  • Новость часаРоссийские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турцию должен возглавить другой Эрдоган
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    США готовы вернуть ядерное оружие на бомбардировщики B-52
    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером
    Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование
    12 февраля 2026, 10:31 • Новости дня

    Фон дер Ляйен и Мерц поспорили о будущем основного закона ЕС о климате

    Politico: Фон дер Ляйен и Мерц спорят о будущем основного закона ЕС о климате

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в защиту системы торговли выбросами (ETS), несмотря на возрастающую критику со стороны промышленности и лидеров Германии и Франции.

    Как пишет Politico, в Антверпене во время встречи с главами крупнейших компаний и лидерами стран ЕС она подчеркнула, что ETS приносит явные преимущества.

    «С момента введения ETS в 2005 году выбросы снизились на 39%, а экономика соответствующих секторов выросла на 71%. Это доказывает, что декарбонизация и конкурентоспособность могут идти рука об руку», – заявила фон дер Ляйен.

    Однако глава Германии Фридрих Мерц, выступая на той же площадке, призвал к пересмотру ETS. По его словам, если система не позволяет промышленности перейти на безуглеродное производство, ее нужно либо отложить, либо изменить. Он отметил, что поддерживает борьбу с изменением климата, но любые меры не должны подрывать конкурентоспособность и приводить к потере рабочих мест.

    Президент Франции Эммануэль Макрон также предупредил против «уничтожения» ETS, однако подчеркнул, что Европа не может реализовывать амбициозные климатические цели, если ее промышленная база будет разрушена. Макрон отметил, что высокие цены на энергию и углерод ускоряют деиндустриализацию, а не декарбонизацию.

    ETS обязывает крупнейшие промышленные предприятия, электростанции, авиаперевозчиков и судоходные компании платить около 80 евро за каждую тонну выбросов CO2, чтобы стимулировать инвестиции в чистые технологии. В последние годы стоимость разрешений растет, а их количество снижается, что повышает давление на бизнес.

    Еврокомиссия готова обсуждать совершенствование системы, но не видит оснований для отказа от ETS. Комиссар по вопросам климата Вопке Хукстра заявил: «Я готов обсуждать, как сделать ETS лучше, но считаю, что мы должны продолжать ее реализацию». Фон дер Ляйен также призвала государства ЕС увеличивать долю доходов от ETS, инвестируемую в промышленное обновление, отметив, что сейчас страны тратят на это менее 5% полученных средств.

    Вопрос будущего ETS станет одной из главных тем для обсуждения на предстоящем саммите ЕС, где будет рассматриваться конкурентоспособность европейской экономики. Экологические организации поддерживают защиту ETS со стороны Еврокомиссии, но выражают тревогу из-за растущей критики со стороны промышленности и ряда национальных лидеров.

    Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает переход судоходства на экологически чистое топливо, однако страны не смогли прийти к единому мнению по климатическим мерам.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против политики администрации президента США и поддержала соглашение ООН по уменьшению выбросов от судоходства.

    10 февраля 2026, 21:02 • Новости дня
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германо-британская компания Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты, который превысил скорость шести Махов и преодолел более 300 километров.

    Германо-британская компания Hypersonica успешно завершила испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Первый испытательный полет состоялся на космодроме Аннёйя в Норвегии, и, как отмечено в пресс-релизе компании, Hypersonica стала первой частной европейской оборонной компанией, которой удалось достичь такого технологического уровня, передает РИА «Новости».

    В ходе испытаний ракета разогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и преодолела дистанцию более 300 км. Все системы работали в штатном режиме как во время подъема, так и при спуске через атмосферу, а отдельные компоненты успешно выдержали испытания на гиперзвуковых скоростях.

    Соучредители компании Филипп Керт и Марк Эвенц подчеркнули: «Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем». Представители Hypersonica добавили, что собранная информация позволит улучшить анализ характеристик вооружения потенциальных противников.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику».

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для ракет средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции к 2035 году планируют начать выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G с возможностью оснащения ядерными боеголовками.



    Комментарии (13)
    10 февраля 2026, 03:24 • Новости дня
    Захарова раскрыла смысл назначения Бербок председателем ГА ООН
    Захарова раскрыла смысл назначения Бербок председателем ГА ООН
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заняла пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в 2025 году неспроста, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, раскрыв, какой смысл таится за этим назначением.

    По словам Захаровой, победа русского оружия, Красной Армии и советского народа сформировала облик мира таковым, каким он был 80 лет, это была база, на которой зиждется и вся система международных организаций, что стало мешать оппонентам и противникам России. И они стали не просто забывать о Победе, но сознательно ее вымарывать, фальсифицировать историю, затирать факты.

    «Более того – обращаться к практикам нацизма вновь и вновь. Даже, приведу такой специфический пример: выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 млн наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьем Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа – в прошлом», – заявила дипломат в беседе с «Комсомольской правдой».

    Захарова напомнила, что оппоненты не учли, как в каждой семье есть портрет фронтовика в альбоме или на книжной полке.

    «И мы не забудем никогда. И в прошлом году мы показали, что не дадим забыть никому», – подытожила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Польши начали сносить памятник советским солдатам, освободившим узников Освенцима. Захарова заявила, что снос памятника советским солдатам в Польше рассматривается как тревожный сигнал, свидетельствующий об опасности возрождения нацизма в Европе. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о причастности СССР к Холокосту на церемонии памяти в Освенциме.

    Комментарии (19)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы

    Экономист Лизан: Попытки ЕС создать аналог Visa или MasterCard вызовут резкую реакцию США

    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия еще в 2014 году понимала риск отсутствия национальной платежной системы, тогда как Европа дождалась прихода в Белый дом Дональда Трампа, который может ответить на инициативу Брюсселя по созданию своей платежной системы новыми тарифами и налогами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее в Европе заявили о необходимости снижения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard.

    Европа имеет все шансы создать собственную платежную систему, считает экономист Иван Лизан. «Не стоит сомневаться в их возможностях. Процесс трудоемкий и требует вложений, но в ЕС достаточно программистов и средств. Если зададутся целью – заменят Visa и MasterCard», – сказал он.

    По его мнению, главная сложность – бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три – пять лет. «Но проблема в другом. Почему Европа озаботилась этим только сейчас?», – отмечает эксперт.

    Он напоминает, что Россия, как ответственная страна, начала разрабатывать свой аналог еще в 2014 году, понимая, что отсутствие собственной системы передает Западу дополнительный рычаг давления. «Европа же продолжала сидеть в комфорте, пока ее «не клюнул петух», – акцентирует Лизан.

    «Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь же эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и MasterCard», – заключил экономист.

    Ранее в Европе заявили о необходимости сокращения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard. Как заявила Мартина Ваймерт, глава консорциума European Payments Initiative (EPI), сделать это можно путем создания собственных трансграничных альтернатив, пишет Financial Times.

    По ее словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для «финансового суверенитета» ЕС в условиях напряженности на международной арене. В настоящее время на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех карточных операций в еврозоне, при этом 13 стран блока не имеют национальной альтернативы.

    Ваймерт также отметила, что имеющиеся системы на данный момент проблемы не решают, поскольку их работа ограничивается пределами одной или нескольких стран, в то время как необходим общеевропейский уровень. Между тем, запущенная EPI цифровая платформа Wero также не сумела подобраться к подобному масштабу.

    По данным Financial Times, подобного рода опасения усиливаются с сокращением использования наличных и риска того, что контроль над платежной инфраструктурой может быть использован как инструмент давления в случае ухудшения отношений между ЕС и США. По оценке экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марго Драги, экономическая взаимосвязь ныне превратилась в «источник рычагов давления и контроля».

    Комментарии (6)
    10 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам ЕС перечень условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

    Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

    Комментарии (19)
    11 февраля 2026, 06:46 • Новости дня
    Австрия пожаловалась на удушающие цены на энергоносители

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская промышленность сталкивается с серьезными трудностями из-за высоких цен на энергоносители, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    «Самая насущная задача – снизить цены на энергоносители... Ни один другой фактор не душит так сильно европейскую промышленность, и ни одна другая проблема не влияет на такое большое число государств-членов одновременно», – приводит слова Штокера РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По мнению Штокера, действующий подход ЕС к «зеленому курсу» оказался неустойчивым. В качестве примера он привел Австрию, где сокращение выбросов углекислого газа связано с уменьшением производства.

    Канцлер уверен, что целью не должно быть просто «стать экологичнее», поскольку это, по его словам, «означает стать беднее». Штокер выразил удовлетворение тем, что тенденции в экологической политике Евросоюза начали меняться.

    В качестве следующей меры он намерен выступать за продление действия бесплатных квот на выбросы в рамках системы торговли квотами ЕС. По его словам, такая мера обеспечит конкурентоспособность внутренней промышленности и предотвратит перенос производств в другие страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель выдавил российскую нефть и начал процесс выдворения российского газа из ЕС, но российский атом получил зеленый свет. На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. В Венгрии начато строительство АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (12)
    12 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться

    Politico: Мерц потребовал от немцев перестать лениться и разозлил сограждан

    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться
    @ IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал граждан перестать лениться и сократить больничные, однако его инициатива об ограничении частичной занятости вызвала массовое возмущение избирателей.

    «Общая производительность нашей национальной экономики недостаточно высока», – заявил Мерц, передает Politico.

    По его словам, баланс между работой и личной жизнью, а также четырехдневная рабочая неделя не помогут сохранить нынешний уровень процветания страны в будущем, поэтому необходимо трудиться усерднее.

    Политик раскритиковал количество больничных, которые берут жители Германии, отметив, что этот показатель составляет почти три недели в год. Он призвал создать новые стимулы, побуждающие людей работать, а не уходить на бюллетень при малейшем недомогании.

    Консерваторы предложили отменить законное право на неполный рабочий день без уважительных причин, назвав это борьбой с «образом жизни на полставки». Инициатива вызвала гнев граждан, особенно женщин, и породила множество сатирических мемов в социальных сетях.

    Опросы показали, что две трети немцев выступают против ужесточения правил трудоустройства, а доверие к экономической политике партии упало. В итоге политической силе пришлось исключить скандальную формулировку из своих предложений.

    В качестве примера для подражания Мерц привел Грецию, где была введена шестидневная рабочая неделя. Он посоветовал всем недовольным 40-часовым графиком обратить внимание на греческий опыт дерегулирования рынка труда.

    Ранее СМИ сообщали, что Мерц усилил кампанию против роста популярности партии «Альтернатива для Германии», назначив Свена Шульце новым премьером Саксонии-Анхальт.

    До этого Мерц уже выражал неудовлетворение высоким уровнем больничных среди работающих граждан Германии.

    Комментарии (3)
    11 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания

    Bild: BMW готовит глобальный отзыв полумиллиона машин из-за риска пожара

    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий автоконцерн BMW может объявить масштабный отзыв автомобилей по всему миру из-за риска возгорания, пишут немецкие СМИ. По их данным, речь идет о более чем полумиллионе машин,

    Информация о масштабном отзыве автомобилей BMW появилась в публикации Bild. По данным издания, концерн намерен отозвать более 500 тыс. машин по всему миру из-за угрозы возгорания, однако представители BMW пока не подтвердили эти сведения.

    Производитель выявил, что короткое замыкание может возникать при запуске двигателя, что создает опасность возникновения пожара. Проблема затрагивает BMW 2 серии Coupe, различные версии 3-й, 4-й, 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также модели X4, X5, X6 и Z4.

    Концерн пока не делал официальных заявлений о начале процедуры отзыва автомобилей и не уточнял, затронет ли мера российский рынок. Водителей призывают следить за обновлениями на официальном сайте компании и обращаться к дилерам при появлении предупреждающих сообщений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский суд назначил административный арест водителю за отказ выполнить требование полиции о снятии тонировки со стекол автомобиля.

    В сервисе «СберАвто» подсчитали, что лидерами сегмента онлайн-продаж в 2025 году стали корейская марка Kia, отечественная Lada Granta и японская Toyota, на которые суммарно пришлось 27% продаж.

    Житель Подмосковья добился взыскания с немецкого автоконцерна BMW более 400 млн рублей после отказа заменить кроссовер X7 с неисправной вентиляцией сидений.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 01:50 • Новости дня
    Россия пригрозила контрсиловым потенциалом в случае размещения ракет США в ФРГ

    Грушко: При размещении США ракет в ФРГ Россия создаст контрсиловой потенциал

    Tекст: Антон Антонов

    Россия создаст еще более эффективный контрсиловой потенциал в случае размещения американских дальнобойных ракет в ФРГ, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко подчеркнул, что Москва всегда была открыта для обсуждения этого вопроса и сразу после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности объявила о моратории на размещение подобных систем, пишут «Известия».

    По словам Грушко, Россия заявила, что не будет размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские ракеты не появятся в Европе.

    «Заявили о том, что мы не будем размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские системы не будут размещаться в Европе. Все. Что еще надо? Надо было сказать «да, мы будем действовать таким образом», если бы это были ответственные политики, которые реально заботятся об интересах безопасности своих стран», – сказал он.

    Дипломат добавил, что данная позиция была неоднократно доведена до сведения американской стороны и хорошо известна европейским странам. Он подчеркнул, что сейчас в Европе преобладают милитаристские настроения, и текущая политика направлена на выстраивание безопасности против России.

    Грушко назвал такую стратегию «абсолютно тупиковой», указав, что безопасность должна строиться на принципе неделимости и не может усиливаться одной стороной за счет другой.

    «Поэтому, если они идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал. И вместо баланса военной сдержанности, разумного, учитывающего национальные интересы и безопасность всех сторон, будет баланс угроз и контругроз», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Германия договорились о размещении с 2026 года новых средств поражения большей дальности на территории Германии. Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что Германия и Европа должны отказаться от планов размещения американских ракет средней дальности. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon, пригодные для использования ракет средней и меньшей дальности.

    Комментарии (4)
    11 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Politico: США не будут массово выводить войска из Европы

    Politico сообщило о сохранении основного контингента США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти заверяют европейских партнеров, что не планируют серьезного сокращения военного присутствия и возможны лишь незначительные корректировки численности войск, отмечают западные СМИ.

    США не планируют масштабного сокращения своего военного присутствия в Европе в ближайшее время. Американские и натовские чиновники сообщили, что возможные изменения будут ограниченными, а основные боевые подразделения и техника останутся на континенте, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Politico.

    По данным собеседников Politico из семи европейских стран, с начала года Вашингтон заверяет партнеров по НАТО, что речь может идти лишь о незначительных корректировках и небольшом сокращении ротационных сил. Эти обещания особенно важны на фоне опасений стран НАТО, которые усилились после возвращения президента США Дональда Трампа к власти и его призывов к Европе увеличить собственные оборонные расходы, отмечает издание.

    «Мы будем продолжать присутствовать», – заявил Politico представитель США при НАТО. По словам американских источников, стабильная Европа остается приоритетом для Вашингтона, несмотря на стратегический разворот в сторону Западного полушария и Китая.

    Вопрос будущего американского военного присутствия станет одной из главных тем встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Вместо министра обороны США на нее прибудет его заместитель по политике Элбридж Колби, который, по данным источников, даст понять союзникам, что США ждут от Европы активных шагов по усилению своей обороны.

    Еще одним сдерживающим фактором для масштабного вывода войск остаются требования американского законодательства: согласно закону о национальной обороне, США обязаны сохранять в Европе не менее 76 тыс. военнослужащих. Сейчас численность американского контингента составляет около 85 тыс. человек.

    Ранее Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности. Кроме того, главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе заявил, что снижение численности американских войск на континенте не создаст угрозу безопасности региона.

    Газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему европейские армии остаются бессильны без поддержки США и НАТО.




    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 14:30 • Новости дня
    Лавров: Мерц и Писториус не могут удержаться от антироссийской риторики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны ФРГ Борис Писториус официально призвали готовиться к возможной войне с Россией.

    По словам главы МИД, в Берлине продолжают придерживаться антироссийской риторики, несмотря на то, что высказывания о необходимости «нанести поражение» России стали менее резкими, передает ТАСС.

    «Сейчас, конечно, они немного поутихли со своими требованиями «нанесения поражения», но им по-прежнему «неймется». Всякие мерцы, писториусы объявили официально, что в 2029–2030 гг. надо быть готовыми к войне против России», – сказал он в интервью НТВ.

    Министр также отметил, что западные политики продолжают злорадствовать, подавая ситуацию на фронте как «ухудшающуюся для России».

    Лавров добавил, что немецкие чиновники ежедневно подчеркивают «ослабление российской экономики», одновременно заявиляя о необходимости готовиться к войне, потому что Россия якобы «нападет» через три года. Глава МИД выразил недоумение, что такие заявления не согласуются между собой, и призвал западных политиков определиться с аргументацией.

    Ранее в НАТО признали неготовность к долгой войне с Россией.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 22:20 • Новости дня
    Орбан предупредил о предвоенном безумии в Европе

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова высказался о предвоенном безумии на территории Европы, отметив, что каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне.

    «Генеральный секретарь НАТО говорит о военном присутствии союзников «на суше, на море и в воздухе» на Украине. [Депутат Европарламента] Манфред Вебер хочет видеть на Украине войска «с европейским флагом на форме». Самые опасные времена ещё впереди», – пишет Орбан в соцсети Х.

    Венгерский премьер заявил, что Венгрия не должна быть втянута в это безумие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан в январе заявил о нежелании европейцев финансировать Украину. Также он отметил, что отправка войск ЕС на Украину приведет к конфликту с Россией. При этом исполнение слов Рютте о войсках НАТО на Украине Орбан назвал угрозой войны.


    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 13:35 • Новости дня
    Генпрокуратура ФРГ обвинила украинца в подготовке диверсий

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Германии предъявили обвинения гражданину Украины по делу о шпионаже и подготовке диверсий, фигурант якобы действовал по заданию российских спецслужб.

    Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения гражданину Украины Евгению Б. в шпионаже с целью подготовки диверсий и сговоре для совершения поджога, сообщает ТАСС.

    По данным прокуратуры, вместе с двумя соотечественниками Даниилом Б. и Владиславом Т., он в конце марта отправил из Кельна на Украину две посылки с GPS-датчиками.

    Следствие полагает, что подозреваемые планировали с помощью этих датчиков отследить маршруты доставки, чтобы впоследствии закладывать в такие посылки самодельные зажигательные и взрывные устройства, которые должны были сработать во время транспортировки. Прокуратура заявляет, что все трое получили задание от российских спецслужб через посредников в Мариуполе.

    Евгений Б. был задержан в Швейцарии 13 мая и экстрадирован в Германию 23 декабря прошлого года. Даниил Б. и Владислав Т. были задержаны в Германии 9 и 10 мая 2025 года соответственно, обвинения им предъявили в середине января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии задержали двух граждан с Украины по подозрению в подготовке диверсий с помощью посылок. Подозреваемые отслеживали перемещение грузов и маршруты доставки с использованием GPS-датчиков.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:38 • Новости дня
    Берлин приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии приветствует состоявшийся обмен пленными между Россией и Украиной, сообщил официальный представитель германского кабмина Штефан Корнелиус.

    Корнелиус отметил, что это первый подобный обмен за последние пять месяцев, передает ТАСС.

    «Мы приветствуем то, что произошел обмен пленными», – заявил он на брифинге.

    Корнелиус подчеркнул, что считает этот обмен «небольшим признаком прогресса» в переговорах, однако в Берлине надеются на более масштабные шаги, способные приблизить урегулирование конфликта. Он также подтвердил, что правительство Германии поддерживает продолжение переговоров в Абу-Даби.

    Кроме того, представитель кабмина обратил внимание на важность прямых переговоров между Россией и Украиной, подчеркивая, что, по мнению Берлина, именно этот формат остается ключевым для продвижения к мирному соглашению.

    Напомним, Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 06:30 • Новости дня
    НПЗ в Германии заявил о риске для поставок топлива в Берлин из-за санкций США

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, в котором «Роснефть» владеет долей через дочернее предприятие, направило письмо главе минэкономики Германии Катерине Райхе, в котором предупредило о вреде американских санкций и риске для поставок топлива в Берлин, сообщило Reuters.

    «Мы уже сталкиваемся с ограничениями в нашей операционной деятельности», – приводит ТАСС со ссылкой на Reuters текст письма.

    Руководство завода призвало власти Германии добиться бессрочного освобождения от санкций США. В документе подчеркивается, что последствия действующих ограничений уже сказываются на безопасности снабжения топливом региона и угрожают стабильности поставок в Берлин и окрестности.

    Reuters сообщает, что в письме описаны усиливающиеся проблемы на предприятии, которое обеспечивает топливом девять из десяти автомобилей Берлина, поставляет горючее в столичный аэропорт, Бранденбург и восточную Германию, а также обеспечивает сырьем химическую промышленность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла». Минфин США предоставил временное исключение из санкций для дочерних структур «Роснефти» в Германии, действующее до 29 апреля. Германия добивается продления этого исключения для НПЗ PCK.

    В 2023 году суд в Германии отклонил иск «Роснефти» против немецкого правительства, подтвердив передачу под внешнее управление ее «дочек» Rosneft Deutschland и Rosneft Refining and Marketing GmbH.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Лавров заявил о реваншистских фантазиях властей Германии

    Лавров: Берлин одержим реваншистскими фантазиями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал политику Германии, заявив, что власти страны движимы реваншистскими настроениями.

    По словам министра, такое отношение проявляется, в частности, в заявлениях канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерении сделать немецкую армию самой сильной на континенте, передает ТАСС.

    «Не отстает от Парижа и Берлин, который обуреваем реваншистскими фантазиями, иначе ничем нельзя объяснить заявление канцлера (ФРГ Фридриха) Мерца о намерении вновь сделать немецкую армию сильнейшей в Европе», – заявил Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

    Глава МИД также отметил, что современные политики Германии, Франции и других европейских стран, по его мнению, забыли о событиях Полтавской битвы, Березины, Сталинграда и Курской дуги. Лавров подчеркнул, что подобные исторические уроки должны служить напоминанием для нынешнего поколения европейских руководителей.

    Ранее Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны ФРГ Борис Писториус не могут удержаться от антироссийской риторики.

    Комментарии (0)
    Главное
    На западе Москвы сгорел автомобиль
    В Индии начались протесты фермеров против торгового соглашения с США
    Трамп обязал армию США перейти на угольную генерацию
    В Швейцарии решили провести референдум о потолке численности населения
    Установлены мигранты, изжившие строителей Стоунхенджа
    Стрельбу в школе в Канаде устроил 18-летний трансгендер
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинец снялся в российском фильме