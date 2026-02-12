Tекст: Вера Басилая

Дарья Навальная получила место в Школе международных отношений Йельского университета, передает RT.

По данным издания, программа предназначена для обучения технологиям «оранжевых революций» и их применению против России. На аналогичной программе ранее учились отец Дарьи Навальной, менеджеры ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией** включён в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена), а также лица, имеющие статус иноагентов.

В числе выпускников программы оказались также оппозиционеры из других стран, в том числе Светлана Тихановская из Белоруссии, а также представители венесуэльской оппозиции Мария Мачадо и Хуан Гуаидо.

Эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов заявил, что данная школа не связана с образовательным процессом в классическом понимании, а направлена на подготовку к подрывной деятельности.

По его словам, целью такого обучения является формирование будущих политических коллективов, которые будут выполнять задачи иностранных спецслужб. Эксперт добавил, что выпускники программ будут заниматься внешним пиаром, в то время как за их спинами будут действовать диверсионно-террористические группы.

Ранее СМИ писали, что дочь Юлии Навальной Дарья может стать новым руководителем несистемной оппозиции России из-за якобы проблем с алкоголем у ее матери.

Дарья Навальная окончила Стенфордский университет в США. Она считается более выгодным кандидатом, поскольку лучше интегрирована в западное политическое сообщество, управляема и предсказуема.