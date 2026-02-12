Адвоката Генриха Падву решили похоронить на Ваганьковском кладбище

Tекст: Мария Иванова

Адвоката Генриха Падву похоронят на Ваганьковском кладбище, передает РИА «Новости».

Как сообщил один из близких Падвы, «сейчас пройдет гражданская панихида, после этого Генриха Павловича похоронят на Ваганьковском кладбище». Церемония прощания проходит в Центральной клинической больнице управления делами президента России.

Генрих Падва скончался в понедельник на 95-м году жизни. Он был заслуженным юристом России, кавалером почетного знака «Общественное признание» и лауреатом Золотой медали имени Фёдора Плевако. Благодаря его инициативе в стране был введен мораторий на смертную казнь.

Падва начал карьеру в Тверской областной коллегии адвокатов, а с 1971 года работал в Московской городской коллегии адвокатов, где позже занял руководящие посты. В 1996 году основал бюро «Падва и партнеры». Его имя неоднократно включали в российские и международные рейтинги лучших адвокатов, в том числе в издание «Who's Who of Professionals«.

Ранее дата была определена прощания с Генрихом Падвой.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод отметил, что Падва отличался интеллигентностью и отсутствием самолюбования.

Адвокат Анатолий Кучерена подчеркнул, что Падва всегда придерживался принципов традиционной адвокатуры.