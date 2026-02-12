  • Новость часаРоссийские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины
    Турцию должен возглавить другой Эрдоган
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    США готовы вернуть ядерное оружие на бомбардировщики B-52
    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером
    Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
    12 февраля 2026, 11:08 • Новости дня

    Загоревшийся в Москве Mercedes потушили

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возгорание автомобиля в российской столице, произошедшее в четверг, уже ликвидировано, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

    Пожар произошел в машине на парковке, возгорание оперативно ликвидировали, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    По предварительным данным, никто не пострадал.

    Ранее сообщалось, что автомобиль якобы взорвался, источник сообщал, что причиной пожара могло послужить короткое замыкание.

    10 февраля 2026, 17:15 • Новости дня
    Суд в Москве сослался на дворовое правило при решении спора

    Суд в Москве применил принцип эстоппеля в деле о дефектах оборудования

    Суд в Москве сослался на дворовое правило при решении спора
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Московского округа официально использовал поговорку «первое слово дороже второго» при вынесении решения между поставщиком и покупателем.

    Арбитражный суд Московского округа при рассмотрении кассационной жалобы по делу между ПКФ «ТСК», АО «Невский завод», ООО «НПО «Промконтроль» и другими сторонами сослался на известную поговорку, отмечает РИА «Новости».

    В решении суда говорится: «Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго». Судебное разбирательство касалось спора по контракту 2021 года, по которому «Промконтроль» обязался поставить комплект измерительных приборов и выполнить ряд работ.

    После приемки оборудование вызвало нарекания у конечного покупателя – АО «Невский завод», который выявил дефекты и отказался принимать продукцию. Ответчик изначально признал наличие недостатков и предложил компенсировать их деньгами, но позже изменил позицию.

    Суд указал, что такое поведение нарушает принцип эстоппеля – юридическую норму, запрещающую сторонам вести себя противоречиво и отказываться от ранее признанных фактов, если на них уже опиралась другая сторона. Судьи подчеркнули, что последовательность действий сторон играет ключевую роль в разрешении подобных споров.

    Таким образом, суд отверг попытку «Промконтроля» изменить свою позицию и встал на сторону истца, признав, что первоначальные признания и действия ответчика имеют решающее значение для итогового вердикта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Москвы присудил ресторану компенсацию после публикации негативного отзыва критика. Суд признал обвинения в задержках выплаты зарплаты сотрудникам недостоверными. Критик обязан выплатить ресторану денежную компенсацию.

    10 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Из горящего дома в Москве спасли 25 человек

    МЧС: Из горящей многоэтажки в Москве спасены 25 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Площадь пожара в жилом восьмиэтажном доме на Пресненском валу в Москве увеличилась до 250 кв. метров, спасены 25 человек, сообщили в МЧС России.

    По информации пресс-службы ведомства, возгорание произошло на лестничных маршах площадью 200 кв. метров и на обрешетнике кровли – еще 50 кв. метров, передает ТАСС.

    «Спасены 25 человек. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов», – сообщили в МЧС. На месте работают пожарные расчеты, которые в первую очередь сосредоточились на спасении людей и предотвращении дальнейшего распространения огня по кровле здания.

    Напомним, во вторник в центре Москвы загорелся жилой дом.

    В январе пожар в квартире на западе столицы унес жизни двух человек.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    9 февраля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе беседы глава государства поблагодарил жителей столицы и лично мэра за оказываемую поддержку Донбассу, а также городам-побратимам Донецку и Луганску, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Кремле, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи Владимир Путин поблагодарил москвичей и мэра столицы за поддержку Донбасса. Президент отметил, что жители новых регионов должны чувствовать свою принадлежность к России.

    «Люди должны почувствовать, что Россия рядом, и они часть России», – подчеркнул Путин в диалоге с Сергеем Собяниным.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал предстоящую встречу.

    9 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Полицейские задержали напавшего на женщину в метро Москвы

    Полицейские задержали мужчину после нападения на женщину в метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину на станции метро «Китай-город», сообщили в столичном главке МВД России.

    В пресс-службе ведомства рассказали, что инцидент произошел после того, как неизвестный попросил у пассажирки денег, но получил отказ, передает РИА «Новости».

    «По имеющимся данным, неизвестный обратился к пассажирке с просьбой о денежной помощи. Получив отказ, начал оскорблять ее. Чтобы зафиксировать противоправные действия, она начала съемку на мобильный телефон», – говорится в сообщении полиции на платформе Max. После этого мужчина попытался вырвать у женщины телефон, а затем несколько раз ударил ее.

    Пострадавшая получила травмы и ушибы, ей была оказана необходимая медицинская помощь. Личность нападавшего установили, его задержали в одном из домов на Ленинградском шоссе.

    Ранее в пресс-службе СК России уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    В декабре в Москве задержали избившего пассажира в метро мужчину.

    В ноябре жительницу Москвы оштрафовали за нападение на другую пассажирку в московском метро.

    В августе мужчина с ножом напал на охранника в метро Москвы.

    9 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин оценил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького

    Путин похвалил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, по итогом которой были возведены 56 тыс. новых площадей.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства отметил: «Десять павильонов там будет. Здорово».

    Собянин сообщил, что после завершения работ на территории студии появилось 56 тыс. новых площадей.

    На встрече также обсуждалось развитие инновационной инфраструктуры столицы. Мэр Москвы рассказал Путину о планах по запуску новых предприятий, в частности о Центре производства фотошаблонов в Зеленограде, который уже начал работу.

    Президент выразил одобрение проекту, отметив, что в Центре «очень хорошая лаборатория». Кроме того, Собянин сообщил о запуске ряда фармацевтических и спутниковых производств, которые уже входят в число передовых столичных технологий.

    Ранее Владимир Путин заявил о создании в России кинокластера мирового уровня.

    Мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД.

    12 февраля 2026, 10:51 • Новости дня
    На западе Москвы сгорел автомобиль

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Рябиновой улице на западе Москвы сгорел автомобиль Mercedes, который стоял на парковке около административного здания, сообщают источники. Пострадавших в результате инцидента нет.

    ЧП случилось у административного здания на Рябиновой улице в районе Очаково-Матвеевское, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал 112.

    На место выехали экстренные службы.

    Источник ТАСС в правоохранительных органах указал, что речь идет о сгоревшем автомобиле Mercedes, по предварительным данным, криминальной составляющей в ЧП нет.

    Собеседник уточнил, что инцидент произошел на улице Рябиновой у дома 4 корпус 1.

    Площадь пожара составляла 5 кв. метров.

    Причиной могло стать короткое замыкание, указал источник в экстренных службах.

    В конце декабря в Москве при взрыве машины погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    10 февраля 2026, 18:20 • Новости дня
    В центре Москвы загорелся жилой дом

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Пресненском Валу в центре российской столицы произошел пожар в жилом восьмиэтажном доме.

    По данным оперативных служб, возгорание началось на восьмом, последнем этаже здания номер пять, передает ТАСС.

    «Люди с трех последних этажей просят о помощи. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности», – сообщил источник агентства.

    В январе пожар в квартире на западе Москвы унес жизни двух человек.

    На прошлой неделе в одном из бизнес-центров столицы загорелась сауна.

    10 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Пассажир метро в Москве ударил подростка бутылкой по голове

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На платформе столичной подземки взрослый мужчина в ходе ссоры разбил стеклянную тару о голову несовершеннолетнего юноши, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Инцидент случился на станции «Каховская», злоумышленник вступил в перепалку с 17-летним юношей, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что мужчина ударил несовершеннолетнего стеклянной бутылкой по голове. Пострадавшему потребовалась срочная помощь врачей из-за полученной травмы.

    Правоохранители оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 41-летний житель Саранска.

    Ранее в столичном метро мужчина несколько раз ударил молодого человека, нападавшего задержали.

    До этого москвичку оштрафовали за нападение на другую пассажирку в метро столицы.

    9 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин назвал причину интереса иностранных туристов к Москве

    Путин отметил рост турпотока из стран БРИКС в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные туристы приезжают в Москву, потому что столица впечатляет.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что привлекательность Москвы стала причиной увеличения числа иностранных гостей, отдельно отметив рост турпотока из стран БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

    «Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали», – сказал Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    В ходе встречи Собянин сообщил, что туристический поток из стран БРИКС в Москву продолжает расти. По его словам, по предварительным подсчетам, в 2025 году Москву посетили около 26 млн туристов. Мэр отметил, что столица сохраняет высокий интерес среди иностранных гостей, что подтверждается свежей статистикой.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии московского метро и обновлении Московских центральных диаметров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему люди со всего мира голосуют за Москву ногами.

    9 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину о продолжении масштабного строительства метро в столице.

    По его словам, открытие первой очереди Троицкой линии стало важным этапом, сейчас активно возводятся Рублево-Архангельское направление, вторая очередь Троицкой линии и Бирюлевская ветка метро, передает РИА «Новости». Кроме того, недавно принято решение о проектировании и строительстве еще одной линии метро в сторону Сколково. Собянин подчеркнул, что городская программа по развитию метрополитена выполняется в полном объеме.

    На прямой линии с гражданами, как отметил мэр, москвичи поднимали вопросы транспортной доступности. По его словам, ежегодно в столице строится около 100 километров новых дорог, большинство из которых представляют собой сложные инженерные сооружения.

    Собянин также сообщил, что сегодня около 1,5 млн жителей, которые ранее пользовались автобусами и личным транспортом, ежедневно пересели на Московские центральные диаметры (МЦД). «Если бы они продолжали передвигаться на своих машинах, был бы просто коллапс на дорогах», – заявил мэр Москвы. Он добавил, что теперь МЦД ежедневно перевозят более двух миллионов пассажиров.

    Президент России высоко оценил темпы обновления поездов на МЦД, отметив рекордную скорость замены подвижного состава в мировом масштабе. Собянин пояснил, что новые поезда на 20% вместительнее старых, которые технически могли бы еще работать, но морально устарели. «Хочется, чтобы было красиво», – согласился президент. «И красиво, и комфортно», – подчеркнул мэр Москвы.

    В январе Путин посетил московское депо «Аминьевское». Там ему продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    В сентябре Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.

    9 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Семиклассница потеряла сознание и была госпитализирована в Москве

    Ученица седьмого класса потеряла сознание и была госпитализирована в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В одной из московских школ проводится проверка после того, как ученица седьмого класса потеряла сознание и была доставлена в больницу, сообщили в столичном департаменте образования.

    Информация о происшествии появилась в Telegram-каналах и СМИ, которые сообщали, что школьница якобы получила удар током от турникета и была госпитализирована в реанимацию, передает РИА «Новости».

    «По факту инцидента, в результате которого ученица седьмого класса потеряла сознание и была госпитализирована, незамедлительно начата всесторонняя проверка, в том числе правоохранительными органами», – сообщили в пресс-службе департамента образования.

    Устанавливаются обстоятельства произошедшего, включая состояние технического оборудования и действия ответственных лиц.

    В ведомстве отметили, что департамент поддерживает связь с медицинскими службами и правоохранительными органами.

    «В случае подтверждения нарушений требований безопасности и регламентов эксплуатации оборудования виновные лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством», – подчеркнули в департаменте, добавив, что безопасность учащихся – абсолютный приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Ленобласти на уроке физкультуры умер школьник. Девятиклассник скончался на перемене в школе Екатеринбурга. Школьнику из Люберец оторвало пальцы из-за взрыва коробки.

    9 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил лидерство предприятий радиоэлектроники по выручке в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве предприятия радиоэлектронной промышленности заняли первое место по выручке среди приоритетных отраслей, а количество роботических операций увеличилось в четыре раза, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергея Собянина сообщил, что предприятия радиоэлектронной промышленности вышли на первое место по выручке среди приоритетных отраслей в Москве, сообщается на сайте Кремля.

    «Я посмотрел, первое место по выручке предприятий приоритетных отраслей: радиоэлектроника первое место занимает», – отметил Путин.

    Также президент сообщил о значительном увеличении числа роботических операций в столичных медицинских учреждениях. По его словам, «роботические операции в четыре раза выросли в Москве».

    Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Москвы и мэра Сергея Собянина за активную поддержку Донбасса.

    11 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Водитель Lexus протаранил 11 машин на Дмитровском шоссе Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Дмитровском шоссе водитель Lexus протаранил одиннадцать автомобилей, отказался от медосвидетельствования и был доставлен в отдел полиции, сообщили в главке МВД по столице.

    Водитель Lexus последовательно врезался в 11 автомобилей на Дмитровском шоссе на севере Москвы, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел утром, когда в полицию поступило сообщение о массовом ДТП с участием иномарки.

    Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали мужчину, управлявшего Lexus. По данным пресс-службы столичного главка МВД, он не смог объяснить причины своих действий. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

    В отношении нарушителя составлены административные протоколы за оставление места ДТП, отказ от прохождения медосвидетельствования и движение по полосе для маршрутных транспортных средств. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в аварии с автобусом на Ленинском проспекте в Москве пострадали восемь человек. До этого в воскресенье на МКАД в Москве погибли два человека в результате падения автомобиля Mercedes с эстакады.

    Стоит отметить, что в конце января в Москве из-за сильных снегопадов количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 44%.

    10 февраля 2026, 19:44 • Новости дня
    МЧС: При пожаре в центре Москвы пострадали восемь человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате пожара в жилом доме на Пресненском Валу в центре Москвы медицинская помощь понадобилась восьми пострадавшим, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    По информации ведомства, спасены 35 человек, передает ТАСС. «Огнеборцами спасены 35 человек. За медицинской помощью обратились восемь человек», – заявили в министерстве.

    Согласно данным оперативных служб, во время тушения пожара пострадал один пожарный.

    Вместе с тем директор Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (городской центр медицины катастроф) Петр Давыдов заявил, что взрослый и ребенок госпитализированы после пожара, еще десять пострадавших, включая троих детей, получили медпомощь на месте.

    Напомним, во вторник в центре Москвы загорелся жилой дом. Ранее сообщалось, что из горящего дома в Москве спасли 25 человек.

    9 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин заявил о гордости за Москву

    Путин: Москва развивается хорошими темпами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва демонстрирует уверенный экономический рост и развитие, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.

    «Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин также отметил отличную динамику экономического роста города, подчеркнув, что она год от года продолжает расти.

    Собянин в докладе сообщил, что валовой региональный продукт Москвы с 2019 года увеличился на 28%. Он добавил, что в 2025 году столица сохранила положительную динамику практически во всех отраслях экономики, а также в социальной сфере. По словам мэра, ни одна из городских программ не была остановлена, почти все поставленные задачи были выполнены.

    Особое внимание было уделено развитию промышленности и инвестициям. За шесть лет объем вложений в экономику Москвы вырос более чем на 60%. Собянин напомнил, что в сложные ковидные годы рост сохранялся, власти выполняют задачу по технологической независимости столицы, а инвестиции стали основой будущего развития.

    Площадь промышленных производств в Москве достигла 13 млн кв. метров, и к 2032 году этот показатель собираются увеличить вдвое. Собянин отметил, что с 2010 года промышленные площади выросли с 10 до 13 млн кв. метров, причем современные площадки отличаются высоким качеством. Власти города ставят цель удвоить объем промышленных объектов в ближайшие годы.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о достижениях Москвы в развитии автономных и беспилотных систем. Путин поручил внедрить в регионах практики Москвы в сфере беспилотных систем.

