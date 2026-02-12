  • Новость часаРоссийские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины
    12 февраля 2026, 10:21 • Новости дня

    Трамп обязал армию США перейти на угольную генерацию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил военному ведомству страны заключить долгосрочные контракты с угольными предприятиями и выделил средства на их модернизацию.

    Трамп распорядился, чтобы военные объекты США обеспечивались электроэнергией за счет угля. На обновление шести профильных предприятий выделено 175 млн долларов, сообщает Bloomberg.

    «Теперь мы будем закупать много угля через военных, это будет дешевле и гораздо эффективнее того, что мы использовали много лет», – заявил американский лидер.

    Глава государства поручил Пентагону заключить долгосрочные соглашения с поставщиками ресурса. По мнению Трампа, это снизит цены для потребителей и обеспечит надежность энергоснабжения критически важных отраслей.

    На фоне этих новостей акции компании Peabody Energy Corp. выросли почти на 10%. Экологические организации раскритиковали решение, назвав его поддержкой «грязных» источников энергии за счет налогоплательщиков.

    До этого СМИ сообщали, что Белый дом поручил главе Пентагона Питу Хегсету заключить контракты о закупке электроэнергии у работающих на угле ТЭС для обеспечения военных операций.

    Напомним, в стратегии нацбезопасности США идет речь о восстановлении американского «энергетического лидерства» за счет развития всех ключевых источников энергии, включая нефть, газ, уголь и атомную энергетику.

    11 февраля 2026, 03:32 • Новости дня
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп, который ранее заявлял, что Индия согласилась прекратить импортировать нефть из России, изменил позицию – теперь он говорит, что Индия сократила закупки.

    «Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    По словам американского лидера, он «просто немного их подтолкнул».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.

    11 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    9 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Опубликована карта с Гренландией, Канадой и Венесуэлой в составе США

    Трамп опубликовал карту с Гренландией, Канадой и Венесуэлой в составе США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выложил в своей соцсети Truth Social фотографию, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла изображены частью территории Соединенных Штатов.

    Снимок, сгенерированный искусственным интеллектом, показывает Трампа во время встречи с европейскими лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    На заднем плане этой фотографии отчетливо видна карта, где Канада, Венесуэла и Гренландия раскрашены в цвета флага США. Таким образом, они обозначены как американские территории. Дональд Трамп не сопроводил публикацию никакими комментариями или пояснениями.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако, по его словам, случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России.

    11 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Французский политик Филиппо заявил о планах Трампа отстранить Зеленского от власти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    11 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

    Лавров: Путин и Трамп в прекрасных отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    11 февраля 2026, 22:12 • Новости дня
    Белый дом тайно вывел нацгвардию из ряда городов США
    Белый дом тайно вывел нацгвардию из ряда городов США
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Администрация президента США Дональда Трампа полностью вывела федеральные подразделения Национальной гвардии из ряда американских городов после серии судебных решений, поставивших под сомнение законность их развертывания.

    Как пишет The Washington Post, вывод был завершен в конце января без официальных заявлений со стороны Белого дома или Пентагона. Ранее более пяти тыс. военнослужащих были направлены в Лос-Анджелес, около 500 – в Чикаго и порядка 200 – в Портленд (штат Орегон). Развертывание проходило на фоне жесткой критики со стороны властей штатов и городов, управляемых демократами, которые называли действия администрации злоупотреблением президентскими полномочиями.

    Ключевым фактором стала позиция Верховного суда США. В конце декабря суд временно заблокировал отправку гвардейцев в Чикаго, указав, что президент вправе переводить подразделения Национальной гвардии под федеральное командование лишь в «исключительных» обстоятельствах. Это решение поставило под вопрос более широкие планы по использованию федеральных сил для реагирования на внутренние протесты.

    По информации Северного командования ВС США, все направленные в Лос-Анджелес, Чикаго и Портленд военнослужащие вернулись домой к концу января. Развертывание осуществлялось в рамках режима Title 10, который позволяет президенту устанавливать федеральный контроль над Нацгвардией, однако существенно ограничивает ее полномочия внутри страны – в частности, запрещает проводить аресты и обыски. В результате гвардейцы в основном охраняли федеральные здания и выполняли вспомогательные задачи.

    По оценке Бюджетного управления Конгресса, операции обошлись федеральному бюджету более чем в 496 млн долларов.

    При этом более 2,5 тыс. гвардейцев продолжают службу в Вашингтоне, однако уже в нефедеральном статусе. Их миссия, включающая борьбу с преступностью и помощь в коммунальных работах, продлится до конца года. В Мемфисе и Новом Орлеане подразделения также остаются на местах в рамках режима Title 32 – под контролем губернаторов штатов, но при федеральном финансировании.

    Как отмечает издание, на фоне юридических ограничений и общественной критики администрация изменила тактику, активнее задействуя сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), Таможенно-пограничной службы (CBP) и других структур Министерства внутренней безопасности, не подпадающих под те же ограничения, что и военные.

    Ранее Пентагон рассматривал возможность создания национальных сил быстрого реагирования из числа Нацгвардии для оперативного развертывания в районах гражданских беспорядков, однако дальнейшая судьба этой инициативы остается неопределенной.

    Ранее в финансировании протестов в Миннесоте обвинили Сороса и коммунистов Китая.

    11 февраля 2026, 10:20 • Новости дня
    Трамп выступил против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высказался против шагов Израиля по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан, подчеркнув, что сейчас для Вашингтона есть более приоритетные вопросы, сообщает Axios.

    Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что выступает против аннексии Израилем территорий на Западном берегу.

    «Я против аннексии», – подчеркнул президент США, комментируя новые меры израильского правительства. По его словам, сейчас у американской администрации достаточно других вопросов: «Нам не нужно заниматься Западным берегом».

    Новые шаги, одобренные израильским кабинетом безопасности, значительно расширяют контроль Израиля над Западным берегом, включая территории, находящиеся под юрисдикцией Палестинской администрации. В частности, эти меры облегчают покупку земли еврейскими поселенцами и позволяют израильской полиции сносить дома на территориях Палестинской администрации, что, по мнению критиков, противоречит соглашениям Осло и снижает шансы на создание палестинского государства.

    Решение израильского кабинета идет вразрез с призывами, которые ранее высказывали Трамп и его советники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Они просили премьер-министра Биньямина Нетаньяху в декабре снизить напряженность на Западном берегу.

    Ближайшая встреча Нетаньяху с американскими представителями состоится в Вашингтоне в среду, где, как ожидается, основное внимание уделят ситуации вокруг Ирана. При этом пока неясно, будет ли обсуждаться вопрос Западного берега.

    Официальные лица США сообщили Axios, что обеспокоены решением израильского кабинета и продолжают изучать его последствия. По словам одного из источников в Белом доме, «стабильный Западный берег обеспечивает безопасность Израиля и соответствует цели администрации добиться мира на Ближнем Востоке».

    Ранее парламент Израиля признал Западный берег Иордана неотъемлемой частью Израиля.

    Израиль ранее присоединил 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан.

    В ноябре прошлого года власти Израиля решили изъять земли древнего города Самария на Западном берегу Иордана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию.

    10 февраля 2026, 05:38 • Новости дня
    Трамп потребовал отдать США половину строящегося моста в Канаду

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил остановить открытие международного моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган.

    Политик заявил, что американская сторона должна получить половину прав собственности на этот объект, передает РИА «Новости».

    «Мы начнем переговоры немедленно. Учитывая все, что мы им предоставили, нам должна принадлежать по меньшей мере половина этого актива», – указал он в соцсетях.

    Глава государства назвал решение Барака Обамы разрешить стройку без американской стали глупой ошибкой. Также республиканец возмутился канадскими тарифами на молочную продукцию и запретом на продажу алкоголя из США в провинции Онтарио.

    Ранее представители активистов, выступающие за независимость провинции Альберта в Канаде, провели несколько встреч с представителями администрации Трампа. Встречи проходили в Вашингтоне.

    12 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером

    Опрос Public First показал резкое падение доверия к США среди жителей стран НАТО

    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты опроса Public First показали, что большинство жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником, сообщает Politico.

    Опрос, проведенный лондонской компанией Public First, показал резкое снижение доверия к Соединенным Штатам среди четырех ключевых союзников НАТО, передает Politico.

    В Германии и Канаде половина и 57% респондентов соответственно назвали США ненадежным союзником. Во Франции тех, кто считает США ненадежным, оказалось более чем вдвое больше, чем считающих их надежным партнером.

    Даже в Британии, где уровень доверия к США оказался наивысшим среди опрошенных стран, только 35% назвали союзника надежным, а 39% – ненадежным. Большинство жителей Франции и Германии не верят, что отношения с США защищают их от потенциальных угроз. В Британии за год на 10% снизилась доля тех, кто считает США эффективным сдерживающим фактором.

    По данным Politico, негативные оценки преобладают в вопросах защиты демократии, общих ценностей и надежности альянса. Риторика Вашингтона, торговые споры и неожиданные инициативы, такие как идея Трампа о приобретении Гренландии, усугубили разногласия.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в Давосе, что между странами наступил «разрыв, а не переход». Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в угрозах и запугивании, выразив сомнения в скором восстановлении отношений.

    Руководитель Public First Себ Райд отметил: «Раньше считалось, что США – ненадежный, но незаменимый союзник, сдерживающий врагов. Теперь же европейцы едва ли верят в само существование этого сдерживания».

    Несмотря на ухудшение отношений, во Франции, Германии и Британии сохраняется надежда на восстановление связей после ухода Трампа: большинство опрошенных считают, что отношения можно восстановить в будущем.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Трамп опубликовал скриншот заявления блогера о том, что НАТО и ООН считаются настоящими врагами США.

    Газета Washington Post узнала, что Пентагон планирует сократить участие в десятках инициатив НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, приблизит ли схватка за Гренландию конец НАТО.

    10 февраля 2026, 00:37 • Новости дня
    Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за США

    Tекст: Катерина Туманова

    Мексика заявила о временной приостановке экспорта нефти на Кубу, однако гуманитарная помощь для острова будет продолжаться без изменений, заверила президент страны Клаудия Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции.

    Президент Клаудия Шейнбаум объяснила, что правительство ведет дипломатическую работу по поиску новых путей поддержки Кубы в обход американских ограничений, передает ТАСС.

    «Отправка [нефти] в данный момент приостановлена, мы стремимся избежать негативных последствий для Мексики», – заявила Шейнбаум.

    Она подчеркнула, что США опубликовали указ о введении тарифов для стран, поставляющих топливо на Кубу, и Мехико занимается поиском решений.

    Президент Мексики также призвала США отменить рестрикции, назвав их несправедливыми по отношению к кубинскому народу.

    «У них нет топлива для больниц, для школ, поэтому страдает народ. Мы будем помогать народу Кубы, как всегда, в любой момент помогали народам, нуждающимся в помощи», – добавила Шейнбаум.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове в понедельник. США планируют начать морскую блокаду Кубы. На Кубе объявили  чрезвычайное положение из-за «угрозы США». Кремль сообщил о критической ситуации на Кубе из-за «удушающих приемов» США.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, как США рассчитывают подчинить Кубу.

    10 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной отправке второй авианосной группы к Ирану

    Трамп: США могут направить в сторону Ирана вторую авианосную группу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.

    «Туда направляется армада – и, возможно, направится еще одна», – заявил Трамп в интервью Axios, передает ТАСС.

    Трамп уточнил, что решение о переброске второй авианосной группы пока не принято окончательно, однако такой сценарий действительно обсуждается.

    В январе издание The War Zone сообщало, что американские войска усилили присутствие на Ближнем Востоке, перебросив авианосную ударную группу и дополнительные истребители на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае нападения США Тегеран нанесет удары по американским военным базам в странах Персидского залива.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Иран будет сражаться против агрессии США.

    10 февраля 2026, 04:55 • Новости дня
    В США сообщили о «смертельном ударе» по судну террористов в Тихом океане

    Южное командование США сообщило о «смертельном ударе» по судну террористов

    Tекст: Катерина Туманова

    Южное командование ВС США сообщило об ударе по судну, которое якобы использовалось террористическими организациями и применялось для трафика наркотических средств.

    «Девятого февраля по приказу командующего генерала Фрэнсиса Л. Донована, Объединенная оперативная группа в рамках операции «Южное копье» нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями», – сказано в посте командования в соцсети Х.

    Там уточняется, что разведка подтвердила следование судна по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана, а также то, что оно  участвовало в операциях по наркотрафику.

    «В результате удара были убиты два наркотеррориста, один выжил. После боя Южное командование ВС немедленно уведомило Береговую охрану США о необходимости активации системы поиска и спасения выжившего», – отметили в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военные США в первый день нового года заявили, что уничтожили лодки с якобы наркотиками, погибли пять человек. США также сообщили о захвате танкер Sagitta в Карибском море. ВС США объявили 24 января  об уничтожении судна предполагаемых наркодилеров в Тихом океане. Двое человек погибли 6 февраля при атаке США на судно якобы наркоторговцев в Тихом океане.

    11 февраля 2026, 10:04 • Новости дня
    Европарламент согласовал позицию по торговой сделке с США

    Tекст: Вера Басилая

    Европарламент принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев, сообщает Politico.

    Верховные торговые законодатели Европарламента договорились о единой позиции по торговому соглашению между Евросоюзом и США, сообщает Politico.

    Переговоры завершились после нескольких недель споров вокруг возможных дополнительных условий к сделке, заключенной президентом Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Достигнутая договоренность сняла затяжной тупик относительно отмены тарифов на американские промышленные товары и лобстеров.

    «Если США не снизят тарифы для этих товаров – более 400 позиций – через шесть месяцев, мы автоматически восстановим европейские тарифы на сталь и связанные с ней продукты», – заявил председатель торгового комитета Бернд Ланге.

    Кроме того, депутаты договорились о «сроке годности» сделки – она утратит силу в марте 2028 года, что вынудит стороны пересмотреть условия при сохранении Трампа у власти. Уже ранее была согласована приостановка сделки в случае угроз со стороны США территориальной целостности Европы. Как подчеркнула Карин Карлсбро из фракции Renew, у ЕС появится новый инструмент для ответа на тарифный шантаж.

    Компромисс поддержали ведущие фракции – Европейская народная партия, социалисты, Renew и «Зеленые», после того как США выразили недовольство медленным выполнением договоренностей Брюсселем.

    Ведущий депутат от «Зеленых» Анна Каваццини отметила, что дополнительные инструменты ЕС важны, хотя сама сделка остается «несбалансированной» и содержит спорные пункты.

    Ожидается, что торговый комитет проголосует по новому соглашению 24 февраля. После подтверждения решения на пленарном голосовании в марте начнутся переговоры между институтами ЕС, прежде чем закон вступит в силу. Однако обсуждения с правительствами стран ЕС могут быть сложными – особенно в части жестких положений по стали и сроку действия сделки.

    Европейский парламент готов был приостановить одобрение торгового соглашения с США из-за угрозы введения новых тарифов против стран, поддержавших Гренландию.

    Издание Financial Times заявило, что Евросоюз и Британия столкнутся с большими издержками, чем США, в случае торговой войны с взаимными пошлинами.

    Напомним, весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США.

    При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.



    12 февраля 2026, 06:14 • Новости дня
    Песков не исключил приглашения Трампа на празднование 9 мая

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона допускает возможность приглашения президента США Дональда Трампа на празднование 9 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос, направят ли Трампу приглашение на парад Победы. «Трампа – посмотрим, по крайней мере, поинтересуемся, сможет он, не сможет», – приводит ответ Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Трамп заявил, что 9 мая является слишком ранней датой для его визита в Москву. Он выразил желание посетить Россию «в подходящее время».

    12 февраля 2026, 09:31 • Новости дня
    Кошта поддержал ответные меры Евросоюза на пошлины США

    Глава Евросовета Кошта поддержал ответные меры ЕС на пошлины США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости введения ответных мер со стороны Евросоюза против пошлин США для защиты стратегических отраслей, сообщает The Financial Times.

    Европейский Союз должен ввести ответные меры против пошлин, которые вводят власти США в отношении стран-членов блока, передает РИА «Новости».

    Кошта подчеркнул, что если глобальные игроки прибегают к недобросовестной конкуренции, Евросоюз обязан реагировать.

    «Если другие используют торговлю как угрозу, как инструмент принуждения, нам нужно использовать свои инструменты», – заявил Кошта.

    По мнению Кошты, Евросоюзу стоит заключать больше торговых сделок и пересматривать правила конкуренции, чтобы дать возможность европейским компаниям наращивать масштабы своей деятельности внутри блока.

    При этом Кошта отметил, что ЕС должен оставаться открытым рынком и избегать протекционизма, однако подчеркнул необходимость мер для защиты стратегических отраслей промышленности, таких как химическая, сталелитейная и алюминиевая индустрии.

    Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. Европарламент принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев.

    Европарламент ранее заморозил ратификацию этого соглашения после того, как Дональд Трамп пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    Лидеры ЕС высказались за одобрение сделки после отказа Трампа от применения силы в Гренландии.

