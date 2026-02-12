Фон дер Ляйен и Мерц поспорили о будущем основного закона ЕС о климате

Politico: Фон дер Ляйен и Мерц спорят о будущем основного закона ЕС о климате

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, в Антверпене во время встречи с главами крупнейших компаний и лидерами стран ЕС она подчеркнула, что ETS приносит явные преимущества.

«С момента введения ETS в 2005 году выбросы снизились на 39%, а экономика соответствующих секторов выросла на 71%. Это доказывает, что декарбонизация и конкурентоспособность могут идти рука об руку», – заявила фон дер Ляйен.

Однако глава Германии Фридрих Мерц, выступая на той же площадке, призвал к пересмотру ETS. По его словам, если система не позволяет промышленности перейти на безуглеродное производство, ее нужно либо отложить, либо изменить. Он отметил, что поддерживает борьбу с изменением климата, но любые меры не должны подрывать конкурентоспособность и приводить к потере рабочих мест.

Президент Франции Эммануэль Макрон также предупредил против «уничтожения» ETS, однако подчеркнул, что Европа не может реализовывать амбициозные климатические цели, если ее промышленная база будет разрушена. Макрон отметил, что высокие цены на энергию и углерод ускоряют деиндустриализацию, а не декарбонизацию.

ETS обязывает крупнейшие промышленные предприятия, электростанции, авиаперевозчиков и судоходные компании платить около 80 евро за каждую тонну выбросов CO2, чтобы стимулировать инвестиции в чистые технологии. В последние годы стоимость разрешений растет, а их количество снижается, что повышает давление на бизнес.

Еврокомиссия готова обсуждать совершенствование системы, но не видит оснований для отказа от ETS. Комиссар по вопросам климата Вопке Хукстра заявил: «Я готов обсуждать, как сделать ETS лучше, но считаю, что мы должны продолжать ее реализацию». Фон дер Ляйен также призвала государства ЕС увеличивать долю доходов от ETS, инвестируемую в промышленное обновление, отметив, что сейчас страны тратят на это менее 5% полученных средств.

Вопрос будущего ETS станет одной из главных тем для обсуждения на предстоящем саммите ЕС, где будет рассматриваться конкурентоспособность европейской экономики. Экологические организации поддерживают защиту ETS со стороны Еврокомиссии, но выражают тревогу из-за растущей критики со стороны промышленности и ряда национальных лидеров.

Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает переход судоходства на экологически чистое топливо, однако страны не смогли прийти к единому мнению по климатическим мерам.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против политики администрации президента США и поддержала соглашение ООН по уменьшению выбросов от судоходства.