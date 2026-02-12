TWZ: США готовы вернуть ядерное оружие на бомбардировщики B-52

Tекст: Алексей Дегтярёв

Командование готово загрузить больше боеголовок на ракеты Minuteman III, передает The War Zone.

Представитель ведомства подчеркнул, что завершение действия СНВ позволяет выделить больше ресурсов на основную миссию по обеспечению «безопасного, надежного и эффективного ядерного сдерживания».

Сейчас 400 ракет Minuteman III размещены в шахтах пяти штатов и несут по одной боеголовке. Из 76 бомбардировщиков B-52H 30 самолетов способны применять только обычные боеприпасы. Такое ограничение было введено для соблюдения условий договора с Россией, который лимитировал общее число развернутых носителей.

Американские военные сохраняют возможность оснастить ракеты разделяющимися головными частями индивидуального наведения. При поступлении приказа весь флот B-52 также может быть переоборудован в платформы двойного назначения для нанесения ударов большой дальности.

Ранее СМИ писали, что окончание действия СНВ-3 открывает путь к пересмотру состава американских ядерных сил. В числе таких мер называлось увеличение числа боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах Minuteman III, возвращение ядерного вооружения на бомбардировщики B-52.

В ноябре США проводили запуск невооруженной Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии.