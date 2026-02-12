Россиянки потеряли новорожденных после полетов в Аргентину ради гражданства

Tекст: Дарья Григоренко

Юрист рассказал: «Мне известно о пяти младенцах, скончавшихся из-за того, что их матери отправились (в Аргентину) в последний момент», передает РИА «Новости».

Рубилар уточнил, что длительный перелет и связанная с ним вынужденная малоподвижность могли привести к осложнениям, в частности, к обвитию плода пуповиной. По его словам, в его практике были случаи, когда женщины приносили в юридическую фирму одновременно свидетельства о рождении и о смерти своих детей – граждан Аргентины.

Адвокат отметил, что многие россиянки не советовались с врачами до поездки и пользовались услугами недобросовестных посредников, оказывавших помощь в получении аргентинского паспорта. Такие агентства не раз становились объектами расследований, а участившиеся трагические случаи вынудили Аргентину ужесточить миграционное законодательство. Волна так называемого «родильного туризма» из России пришлась на 2022-2023 годы.

Ранее посол южноамериканской страны Энрике Игнасио Феррер Виейра сообщил, что аргентинские власти изменили миграционное законодательство, ограничив возможности для получения постоянного вида на жительство родителям детей, родившихся в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, беременным россиянкам, которые тогда застряли в аэропорту Аргентины, разрешили въезд в страну. Аргентина испытала опасения по поводу массового родильного туризма со стороны граждан России.