Глава Росмолодежи призвал россиян отказаться от нецензурной лексики

Глава Росмолодежи Гуров призвал россиян отказаться от мата

Tекст: Вера Басилая

Глава Росмолодежи Григорий Гуров призвал россиян отказаться от использования нецензурной лексики, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что важно не вести борьбу с матерной речью среди молодежи, а начать с личного примера.

«Воспитание начинается в первую очередь с себя. Поэтому нужно не бороться с тем, каким языком говорит молодежь, а следить за тем, как говорим мы сами», – заявил Гуров.

Гуров отметил уникальность и богатство русского языка, добавив, что ни в одном другом языке нет такого разнообразия форм для выражения мыслей и чувств, как в русском.

Он также рассказал, что поставил себе задачу полностью отказаться от использования нецензурной лексики в этом году. Глава Росмолодежи призвал соотечественников последовать его примеру и бережнее относиться к культуре речи.

Ранее в Русской православной церкви заявили о росте сквернословия среди дошкольников.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о законодательном запрете мата в общественных местах.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести штрафы для подростков за мат.