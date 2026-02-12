Российский дипломат Байбаков рассказал о курьезах службы на Ближнем Восток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Байбаков поделился воспоминаниями о курьёзных и непростых ситуациях из своей дипломатической карьеры, передает РИА «Новости».

Он рассказал, как работал в составе группы инспекторов Спецкомиссии ООН по разоружению Ирака в горах Мосула в 1995 году и оказался в опасных условиях без сопровождения иракских представителей, которые испугались мин и курдских формирований.

Байбаков отметил: «Иракские представители, испугавшись проживавших в тех районах курдов и разбросанных по местности мин, отказались сопровождать группу, и дипломатам пришлось действовать самостоятельно в опасных для жизни условиях... Переночевали в палатках и, использовав навыки вести переговоры и знание арабского языка, по-мирному договорились с курдами и при их содействии успешно выполнили свою миссию. Тогда я ясно осознал, что дипломатия – это не только профессия, но и образ жизни, да и в определенных случаях – способ выживания».

Он также подчеркнул, что иногда отход от официальных процедур помогает эффективнее решать сложные вопросы. Байбаков привёл пример из работы в Мавритании, когда в 2013 году российским рыбакам угрожала потеря права на промысел из-за новых местных правил. Российский дипломат воспользовался личным контактом с чиновником и организовал доверительную встречу, сам выступив переводчиком.

В результате такой неформальной беседы стороны достигли компромисса, соглашение было подписано, и российские суда вернулись к промыслу в водах Мавритании, добавил Байбаков.

