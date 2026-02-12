Маск заявил о возможности встречи с инопланетянами при межзвездных исследованиях

Tекст: Мария Иванова

Илон Маск заявил о возможности встречи человечества с инопланетянами при изучении других звездных систем, передает ТАСС.

Во время выступления, запись которого размещена в его аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), Маск отметил: «Я не могу себе представить ничего более грандиозного, чем массовый полет на Луну, <…> а затем полет дальше на Марс, путешествие по всей нашей Солнечной системе и, в конечном счете, полет <…> в другие звездные системы. Может, мы встретимся с инопланетянами. Может быть, мы увидим цивилизации, существовавшие миллионы лет, и найдем останки древних инопланетных цивилизаций».

По мнению Маска, для реализации подобных целей необходимо строительство городов на Луне, а также создание специальных пусковых установок – так называемых «катапульт». Они, по его замыслу, смогут запускать спутники с искусственным интеллектом для исследования глубокого космоса.

Маск неоднократно подчеркивал важность освоения космоса для будущего человечества, он считает, что развитие технологий позволит выйти за пределы Солнечной системы и сделать потенциальную встречу с внеземным разумом реальностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о планах отправить роботов с искусственным интеллектом на Марс в 2026 году.

Ранее Маск заявлял, что человечество может погибнуть без освоения космоса. Он также связывал выживание человечества с необходимостью покорения новых планет.