Нейросеть компании ЖКХ научилась мату после месяца работы с клиентами

Разработчики отечественного голосового робота для управляющих компаний были вынуждены переобучить нейросеть из-за того, что она научилась использовать нецензурную лексику, передает ТАСС.

Президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Михаил Викторов сообщил, что уже в первый месяц разработчики отметили такую коллизию, что нейросеть научилась мату».

«Как это говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять. Но тем не менее это показатели активной работы с нашими гражданами», – заявил Викторов.

Он пояснил, что внедрение голосовых роботов позволяет сократить штат кол-центров управляющих компаний в пять-шесть раз: вместо 20 сотрудников могут работать два-три. По его словам, нейросеть принимает 80-90% всех обращений, а 80% обратившихся довольны ответом робота. Он добавил, что для нетипичных и аварийных случаев предусмотрен перевод на живого оператора.

Ранее ИИ-агентов в социальной сети для ботов поймали за обсуждением возможности существования мира без человечества.