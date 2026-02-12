Петербуржца арестовали за поджог электрички по указу кураторов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники транспортной полиции совместно с ФСБ поймали 20-летнего местного жителя на финляндском направлении Октябрьской железной дороги, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Молодого человека подозревают в умышленном уничтожении имущества.

Следствие установило, что злоумышленник использовал легковоспламеняющуюся жидкость для совершения преступления. Действовал он по указаниям неизвестного куратора, который связывался с ним через мессенджер.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. На время следствия подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в Красноярском крае задержали подростка, который за деньги согласился поджечь трансформатор.

До этого в Чебоксарах под суд отдали несовершеннолетнего, поджегшего две машины полиции правоохранителей по указанию куратора.