Три человека пострадали в аварии автобусов и самосвала на АГПЗ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два автобуса и самосвал столкнулись на территории Амурского газоперерабатывающего завода в Свободном, передает РИА «Новости». Авария произошла утром, пострадали три водителя транспортных средств.

Двое пострадавших отказались от медицинской помощи на месте, третьего, водителя грузовика, спасатели деблокировали из кабины и передали медикам. Его состояние оценивается как средней тяжести.

В результате столкновения произошел разлив дизельного топлива, который был ликвидирован пожарной охраной завода. На месте аварии также работали сотрудники пожарной части и Госавтоинспекции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Барнауле в аварии с автобусом пострадали три пассажира.

В Петрозаводске в результате аварии с маршруткой пострадали девять человек.

В Москве число пострадавших в ДТП с автобусами увеличилось до семи человек.