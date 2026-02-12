Guardian сообщила о снижении риска деменции на 40% при чтении

Guardian сообщила о снижении риска деменции на 40% за счет чтения

Tекст: Мария Иванова

Чтение, написание текстов и изучение иностранных языков позволяют снизить риск развития деменции на 40%, сообщает Guardian со ссылкой на исследование исследовательницы Андреи Заммит из Чикаго.

По её словам, «занятия интеллектуальными видами деятельности на протяжении всей жизни значительно снижают вероятность развития болезни Альцгеймера», а также замедляют снижение когнитивных функций, передает РИА «Новости».

В ходе научной работы были проанализированы данные почти 2 тыс. человек, средний возраст которых составлял около 80 лет. Исследование показало, что поддержание умственной активности в зрелом возрасте существенно влияет на замедление процесса старения мозга.

Деменция остаётся одной из наиболее серьёзных угроз для здоровья населения в мире. По прогнозам специалистов, к 2050 году число людей с этим заболеванием может превысить 150 млн, что в три раза больше, чем сегодня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлым летом семья Брюса Уиллиса отселила актера в другой дом из-за прогрессирующей деменции.

Врачи предупреждали, что чрезмерное употребление соли может нарушить питание клеток мозга и повысить риск развития сосудистой деменции. Дефицит витамина D может провоцировать ухудшение памяти и увеличивать риск развития деменции, особенно у пожилых.