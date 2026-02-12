«Единая Россия» проголосовала за закон о правилах распределения общежитий

«Единая Россия» создает четкие правила распределения общежитий

Tекст: Вера Басилая

Во втором чтении одобрен закон, который регулирует порядок предоставления жилья для студенческих семей. Закон разработан при поддержке «Единой России», а его автором выступил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Метелев в Telegram-канале сообщил, что документ создает четкие и прозрачные правила распределения общежитий по всей стране.

Согласно нововведениям, теперь во всех вузах будет единый порядок предоставления помещений, а данные о доступных местах станут публично доступными. Студенты, состоящие в браке или имеющие детей, получат приоритетное право на отдельное жилье в общежитии. Также университеты смогут выселять так называемых «мертвых душ» – студентов, фактически не проживающих в кампусах.

По словам Метелева, в вузах страны сегодня обучаются 28,4 тыс. студенческих семей, и сейчас 65% из них не могут жить вместе. Недавно статус студенческих семей был закреплен в законе, а теперь появились и реальные гарантии на жилье. Депутаты подчеркивают, что эти изменения реализованы по просьбам самих студентов, и теперь их обещания выполнены.

Ранее Госдума одобрила предложенную «Единой Россией» систему распределения жилья для студентов.