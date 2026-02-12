В Индии начались протесты фермеров против торгового соглашения с США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, организаторы акций опасаются, что соглашение приведёт к увеличению импорта американской сельскохозяйственной продукции, что нанесёт ущерб местным производителям.

Обеспокоенность усиливают воспоминания о массовых протестах 2020 и 2021 годов, когда фермеры фактически парализовали столицу и создали премьер-министру Нарендре Моди одно из самых серьёзных испытаний за всё время его пребывания у власти.

Ключевым моментом соглашения станет разрешение на ввоз DDGS (сухих зерновых дистиллятов) и снижение пошлин на соевое масло, что сделает американскую продукцию более конкурентоспособной на индийском рынке. Фермеры считают, что такие уступки со стороны Нью-Дели могут открыть путь внедрению новых товаров из США, в том числе произведённых с использованием генетически модифицированных культур. Это вызывает сильное недовольство у миллионов мелких фермеров, которые традиционно составляют важную часть электората в самой густонаселённой стране мира.

В ответ на опасения профсоюзов министр торговли Индии Пиюш Гойял заверил, что чувствительные для страны сельхозтовары, такие как молочная продукция и мясо птицы, не являются предметом переговоров. Также, по его словам, Индия не пошла на уступки по вопросам импорта ключевых генетически модифицированных культур, что остаётся политически «чувствительным» вопросом для Нью-Дели.

Основные акции протеста намечены в северном штате Пенджаб, а также в центре Нью-Дели. В связи с этим власти усилили меры безопасности в индийской столице, где сейчас идёт сессия парламента. Обеспокоенность среди фермеров усилилась после того, как Белый дом на этой неделе изменил формулировки в официальных материалах, убрав упоминание о бобовых – важном продукте для индийских семей, и смягчив позицию по объёмам закупок.

Ранее глава американского государства Дональд Трамп, который ранее заявлял, что Индия согласилась прекратить импортировать нефть из России, изменил позицию – теперь он говорит, что Индия сократила закупки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.