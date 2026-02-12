  • Новость часаИз волгоградской Котлубани после ракетной атаки ВСУ эвакуировали жителей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов
    США назвали условие отмены санкций против российской нефти
    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    Объект Минобороны в Волгоградской области подвергся ракетной атаке
    Украинские беспилотники атаковали Мичуринск
    Захарова обвинила Зеленского в глумлении над украинцами
    Минфин США заявил о готовности изъять деньги руководства Ирана
    Средняя продолжительность жизни в России превысила 74 года
    12 февраля 2026, 07:03 • Новости дня

    Словакия разгромила Финляндию в хоккейном матче на Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии словацкая сборная победила финских соперников с серьезным отрывом.

    Матч закончился со счетом 4:1 в пользу Словакии, передает RT.

    Главным героем противостояния стал Юрай Слафковски, оформивший дубль в ворота оппонентов. Также результативными действиями в составе победителей отметились Далибор Дворски и Адам Ружичка. У проигравших единственную шайбу забросил Ээли Толванен.

    Сборная Финляндии приехала на турнир в статусе действующего обладателя олимпийского золота. В решающем матче Игр 2022 года финские хоккеисты обыграли команду России.

    Напомним, в январе тестовая игра на новой хоккейной арене предстоящей Олимпиады-2026 прерывалась из-за серьезной проблемы с ледовым покрытием – во льду образовалась дыра.

    11 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде

    Тарасова: Выступление Гуменника на Олимпиаде изуродовали, заставив сменить музыку

    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие российского фигуриста Петра Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за решения организаторов сменить музыку для его выступления.

    По словам Тарасовой, новая музыка была совершенно другого плана – вальс, к которому Гуменник не успел привыкнуть за два дня, передает РИА «Новости». Она отметила, что ранее фигурист целый год катался под другую музыку, идеально подобранную для него.

    Тарасова подчеркнула, что на лице спортсмена было видно растерянность, когда зазвучала новая мелодия, и он как будто ожидал услышать другую композицию. По ее словам, Гуменник обычно не ошибается на каскаде, который является его сильной стороной, но в этот раз допустил ошибку из-за сложившейся ситуации.

    Тренер добавила, что участие Гуменника и всей команды России в Олимпийских играх было испорчено из-за подобных решений организаторов.

    «Они изуродовали участие Пети и всех нас в Олимпийских играх», – подчеркнула Тарасова.

    Напомним, российский фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на Олимпиаде на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер».

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе.

    Гуменник оказался на 12-м месте после короткой программы на Олимпиаде.

    Комментарии (25)
    10 февраля 2026, 22:02 • Новости дня
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведущий ледовой арены на Олимпийских играх в Милане несмотря на запрет представил российского фигуриста Петра Гуменника как действующего чемпиона России.

    Это произошло перед началом короткой программы в мужском одиночном катании вопреки запрету МОК, передает ТАСС.

    Российскому спортсмену сейчас 23 года, и он действительно носит титул лучшего фигуриста своей страны.

    Российские атлеты выступают на Играх в Милане в нейтральном статусе. Им запрещено публично демонстрировать любую связь с Россией.

    За исполнение проката Петр Гуменник получил оценку в 86,72 балла.

    Ранее Гуменник столкнулся с транспортными проблемами на Играх в Милане, он застрял в автобусе.

    Комментарии (4)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 12:03 • Новости дня
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался в адрес главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, назвав его негодяем.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил о планах подать иск к Международной федерации хоккея.

    По его словам, Россия надеется добиться восстановления своих сборных на международных турнирах примерно через год.

    Дегтярев отметил, что самой сложной федерацией для переговоров является именно IIHF, поскольку ее возглавляет француз Люк Тардиф.

    «Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», – сказал министр.

    Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных хоккейных турнирах с 2022 года.

    Ранее сборная России по хоккею на траве допущена к участию во всех юниорских международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля. Дегтярев также объявил планы на участие в 60 турнирах.

    Комментарии (9)
    9 февраля 2026, 19:59 • Новости дня
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время открытия Олимпиады в Милане американского вице-президента Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала проявлением европейской гордости.

    Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.

    Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.

    Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Комментарии (8)
    11 февраля 2026, 22:33 • Новости дня
    На Олимпиаде появился новый тренд: фигуристы инсценируют смерть
    На Олимпиаде появился новый тренд: фигуристы инсценируют смерть
    @ NEIL HALL/EPA/ТАСС

    На зимних Олимпийских играх в Милане в соревнованиях по танцам на льду неожиданно обозначилась яркая художественная тенденция: все больше дуэтов завершают свои программы сценами символической смерти. Фигуристы «умирают» на льду, инсценируют убийства, самоубийства и трагические развязки известных сюжетов – от «Ромео и Джульетты» до «Крестного отца».

    Американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, пробившиеся в олимпийскую команду США, в этом сезоне дважды «погибли» в своих постановках, пишет The Washington Post. Сначала в программе по мотивам «Собора Парижской Богоматери» Каррейра изображала гибель Эсмеральды, безжизненно повисая на колене партнера. После неудачного приема программы дуэт вернулся к более ранней постановке под музыку из фильма «Парфюмер: История одного убийцы» – и вновь финал завершился ее символической смертью.

    «Раньше у нас всегда были счастливые программы», – призналась Каррейра. Однако именно мрачная драматургия помогла дуэту квалифицироваться на Игры, где они идут 11-ми.

    По данным The Washington Post, из 20 пар, вышедших в финал олимпийского турнира, как минимум шесть включили в свои произвольные танцы элементы, связанные со смертью. Для сравнения: на Олимпиаде-2022 ни одна из шести лучших пар не завершала выступление подобной сценой.

    Американцы Уна и Гейдж Браун выбрали для программы «Крестного отца». От идеи изображать выстрелы они отказались как от слишком комичной, в итоге остановившись на «чистом» жесте – Уна проводит пальцем по горлу партнера, после чего его голова безвольно опускается. Правда, на Олимпиаду дуэт не отобрался.

    Вице-лидеры турнира Мэдисон Чок и Эван Бейтс в своей постановке обыгрывают образ матадора и быка. В финале Бейтс лежит на льду, а партнерша возвышается над ним с победным взглядом. Однако Чок настаивает: «Я не убиваю Эвана. Это скорее укрощение зверя». По ее словам, она «не может убить собственного мужа».

    Французская пара Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо подошла к теме иначе: в их интерпретации смерть предшествует выходу на лед – образ ангела задает тон всей композиции.

    Исторически мода на трагические финалы уже возникала. После череды «гибелей» в программах начала 1990-х Международный союз конькобежцев даже запретил фигуристам полностью ложиться на лед во время выступления. Тем не менее постановщики продолжили искать символические способы показать смерть – например, через детали костюма или пантомиму.

    Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье в этом сезоне обратились к истории Винсента Ван Гога, завершив программу намеком на самоубийство художника. Американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник в «Ромео и Джульетте» заканчивают танец сценой двойного самоубийства.

    Тренеры считают, что трагические сюжеты позволяют подчеркнуть драматизм и эмоциональную глубину, а также выделиться на фоне традиционных «счастливых» программ. Некоторые спортсмены говорят и о стремлении к эскапизму: в неспокойное время зрителям предлагают сильные, контрастные эмоции.

    Газета отмечает, что пока одни видят в этом художественный поиск, другие – чрезмерную мрачность. «Но факт остается: в Милане танцы на льду стали ареной не только спортивной борьбы, но и символических «смертей», которые все чаще становятся эффектной точкой олимпийских программ», – подчеркивает WP.

    Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие российского фигуриста Петра Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за решения организаторов сменить музыку для его выступления.

    Комментарии (5)
    11 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    Комментарии (10)
    9 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    AP: Трамп назвал оппозиционных олимпийцев США «реальными неудачниками»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские спортсмены столкнулись с волной негатива после высказываний о политике США на Играх в Милане, включая резкую реакцию Дональда Трампа, пишет AP.

    Американские спортсмены, выступающие на Олимпийских играх в Милане, столкнулись с волной критики в интернете после того, как высказались против политики администрации Трампа, сообщает AP.

    Сам Дональд Трамп заявил, что из-за таких высказываний болеть за сборную США становится труднее. «Хесс, настоящий неудачник, говорит, что не представляет свою страну на нынешней Олимпиаде. Если так, ему не следовало пытаться попасть в сборную, и жаль, что он туда попал», – написал Трамп в Truth Social, комментируя слова лыжника Хантера Хесса.

    Репортеры на пресс-конференции спросили спортсменов, как они относятся к усилению миграционного контроля при Трампе. Хесс отметил, что испытывает смешанные чувства, поскольку не согласен с происходящим, и подчеркнул, что выступает на Играх ради всех, кто помог ему попасть на Олимпиаду. По его словам, ношение американского флага не означает автоматической поддержки всего, что происходит в стране.

    С критикой Хесса выступили не только политики, но и известные деятели, включая YouTuber’а и боксера Джейка Пола, который написал в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Если не хочешь представлять эту страну – живи где-нибудь еще». К негативной кампании подключились бывший игрок NFL Бретт Фавр, актер Роб Шнайдер и конгрессмен Байрон Дональдс. Фигуристка Эмбер Гленн призналась, что представительницы ЛГБТК+ (признано экстремистским и запрещено в России) сталкиваются с трудностями в период администрации Трампа, а после пресс-конференции стала получать угрозы и оскорбления и была вынуждена ограничить свое присутствие в соцсетях.

    Американский олимпийский комитет сообщил, что осведомлен о росте количества оскорбительных сообщений спортсменам и работает над удалением вредоносного контента, а также информирует правоохранительные органы о серьезных угрозах. Представители комитета подчеркнули, что поддерживают спортсменов и заботятся об их безопасности на соревнованиях и вне их.

    За пределами США, в том числе в Италии, проходят протесты против действий иммиграционной службы ICE и внешней политики Вашингтона. Во время церемонии открытия спортсмены сборной США получили аплодисменты, однако появление вице-президента Джей Ди Вэнса и его супруги на экранах сопровождалось свистом и освистыванием со стороны зрителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зрители Олимпиады осудили спортсменов США за политические комментарии.

    Американка Линдси Вонн получила перелом ноги и перенесла операцию во время Олимпийских игр.

    Между тем власти Италии признали диверсии у железной дороги терактом и связали их с Олимпиадой.

    Комментарии (3)
    9 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение россиян от Олимпиады

    Итальянский сенатор Вескови: Отстранение россиян от Олимпиады неразумно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исключение российских спортсменов и деятелей культуры по политическим причинам является ошибкой, заявил сенатор от итальянской партии «Лига» Мануэл Вескови.

    По его мнению, спорт и культура должны оставаться вне политических разногласий и нести функцию объединения, независимо от происходящих военных конфликтов, передает РИА «Новости».

    «Я верю, что есть сферы – и спорт, безусловно, одна из них, – где есть момент единства, не имеющий ничего общего с войной. Поэтому я считаю неразумными и ошибочными какие-либо отстранения», – сказал Вескови в ответ на просьбу прокомментировать неучастие россиян в Олимпиаде под национальным флагом.

    Он подчеркнул, что спортсмены и артисты не должны страдать из-за политической ситуации и лишаться возможности участвовать в международных мероприятиях.

    В субботу президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    Губерниев назвал Гашека позором человечества из-за слов о Кучерове
    Губерниев назвал Гашека позором человечества из-за слов о Кучерове
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Телекомментатор Дмитрий Губерниев жестко ответил бывшему чешскому вратарю Доминику Гашеку после высказываний того о российском нападающем Никите Кучерове.

    «Если из-за Кучерова погибают люди, то Гашек – это позор человечества», – сказал Губерниев, пишет портал «ВсеПроСпорт».

    Ранее чешский ветеран ответил на слова Никиты Кучерова о неучастии сборной России в Играх. Гашек написал, что благодаря решению Международной федерации хоккея на льду (IIHF) форвард избежит угрызений совести из-за выступления за национальную команду.

    Сам Кучеров прежде выразил мнение, что без россиян Олимпиада не станет турниром лучших против лучших. Сборная России пропускает соревнования в Италии, хотя в них впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ.

    Ранее Гашек предлагал российскому хоккеисту Александру Могильному публично осудить спецоперацию на Украине перед церемонией в Зале хоккейной славы.

    Комментарии (9)
    11 февраля 2026, 01:16 • Новости дня
    Фигурист Гуменник оказался на 12-м месте после короткой программы на Олимпиаде

    Tекст: Антон Антонов

    Российский фигурист Петр Гуменник завершил короткую программу на Олимпиаде в Италии на 12-й позиции, сообщают информационные агентства.

    Гуменник выступил под первым номером в короткой программе и получил 86,72 балла. Россиянин обеспечил себе выход в произвольную программу, куда проходят 24 лучших спортсмена, и выйдет в предпоследней разминке, передает ТАСС.

    Лидером после короткой программы стал фигурист из США Илья Малинин, который набрал 108,16 балла. Второе место занимает японский спортсмен Юма Кагияма с результатом 103,07 балла. Третью строчку занимает француз Адам Сяо Хим Фа, набравший 102,55 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий ледовой арены Олимпийских игр в Милане представил Гуменника как действующего чемпиона России несмотря на запрет. Болельщики пронесли российский флаг на трибуны олимпийской арены. Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер».

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Умер бывший хоккеист «Спартака» и «Динамо» Федоров
    Умер бывший хоккеист «Спартака» и «Динамо» Федоров
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Известный российский нападающий Артем Федоров, выступавший за ведущие клубы КХЛ и побеждавший на Универсиаде, скоропостижно скончался на 33-м году жизни

    О трагическом событии сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Сочи», за который спортсмен выступал в сезоне-2022/23, передает ТАСС.

    Причины смерти молодого хоккеиста на данный момент не разглашаются.

    За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Федоров защищал цвета не только московских «Спартака» и «Динамо», но и уфимского «Салавата Юлаева», а также петербургского СКА. В регулярных чемпионатах и сериях плей-офф нападающий выходил на лед 376 раз.

    Ранее в возрасте 94 лет умер канадский хоккеист Гленн Холл, он был рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Оргкомитет Олимпиады в Италии начал изучать проблему с качеством медалей

    Tекст: Денис Тельманов

    Операционный директор Олимпийских игр сообщил о начале проверки после жалоб спортсменов на хрупкость медалей, врученных на соревнованиях в Италии.

    Оргкомитет зимней Олимпиады в Италии пытается выяснить, почему некоторые олимпийские медали оказались поврежденными, передает РИА «Новости».

    Операционный директор Игр Андреа Франчизи заявил, что организаторы знают о возникшей ситуации и уже занимаются ее изучением.

    По его словам, «все должно быть прекрасно, когда медаль вручают, для спортсмена это самый памятный момент».

    Ранее некоторые участники Олимпиады пожаловались на излишнюю хрупкость наград, что вызвало обеспокоенность у организаторов.

    Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оргкомитет Олимпиады в Париже решал проблемы с транспортом и зоной отдыха на Играх. Американский скейтбордист Найджа Хьюстон тогда заявил, что его олимпийская медаль имеет дефекты в виде пятен, сколов и царапин.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    МОК подтвердил запрет на шлем украинского скелетониста с фото погибших коллег

    МОК запретил Владиславу Гераскевичу надевать шлем с погибшими спортсменами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе запрет для украинца Владислава Гераскевича на шлем с изображением погибших коллег, но разрешил черную повязку.

    Международный олимпийский комитет подтвердил запрет украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать на Олимпиаде в Италии шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов, передает ТАСС.

    Как сообщил директор МОК Марк Адамс, решение объяснили спортсмену на неформальной встрече. По словам Адамса, «мы сказали, что шлем противоречит рекомендациям. И после встречи мы повторили, что рекомендации действуют. Мы разрешили ему надеть в качестве исключения черную повязку, чтобы почтить память коллег и друзей». Гераскевич ранее заявлял, что МОК отказал ему в использовании такого шлема.

    Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на Олимпиаде в Италии.

    Напомним, что еще в 2022 году на зимней Олимпиаде в Пекине Гераскевич выходил после третьего заезда по скелетону с плакатом «Нет войне на Украине», и тогда МОК не стал наказывать спортсмена.

    А вот итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на домашней Олимпиаде с российским флагом на шлеме.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 01:35 • Новости дня
    Свищев упрекнул оргкомитет Олимпиады в экономии и разгильдяйстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что оргкомитет Олимпийских игр в Милане сэкономил на подготовке соревнований или проявил разгильдяйство, особенно в контексте замечаний некоторых спортсменов о недолговечности наградных медалей.

    «Оргкомитет Олимпиады сэкономил или проявил разгильдяйство. Жаль, что спортсмены выкладывают не медали, а то, как они разваливаются и крошатся. Для любого медалиста это память на всю жизнь. Награда, ради которой он боролся всю жизнь. И когда она разваливается в руках, воспоминания получаются смазанными. Обидно за спортсменов, которые получили такие медали», – заявил Свищев РИА «Новости».

    Проблема с качеством олимпийских наград ранее стала поводом для обсуждений среди спортсменов. Американская фигуристка Алиса Лю пожаловалась, что ее золотая медаль оторвалась от ленты, а серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на части. Операционный директор Олимпиады Андреа Франчизи сообщил, что оргкомитет изучает причины повреждений и работает над их устранением.

    Свищев провел параллели с Олимпиадой в Сочи, подчеркнув, что в России медали утверждали с особым вниманием к деталям, а процесс был тщательно организован.

    «Сейчас я не понимаю, почему такого низкого качества символика Олимпиады. Не хочу злорадствовать, но, я извиняюсь, там все через заднее место. И свет отключается во время соревнований, и музыка, и лед проваливается. Как-то не пошло, к сожалению. Думаю, это не последние истории, что-то еще там будет», – добавил он.

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр 2026 года состоялась 6 февраля в Милане. В соревнованиях примут участие 13 спортсменов из России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года были прерваны из-за пропавшего освещения на стадионе в Кортина-д'Ампеццо. Полиция Милана сообщила о расследовании погрома душевых в Олимпийской деревне.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 22:47 • Новости дня
    Болельщики Гуменника пронесли российский флаг на трибуны арены ОИ

    Tекст: Вера Басилая

    Группа российских болельщиков фигуриста Петра Гуменника принесла на трибуны Milano Ice Skating Arena российский флаг, несмотря на действующий запрет.,

    Группа российских болельщиков фигуриста Петра Гуменника принесла на трибуны Milano Ice Skating Arena российский флаг, несмотря на действующий запрет на государственную символику, передает РИА «Новости».

    Флаг появился на боковой трибуне арены в руках у семьи россиян, которые уже давно проживают в Италии.

    «Мы живем в Милане, и мы приехали болеть всей семьей, поддержать Петра в его соревнованиях», – рассказала Екатерина, которую сопровождали дочка и итальянский муж Стефано. По ее словам, они не опасаются возможных проблем из-за флага.

    Екатерина также уточнила, что предварительно спросила у работников арены насчет возможных претензий и получила ответ, что недовольство может исходить только от других зрителей, но сама она этим не обеспокоена.

    Ранее болельщики пришли с российским флагом поддержать лыжника Коростелева на Олимпийских играх.

    Ведущий ледовой арены на Олимпиаде в Милане представил фигуриста Петра Гуменника как действующего чемпиона России, несмотря на запрет.

    Президент МОК Кирсти Ковентри ранее подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов пока остается без конкретного срока для решения.

    Комментарии (0)
    Главное
    «Искандер» и «Торнадо» нанесли удар по резервам ВСУ в Харьковской области
    В двух регионах России средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    Россия намерена отправлять нефть на Кубу в качестве гуманитарной помощи
    Под Курском создали полевой музей с брошенным оружием НАТО
    Стрельбу в школе в Канаде устроил 18-летний трансгендер
    Задержан замгубернатора Челябинской области