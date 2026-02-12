Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай приобрел партию венесуэльской нефти, ранее купленную правительством Соединенных Штатов, передает Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики США Криса Райта

Он сообщил в Каракасе, что «Китай уже купил часть нефти, которую продало правительство США», не уточнив детали сделки. Райта также отметил, что «легальные китайские бизнес-сделки на легальных условиях приветствуются», отвечая на вопросы о совместных предприятиях в Венесуэле.

С января 2026 года рынок нефти потрясен действиями США, которые взяли под контроль нефтяную отрасль Венесуэлы после задержания бывшего президента Николаса Мадуро. До этого китайские нефтеперерабатывающие заводы были крупнейшими покупателями венесуэльской нефти, причем основной объем поступал на частные предприятия. Поставки шли с большими скидками из-за санкций.

После вмешательства США, президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла передаст Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей санкционной нефти. Крис Райт в январе сообщил телеканалу Fox News, что США не планируют ограничивать доступ Китая к венесуэльской нефти.

Венесуэльская нефть также направляется в Индию и Израиль. Индийские нефтепереработчики приобрели крупную партию сорта Merey, а государственным компаниям рекомендовано увеличить закупки венесуэльской и американской нефти. По оценке главы отдела стратегий сырьевого рынка JPMorgan Chase Наташи Каневой, производство венесуэльской нефти может достичь 2 млн баррелей в сутки в течение двух-трех лет.

В декабре 2025 года, по данным ОПЕК, Венесуэла поставляла около 896 тыс. баррелей нефти в сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США применяют доктрину Донро против России и Китая.

США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.