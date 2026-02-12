Кошта поддержал ответные меры Евросоюза на пошлины США

  • Новость часаИз волгоградской Котлубани после ракетной атаки ВСУ эвакуировали жителей
    12 февраля 2026, 09:31 • Новости дня

    Глава Евросовета Кошта поддержал ответные меры ЕС на пошлины США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости введения ответных мер со стороны Евросоюза против пошлин США для защиты стратегических отраслей, сообщает The Financial Times.

    Европейский Союз должен ввести ответные меры против пошлин, которые вводят власти США в отношении стран-членов блока, передает РИА «Новости».

    Кошта подчеркнул, что если глобальные игроки прибегают к недобросовестной конкуренции, Евросоюз обязан реагировать.

    «Если другие используют торговлю как угрозу, как инструмент принуждения, нам нужно использовать свои инструменты», – заявил Кошта.

    По мнению Кошты, Евросоюзу стоит заключать больше торговых сделок и пересматривать правила конкуренции, чтобы дать возможность европейским компаниям наращивать масштабы своей деятельности внутри блока.

    При этом Кошта отметил, что ЕС должен оставаться открытым рынком и избегать протекционизма, однако подчеркнул необходимость мер для защиты стратегических отраслей промышленности, таких как химическая, сталелитейная и алюминиевая индустрии.

    Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. Европарламент принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев.

    Европарламент ранее заморозил ратификацию этого соглашения после того, как Дональд Трамп пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    Лидеры ЕС высказались за одобрение сделки после отказа Трампа от применения силы в Гренландии.

    11 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На саммите ЕС в Брюсселе развернется ожесточенный спор о том, станет ли союз блоком «общих долгов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он предрек раздел Евросоюза на «коренную Европу» и некий «вторичный» союз стран. Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. На этом фоне в МИД Эстонии призвали перестать ныть и жаловаться.

    «Хотя саммит в Брюсселе пройдет за закрытыми дверьми, можно прогнозировать серьезные споры между участниками. Но по итогам мероприятия все страны предъявят хорошую мину при плохой игре», – считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, главной задачей членов ЕС будет не только найти компромисс между разными мнениями, но и согласовать общую будущую стратегию для всей Европы в условиях, когда Евросоюз раскалывается по линии север-юг.

    «Север ориентируется на Германию, и у него деньги. Берлин заручился поддержкой Лондона, без которого милитаризировать «старый континент» будет невозможно. Лидером юга Европы становится Франция. Странам этого региона для успешного развития нужны финансовые ресурсы севера. В этой связи спор будет строиться вокруг того, станет ли ЕС блоком «общих долгов», как того требуют Париж и Рим», – пояснил собеседник.

    Среди других вопросов, которые вызовут баталии, эксперт назвал автономию Европы в отношении США, переговоры по украинскому кризису с Владимиром Путиным, вооружение Украины, усиление механизмов принятия решений внутри брюссельской бюрократии.

    «Картина представляется следующей: на горизонте появится конструкт «коренной Европы», где будут ужесточаться правила управления объединением. Также выкристаллизуется некий «вторичный» союз стран, которые выступят за общий сильный экономический блок, но станут тормозить политические процессы усиления Брюсселя за счет отхода от Америки в сторону лидерства Германии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что накануне неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США. Как сообщает Politico, разногласия особенно заметны между Францией и Германией.

    По информации издания, Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, французский лидер пригрозил приостановить совместную с ФРГ программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя.

    Германия и Италия выступают против инициатив Парижа и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Берлин и Рим предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала. «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины», – заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

    Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также подчеркнул, что европейцам нужно сплотиться и действовать сообща. «У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет твердая позиция», – сказал он.

    Накануне Макрон заявил, что Европа имеет дело с администрацией Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». «Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал «моментом Гренландия». Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует», – сказал политик, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.

    На этом фоне Макрон заявил о восстановлении каналов связи между Парижем и Москвой «на техническом уровне». Президент Франции также выразил надежду на то, что аналогичное решение в скором времени примут и другие государства ЕС. По его мнению, это позволит выработать «европейский подход» к диалогу с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    11 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    11 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

    Лавров: Путин и Трамп в прекрасных отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    11 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Французский политик Филиппо заявил о планах Трампа отстранить Зеленского от власти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    11 февраля 2026, 22:12 • Новости дня
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Администрация президента США Дональда Трампа полностью вывела федеральные подразделения Национальной гвардии из ряда американских городов после серии судебных решений, поставивших под сомнение законность их развертывания.

    Как пишет The Washington Post, вывод был завершен в конце января без официальных заявлений со стороны Белого дома или Пентагона. Ранее более пяти тыс. военнослужащих были направлены в Лос-Анджелес, около 500 – в Чикаго и порядка 200 – в Портленд (штат Орегон). Развертывание проходило на фоне жесткой критики со стороны властей штатов и городов, управляемых демократами, которые называли действия администрации злоупотреблением президентскими полномочиями.

    Ключевым фактором стала позиция Верховного суда США. В конце декабря суд временно заблокировал отправку гвардейцев в Чикаго, указав, что президент вправе переводить подразделения Национальной гвардии под федеральное командование лишь в «исключительных» обстоятельствах. Это решение поставило под вопрос более широкие планы по использованию федеральных сил для реагирования на внутренние протесты.

    По информации Северного командования ВС США, все направленные в Лос-Анджелес, Чикаго и Портленд военнослужащие вернулись домой к концу января. Развертывание осуществлялось в рамках режима Title 10, который позволяет президенту устанавливать федеральный контроль над Нацгвардией, однако существенно ограничивает ее полномочия внутри страны – в частности, запрещает проводить аресты и обыски. В результате гвардейцы в основном охраняли федеральные здания и выполняли вспомогательные задачи.

    По оценке Бюджетного управления Конгресса, операции обошлись федеральному бюджету более чем в 496 млн долларов.

    При этом более 2,5 тыс. гвардейцев продолжают службу в Вашингтоне, однако уже в нефедеральном статусе. Их миссия, включающая борьбу с преступностью и помощь в коммунальных работах, продлится до конца года. В Мемфисе и Новом Орлеане подразделения также остаются на местах в рамках режима Title 32 – под контролем губернаторов штатов, но при федеральном финансировании.

    Как отмечает издание, на фоне юридических ограничений и общественной критики администрация изменила тактику, активнее задействуя сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), Таможенно-пограничной службы (CBP) и других структур Министерства внутренней безопасности, не подпадающих под те же ограничения, что и военные.

    Ранее Пентагон рассматривал возможность создания национальных сил быстрого реагирования из числа Нацгвардии для оперативного развертывания в районах гражданских беспорядков, однако дальнейшая судьба этой инициативы остается неопределенной.

    Ранее в финансировании протестов в Миннесоте обвинили Сороса и коммунистов Китая.

    11 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны пытаются подорвать атмосферу российско-американских договоренностей, достигнутых в Анкоридже, однако эти попытки обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

    Министр подчеркнул, что разговоры о разрушении так называемого духа Анкориджа стали особенно популярны в последнее время, передает ТАСС. По словам Лаврова, «дух разрушить нельзя», его можно лишь ослабить или попытаться «отравить вредными химическими газами», что, по его оценке, и пытается делать Европа.

    Тем не менее глава МИД уверен, что европейским странам не удастся добиться своей цели.

    Ранее Лавров заявил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже.

    12 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства навсегда утратили доступ к бюджетным российским энергоресурсам, возврат к прежней экономической модели невозможен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Ситуация на рынке изменилась безвозвратно, сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    «Эпоха дешевой российской энергии прекратилась в 2022 году. И пути назад нет», – добавил политик.

    Макрон также указал на завершение времени, когда Китай выступал ключевым экспортным рынком для государств Евросоюза. По его словам, Германия впервые зафиксировала дефицит торгового баланса с КНР. Это событие наглядно демонстрирует глобальные сдвиги в экономике региона.

    Также он указал на давление Вашингтона через введение торговых пошлин.

    Ранее Макрон заявлял, что ЕС поменяла зависимость от России на зависимость от США в энергетической сфере.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые европейские ограничения могут усилить позиции российского СПГ на мировом рынке.

    11 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Европарламент утвердил выдачу кредита Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Европарламента поддержали предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро, из которых две трети предназначено для оборонных нужд.

    На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге депутаты проголосовали за выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. За предложение проголосовали 458 парламентариев, 140 высказались против, а 44 воздержались, передает INTERFAX.RU. Решение стало завершающим этапом одобрения финансовой поддержки.

    В материалах к заседанию напомнили, что 23 октября 2025 года 26 стран ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить предложение по поддержке Украины. Еврокомиссия предложила несколько вариантов финансирования, после чего Европейский совет согласился предоставить Киеву кредит на условиях займа на рынке капиталов под гарантию бюджета Евросоюза.

    В тексте решения отмечается, что кредит должен быть возмещен за счет репараций, которые планируется получить от России. Две трети суммы или 60 млрд евро планируется направить на оборонные нужды Украины.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на объявление западными странами о новых пакетах помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренное голосование Европарламента по корректировке бюджета позволит Брюсселю занять средства на внешних рынках для предоставления кредита Киеву.

    При этом, страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа по поводу привлечения сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро.


    11 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности Москвы рассмотреть обращения Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит обращения от европейских лидеров, если они проявят инициативу к диалогу.

    По его словам, все механизмы сотрудничества между Россией и Евросоюзом были прекращены по инициативе самих европейских стран после начала спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что с российской стороны новых инициатив по налаживанию отношений не ожидается.

    Министр также отметил, что европейские страны начали подавать сигналы России о возможном диалоге. В частности, Лавров процитировал президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что «мы когда-нибудь будем разговаривать с Россией, но это время еще не пришло». По словам Лаврова, подобные заявления – не что иное, как попытка политиков продемонстрировать свою позицию перед избирателями.

    Лавров выразил недоумение по поводу такого подхода европейских лидеров, отметив, что России не нужно одолжение.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией.

    Латвийский премьер Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    11 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физлица в список санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физлица в санкционный список по России и указал на нарушения Советом ЕС правил исполнения судебных актов, следует из решения суда по делу Майи Токаревой.

    Суд Европейского союза впервые признал незаконным повторное включение физического лица в санкционный список по России, передает РИА «Новости».

    Речь идет о деле Майи Токаревой, которую Совет ЕС несколько раз возвращал в санкционный список как лицо, связанное с крупным российским бизнесменом, несмотря на предыдущие решения суда в ее пользу.

    В решении суда отмечается: «Совет нарушил обязанность, возложенную на него статьей 266 договора о функционировании Евросоюза». Суд также в очередной раз отказал Совету ЕС в повторном внесении Токаревой в санкционный список. В документе подчеркивается, что игнорирование судебных решений наносит вред фигурантке.

    Суд указал, что Совет ЕС не выполнил свою обязанность в соответствии с решениями об отмене внесения в санкционный список, что может подорвать доверие участников процесса к соблюдению судебных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз объявил о намерении ввести санкции против российского рэпера Тимати.

    Суд Евросоюза разрешил странам конфисковывать автомобили, ввезенные из России.

    11 февраля 2026, 11:18 • Новости дня
    Орбан назвал план ускоренного вступления Украины в ЕС войной против Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался о новом плане Евросоюза по ускоренному приему Украины, назвав его «открытым объявлением войны» против Будапешта.

    Орбан заявил, что обсуждается вступление Украины в ЕС уже в 2027 году, и подчеркнул, что этот шаг игнорирует волю венгерского народа, передает ТАСС.

    По мнению главы венгерского правительства, Евросоюз и Украина намерены любыми средствами сместить действующее руководство Венгрии. Он уверен, что сторонники вступления Украины в ЕС рассчитывают на приход к власти оппозиционной партии «Тиса», что позволило бы устранить любые венгерские вето и противодействие в вопросах европейской политики.

    Орбан подчеркнул, что партия ФИДЕС остается единственной силой, способной противостоять давлению из Брюсселя и гарантировать суверенитет страны.

    Ранее Politico сообщило, что Евросоюз активно разрабатывает план по ускоренному принятию Украины в свой состав. Инициатива получила неофициальное название «Обратное расширение» и предусматривает вступление стран в блок на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС решил подбодрить Украину перспективой бесправного члена.

    11 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Президент Литвы призвал ЕС действовать сообща по переговорам с Москвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Литовский лидер Гитанас Науседа выступил против разрозненных инициатив европейских политиков по установлению контактов с Россией, подчеркнув важность согласованных действий.

    Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Евросоюза действовать согласованно в вопросах взаимодействия с Россией. Он отметил, что Европа может участвовать в переговорах США и России по ситуации на Украине, но только при условии достижения общего согласия по вопросу мира, передает ТАСС.

    Науседа заявил: «Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя постучать или поцарапаться в двери Кремля и разговаривать с тем или иным представителем».

    По его мнению, несогласованные попытки наладить контакт с Россией не добавляют Европе солидности, учитывая, что обсуждаются новые санкции и одновременно ведутся разговоры о переговорах.

    Президент Литвы подчеркнул отсутствие последовательной политики у ЕС в отношении России и призвал к формированию единой позиции по данному вопросу.

    Ранее Науседа выступил за включение Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа» в новый санкционный пакет Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте рассматривался как возможный спецпосланник Евросоюза по Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит обращения от европейских лидеров при наличии инициативы к диалогу.

    11 февраля 2026, 10:51 • Новости дня
    Швеция осудила призывы Франции к протекционизму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о своем скептическом отношении к предложению Франции о переходе к политике «Покупай европейское».

    Как пишет The Financial Times, по его словам, Европа не сможет добиться успеха, если будет следовать протекционистской повестке, которую продвигает Париж, несмотря на давление со стороны дешевого импорта из Китая и высоких цен на энергоносители.

    «Если основная идея заключается в том, чтобы защищать европейский бизнес, избегая торговли или партнерства с другими странами, то я очень скептически к этому отношусь», – отметил Кристерcсон в интервью изданию. Он подчеркнул, что ЕС должен конкурировать за счет качества и инноваций, а не за счет искусственной защиты рынка.

    Кристерcсон признал, что европейские компании сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны Китая и недостаточной скоростью реакции на вызовы со стороны Брюсселя. После отказа от дешевого российского газа в 2022 году из-за событий на Украине и реализации климатической повестки, сотни предприятий прекратили работу, а экономика Евросоюза подверглась новому давлению.

    Он также поддержал идею так называемого прагматичного федерализма бывшего главы ЕЦБ Марио Драги и инициативу президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о более тесном сотрудничестве между коалициями стран, если согласие всех членов блока достичь невозможно. По мнению шведского премьера, ждать полного консенсуса нецелесообразно, и создание «коалиций желающих» может быть выходом, несмотря на возможные противоречия с правилами внутреннего рынка.

    Кристерcсон добавил, что у Европы есть свои преимущества, главным из которых он назвал единый внутренний рынок и призвал укреплять именно его. По мнению премьера, европейский бизнес всё чаще выражает недовольство из-за медленного темпа реформ, но Европа способна сохранить лидирующие позиции, если будет быстрее и гибче реагировать на вызовы.

    В среду Politico сообщала, что на предстоящем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Макрон захотел говорить с Россией.

    12 февраля 2026, 05:45 • Новости дня
    Экс-посол Сибал: В Евросоюзе происходит раскол из-за России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры демонстрируют противоречивые подходы к отношениям с Москвой, что свидетельствует о серьезном внутреннем расколе внутри объединения, заявил бывший первый замглавы МИД Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал.

    «Из Европы поступают противоречивые сигналы. Президент Франции [Эммануэль] Макрон, осознавая реалии, хочет наладить диалог с Россией», – указал дипломат, передает РИА «Новости».

    Эксперт обратил внимание, что риторика канцлера ФРГ Фридриха Мерца смягчается, тогда как глава евродипломатии Кая Каллас сохраняет враждебный настрой. По мнению Сибала, Берлин и Париж фактически передали право определять внешний курс Брюсселю, утратив собственную самостоятельность.

    Сложившаяся ситуация наносит репутационный ущерб ведущим державам региона. Европа перестает восприниматься как целостное и единое политическое образование.

    Напомним, Каллас сообщала, что предоставит список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    О расколе в ЕС по поводу обороны, экономики и отношений с США также сообщали СМИ.

    На предстоящем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США, пишет газета Politico.

    12 февраля 2026, 05:31 • Новости дня
    Меркурис: Каллас пытается сорвать любые переговоры с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы исключить любую возможность мирного урегулирования конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

    Агрессивная риторика руководителя внешнеполитической службы Евросоюза направлена на полный разрыв связей между Брюсселем и Москвой, пояснил Меркурис, передает РИА «Новости».

    Каллас, по мнению эксперта, «не хочет видеть никакого диалога или мирного соглашения между европейцами и русскими».

    Эстонский политик испытывает явное недовольство из-за смены настроений на Западе и из-за того, что некоторые главы государств начали пересматривать свое отношение к России.

    Меркурис пояснил, что Каллас рассчитывает спровоцировать российскую сторону на отказ от общения. Она полагает, что подобные выпады заставят Москву окончательно закрыть дверь для дипломатии, из-за чего переговорный процесс так и не сдвинется с мертвой точки.

    Ранее Каллас заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила по этому поводу.

