Поставки марокканских мандаринов в Россию выросли

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, марокканские мандарины остаются востребованными среди российских потребителей, а объем их поставок в Россию продолжает увеличиваться, передает РИА «Новости».

«Марокканские цитрусовые, и особенно мандарины, с давних времен пользуются огромной популярностью в нашей стране. Мандарины с ромбиком »Maroc« обожали в Советском Союзе и считали непременным атрибутом праздничных столов в дни празднования Нового года. Популярны они и сейчас», – отметил Байбаков.

Дипломат добавил, что сегодня марокканская продукция сталкивается с конкуренцией со стороны производителей из Абхазии, Турции и Египта. Однако, по его словам, благодаря высокому качеству и узнаваемости бренда, поставки марокканских цитрусовых, в том числе мандаринов, в Россию продолжают расти, особенно в период новогодних и рождественских праздников.

