Флорист Котельникова назвала главные ошибки при выборе цветов на 14 февраля

Tекст: Алексей Дегтярёв

Самый спорный жест – это бутон в дешевой пленке, пояснила Котельникова «Газете.Ru».

«Маленькая розочка на тоненьком стебле, завернутая в целлофан, сегодня редко воспринимается как удачный подарок. Такое решение скорее ассоциируется с формальностью, чем с вниманием и заботой», – пояснила она.

Специалист рекомендовала избегать излишней пестроты и неестественных оттенков вроде синего или фиолетового, если это не оговорено заранее. Лучше отдать предпочтение нежной гамме: белому, розовому или цвету шампань. Для молодых девушек подойдут нейтральные тона, а дамам постарше уместно вручать насыщенные композиции.

Упаковка не должна перебивать красоту растений, поэтому стоит выбирать матовую пленку или бумагу тишью. В тренде сейчас французские розы, гортензии и хризантемы в классической круглой сборке. Эксперт также предостерегла от покупки гигантских корзин, которые могут оказаться неудобными в быту.

