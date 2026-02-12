Трамп обязал армию США перейти на угольную генерацию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трамп распорядился, чтобы военные объекты США обеспечивались электроэнергией за счет угля. На обновление шести профильных предприятий выделено 175 млн долларов, сообщает Bloomberg.

«Теперь мы будем закупать много угля через военных, это будет дешевле и гораздо эффективнее того, что мы использовали много лет», – заявил американский лидер.

Глава государства поручил Пентагону заключить долгосрочные соглашения с поставщиками ресурса. По мнению Трампа, это снизит цены для потребителей и обеспечит надежность энергоснабжения критически важных отраслей.

На фоне этих новостей акции компании Peabody Energy Corp. выросли почти на 10%. Экологические организации раскритиковали решение, назвав его поддержкой «грязных» источников энергии за счет налогоплательщиков.

До этого СМИ сообщали, что Белый дом поручил главе Пентагона Питу Хегсету заключить контракты о закупке электроэнергии у работающих на угле ТЭС для обеспечения военных операций.

Напомним, в стратегии нацбезопасности США идет речь о восстановлении американского «энергетического лидерства» за счет развития всех ключевых источников энергии, включая нефть, газ, уголь и атомную энергетику.