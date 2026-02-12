Участник «Героев своего времени» стал замглавы управления округа в Амурской области

Участник «Героев своего времени» Давиденко стал замглавы управления Благовещенского округа

Tекст: Вера Басилая

Участник программы «Герои своего времени»Виктор Давиденко назначен заместителем начальника управления Благовещенского округа, сообщается в Telegram-канале правительства Амурской области. Это уже третий раз, когда выпускник данной программы получает руководящую должность в органах власти региона.

Виктор Давиденко отметил, что программа не просто даёт теоретические знания, а учит применять их на практике, мыслить как управленец. По его словам, участие в проекте дало ему чёткое понимание работы системы изнутри и уверенность, что его опыт будет полезен на гражданской службе.

В своей новой должности Давиденко будет курировать взаимодействие органов власти с общественными объединениями. Кроме того, он примет участие в реализации ключевых проектов округа: масштабный ремонт дорог, продвижение площадки «ТОР «Амурская», строительство социальных объектов в сёлах Марково и Чигири и программа газификации.

Виктор Давиденко – подполковник запаса, кадровый военный, участвовавший в спецоперации на Украине. Он награжден медалью Суворова, медалью «Участнику специальной военной операции», а также медалями «За отличия в военной службе» трёх степеней и почетным знаком «За службу в морской пехоте».

Кавалер двух орденов Мужества и участник президентской программы «Время героев» Илья Емельянов был назначен заместителем председателя правительства Донецкой народной республики по освобожденным территориям.

Участник программы «Время героев» и кавалер двух орденов Мужества Никита Рыжих получил должность заместителя министра социальной защиты в Алтайском крае.

Интеграция опыта участников спецоперации на Украине в государственное управление названа сильным вкладом в будущее России.