидеть на практике. В качестве примера Александр Зданович, победитель Конкурса социальных архитекторов, приводит выставку «Россия» и созданный на ее базе Национальный центр. Эти проекты объединили демонстрацию достижений России, профориентацию, образование и работу с образом будущего. По словам Здановича, посетители «получают объемное представление о том, какой путь пройден нашей страной», что «формирует российскую идентичность через ощущение наследования прошлого и сопричастности к настоящему». «Благодаря социальной архитектуре национальные цели обретают конкретное влияние на жизнь каждого человека», – убежден он.

В этом и заключается суть новой профессии, считает Руслан Юсуфов, руководитель департамента социального прогнозирования и моделирования Института социальной архитектуры. России необходимо формировать собственный образ будущего и создавать его своими руками, а также предотвращать завтрашние кризисы. По его словам, в обществе неизбежно возникают точки поляризации по отношению к новым феноменам – и социальная архитектура как раз способна помочь людям договариваться и вырабатывать общую позицию.