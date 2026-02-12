  • Новость часаПожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглаве Минобороны Иванову
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    Путин поручил продумать введение льготы по ипотеке при рождении четвертого ребенка
    Пентагон велел второму авианосцу быть готовым к развертыванию на Ближнем Востоке
    Times: Украина хочет привлечь к выборам иностранные разведслужбы
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    12 февраля 2026, 06:14

    Песков не исключил приглашения Трампа на празднование 9 мая

    Антон Антонов

    Российская сторона допускает возможность приглашения президента США Дональда Трампа на празднование 9 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос, направят ли Трампу приглашение на парад Победы. «Трампа – посмотрим, по крайней мере, поинтересуемся, сможет он, не сможет», – приводит ответ Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Трамп заявил, что 9 мая является слишком ранней датой для его визита в Москву. Он выразил желание посетить Россию «в подходящее время».

    11 февраля 2026, 14:58
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Политолог Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Анастасия Куликова

    На саммите ЕС в Брюсселе развернется ожесточенный спор о том, станет ли союз блоком «общих долгов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он предрек раздел Евросоюза на «коренную Европу» и некий «вторичный» союз стран. Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. На этом фоне в МИД Эстонии призвали перестать ныть и жаловаться.

    «Хотя саммит в Брюсселе пройдет за закрытыми дверьми, можно прогнозировать серьезные споры между участниками. Но по итогам мероприятия все страны предъявят хорошую мину при плохой игре», – считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, главной задачей членов ЕС будет не только найти компромисс между разными мнениями, но и согласовать общую будущую стратегию для всей Европы в условиях, когда Евросоюз раскалывается по линии север-юг.

    «Север ориентируется на Германию, и у него деньги. Берлин заручился поддержкой Лондона, без которого милитаризировать «старый континент» будет невозможно. Лидером юга Европы становится Франция. Странам этого региона для успешного развития нужны финансовые ресурсы севера. В этой связи спор будет строиться вокруг того, станет ли ЕС блоком «общих долгов», как того требуют Париж и Рим», – пояснил собеседник.

    Среди других вопросов, которые вызовут баталии, эксперт назвал автономию Европы в отношении США, переговоры по украинскому кризису с Владимиром Путиным, вооружение Украины, усиление механизмов принятия решений внутри брюссельской бюрократии.

    «Картина представляется следующей: на горизонте появится конструкт «коренной Европы», где будут ужесточаться правила управления объединением. Также выкристаллизуется некий «вторичный» союз стран, которые выступят за общий сильный экономический блок, но станут тормозить политические процессы усиления Брюсселя за счет отхода от Америки в сторону лидерства Германии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что накануне неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США. Как сообщает Politico, разногласия особенно заметны между Францией и Германией.

    По информации издания, Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, французский лидер пригрозил приостановить совместную с ФРГ программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя.

    Германия и Италия выступают против инициатив Парижа и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Берлин и Рим предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала. «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины», – заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

    Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также подчеркнул, что европейцам нужно сплотиться и действовать сообща. «У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет твердая позиция», – сказал он.

    Накануне Макрон заявил, что Европа имеет дело с администрацией Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». «Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал «моментом Гренландия». Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует», – сказал политик, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.

    На этом фоне Макрон заявил о восстановлении каналов связи между Парижем и Москвой «на техническом уровне». Президент Франции также выразил надежду на то, что аналогичное решение в скором времени примут и другие государства ЕС. По его мнению, это позволит выработать «европейский подход» к диалогу с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    11 февраля 2026, 14:21
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    11 февраля 2026, 13:10
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    11 февраля 2026, 12:57
    Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы

    Песков: Россия будет общаться с США для решения вопроса сделок с нефтью Венесуэлы

    Вера Басилая

    Власти России намерены обсудить с США ситуацию, связанную с введённым запретом на участие в нефтяных сделках с Венесуэлой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия планирует использовать существующие каналы связи с Соединенными Штатами для разъяснения ситуации вокруг запрета на участие в сделках с венесуэльской нефтью, передает РИА «Новости».

    Песков заявил журналистам, что Москва будет вести диалог с Вашингтоном по данному вопросу.

    Ранее власти США ввели запрет на транзакции с Россией в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    OFAC отметило, что смягчение санкций в отношении Венесуэлы не распространяется на лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии противоречий между заявлениями и действиями США в отношении России.

    США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    11 февраля 2026, 15:42
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

    Лавров: Путин и Трамп в прекрасных отношениях

    Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    11 февраля 2026, 15:59
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Французский политик Филиппо заявил о планах Трампа отстранить Зеленского от власти

    Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    11 февраля 2026, 07:11
    Генконсул Марков: Украинцы в США интересуются переездом в Россию

    Алексей Дегтярёв

    Живущие в Соединенных Штатах украинские граждане стали в разы чаще интересоваться государственной программой переселения в Россию, заявил российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков.

    Украинцы активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников в Россию, Сказал Марков РИА «Новости».

    «Количество обратившихся за информацией по этому вопросу в прошлом году кратно возросло», – подчеркнул он.

    По словам дипломата, мотивы для релокации у людей разные. Одни стремятся воссоединиться с близкими родственниками, другим оказалась чужда американская действительность, а ментально и идеологически ближе Россия.

    Также многих пугает перспектива принудительного возвращения на Украину. Это связано с ужесточением миграционной политики Вашингтона в отношении украинцев, отметил генконсул.

    В ноябре прошлого года сообщалось, что с начала 2025 года Россию посетили 25 тыс. 352 гражданина Украины, 24 тыс. 399 граждан этой страны прибыли авиарейсами. На автомобилях приехали 871 человек.

    12 февраля 2026, 01:50
    Россия пригрозила контрсиловым потенциалом в случае размещения ракет США в ФРГ

    Грушко: При размещении США ракет в ФРГ Россия создаст контрсиловой потенциал

    Tекст: Антон Антонов

    Россия создаст еще более эффективный контрсиловой потенциал в случае размещения американских дальнобойных ракет в ФРГ, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко подчеркнул, что Москва всегда была открыта для обсуждения этого вопроса и сразу после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности объявила о моратории на размещение подобных систем, пишут «Известия».

    По словам Грушко, Россия заявила, что не будет размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские ракеты не появятся в Европе.

    «Заявили о том, что мы не будем размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские системы не будут размещаться в Европе. Все. Что еще надо? Надо было сказать «да, мы будем действовать таким образом», если бы это были ответственные политики, которые реально заботятся об интересах безопасности своих стран», – сказал он.

    Дипломат добавил, что данная позиция была неоднократно доведена до сведения американской стороны и хорошо известна европейским странам. Он подчеркнул, что сейчас в Европе преобладают милитаристские настроения, и текущая политика направлена на выстраивание безопасности против России.

    Грушко назвал такую стратегию «абсолютно тупиковой», указав, что безопасность должна строиться на принципе неделимости и не может усиливаться одной стороной за счет другой.

    «Поэтому, если они идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал. И вместо баланса военной сдержанности, разумного, учитывающего национальные интересы и безопасность всех сторон, будет баланс угроз и контругроз», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Германия договорились о размещении с 2026 года новых средств поражения большей дальности на территории Германии. Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что Германия и Европа должны отказаться от планов размещения американских ракет средней дальности. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon, пригодные для использования ракет средней и меньшей дальности.

    11 февраля 2026, 15:35
    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»

    Лавров: Европейцы пытаются отравить «дух Анкориджа»

    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Валерия Городецкая

    Европейские страны пытаются подорвать атмосферу российско-американских договоренностей, достигнутых в Анкоридже, однако эти попытки обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

    Министр подчеркнул, что разговоры о разрушении так называемого духа Анкориджа стали особенно популярны в последнее время, передает ТАСС. По словам Лаврова, «дух разрушить нельзя», его можно лишь ослабить или попытаться «отравить вредными химическими газами», что, по его оценке, и пытается делать Европа.

    Тем не менее глава МИД уверен, что европейским странам не удастся добиться своей цели.

    Ранее Лавров заявил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже.

    11 февраля 2026, 18:15
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории

    Историк Мягков: В учебниках истории может появиться раздел о попытках США получить Гренландию

    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Рафаэль Фахрутдинов

    Новые попытки США установить контроль над Гренландией будут, вероятно, отражены в российских учебниках по истории. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков. По его словам, в учебные пособия также включат ключевые события СВО и геостратегические успехи российской армии. В среду в Москве анонсировали планы Российского военно-исторического общества по работе в 2026 году.

    При обновлении учебников, вероятно, будут учтены недавние перипетии вокруг Гренландии, сообщил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО). «Мы тщательно изучили историю острова и неоднократные попытки США его приобрести», – пояснил историк.

    Также, по его словам, в новой итерации учебников по истории найдут отражение новейшие события российской внутренней и внешней политики, уже ставшие историческими: «Например, в книгах расскажут о саммите в Анкоридже и переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом»,

    «Кроме того, в учебниках отразятся ключевые события СВО, подвиги героев и геостратегические успехи российской армии», – добавил собеседник. Мягков подчеркнул, что эта работа особенно важна для жителей исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

    «Специалисты РВИО постоянно проводят встречи с местными учителями и учащимися. Мы видим, как там развиваются просвещение и образование. На наших глазах отношение части населения к возвращению в Россию меняется со скепсиса на оптимизм», – признался он.

    «Еще пару лет назад среди местных жителей иногда встречались опасения о своем будущем. Теперь же они все больше убеждаются: Донбасс и Новороссия с Россией навсегда. Через учебники истории мы доносим до них правду о причинах начала СВО, ее ходе, переговорах о мирном урегулировании и внешнеполитической повестке в целом», – резюмировал историк.

    Напомним, в среду в Москве руководство Российского военно-исторического общества рассказало о планах по реализации проектов в 2026 году. В частности, планируется работа над второй очередью мемориального комплекса боевой славы на реке Миус в ЛНР – речь идет о реконструкции здания музея и благоустройстве прилегающей территории.

    «Музей удалось сохранить силами энтузиастов и жителей Красного Луча. Они очень дорожат этим местом. Это сакральное место для всех луганчан», – пояснил Николай Овсиенко, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере.

    Еще один значимый проект в Новороссии – мемориал «Освободителям Донбасса – участникам Специальной военной операции» в Мариуполе. Его планируют открыть ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 2026 года. Продолжаются работы и на «Шурфе шахты 4/4 бис» в Донецке. В 1941-1943 годах в шахту было сброшено более 75 тыс. человек, убитых гитлеровцами. Вторая очередь предполагает создание музейно-научной экспозиции, часовни и сквера.

    Продолжится реализация программы по увековечиванию памяти руководителей отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох. Проект реализуется РИВО совместно с МИД по поручению президента Владимира Путина РВИО. В 2025 году были открыты три мемориала: памятник Ивану Остерману в Москве, памятник-бюст Артамону Матвееву в Курске, памятник-надгробие Андрею Будбергу в Санкт-Петербурге.

    Помимо этого, в РВИО рассказали о предстоящей премии им. Тарле в области исторического просвещения и популяризации истории России. В 2026 году награда присуждается в двух номинациях: «За выдающийся вклад в историческое просвещение и популяризацию истории Отечества» и «Премия Тарле. Учитель».

    Кроме того, были представлены новые инструменты для учителей на главном историческом портале страны «История.РФ» в разделе «Учителю и ученику». Совместно с историками из МГУ подготовлены презентации к каждому параграфу из единой государственной линейки учебников по истории с 5 по 11 классы.

    Также была проанонсирована новая «Черная книга» РВИО, посвященная истории русофобии и распространению неонацизма в современной Прибалтике.  Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла важность исторического просвещения.

    11 февраля 2026, 22:12
    Белый дом тайно вывел нацгвардию из ряда городов США
    Белый дом тайно вывел нацгвардию из ряда городов США
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Администрация президента США Дональда Трампа полностью вывела федеральные подразделения Национальной гвардии из ряда американских городов после серии судебных решений, поставивших под сомнение законность их развертывания.

    Как пишет The Washington Post, вывод был завершен в конце января без официальных заявлений со стороны Белого дома или Пентагона. Ранее более пяти тыс. военнослужащих были направлены в Лос-Анджелес, около 500 – в Чикаго и порядка 200 – в Портленд (штат Орегон). Развертывание проходило на фоне жесткой критики со стороны властей штатов и городов, управляемых демократами, которые называли действия администрации злоупотреблением президентскими полномочиями.

    Ключевым фактором стала позиция Верховного суда США. В конце декабря суд временно заблокировал отправку гвардейцев в Чикаго, указав, что президент вправе переводить подразделения Национальной гвардии под федеральное командование лишь в «исключительных» обстоятельствах. Это решение поставило под вопрос более широкие планы по использованию федеральных сил для реагирования на внутренние протесты.

    По информации Северного командования ВС США, все направленные в Лос-Анджелес, Чикаго и Портленд военнослужащие вернулись домой к концу января. Развертывание осуществлялось в рамках режима Title 10, который позволяет президенту устанавливать федеральный контроль над Нацгвардией, однако существенно ограничивает ее полномочия внутри страны – в частности, запрещает проводить аресты и обыски. В результате гвардейцы в основном охраняли федеральные здания и выполняли вспомогательные задачи.

    По оценке Бюджетного управления Конгресса, операции обошлись федеральному бюджету более чем в 496 млн долларов.

    При этом более 2,5 тыс. гвардейцев продолжают службу в Вашингтоне, однако уже в нефедеральном статусе. Их миссия, включающая борьбу с преступностью и помощь в коммунальных работах, продлится до конца года. В Мемфисе и Новом Орлеане подразделения также остаются на местах в рамках режима Title 32 – под контролем губернаторов штатов, но при федеральном финансировании.

    Как отмечает издание, на фоне юридических ограничений и общественной критики администрация изменила тактику, активнее задействуя сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), Таможенно-пограничной службы (CBP) и других структур Министерства внутренней безопасности, не подпадающих под те же ограничения, что и военные.

    Ранее Пентагон рассматривал возможность создания национальных сил быстрого реагирования из числа Нацгвардии для оперативного развертывания в районах гражданских беспорядков, однако дальнейшая судьба этой инициативы остается неопределенной.

    Ранее в финансировании протестов в Миннесоте обвинили Сороса и коммунистов Китая.

    11 февраля 2026, 10:20
    Трамп выступил против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан

    Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высказался против шагов Израиля по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан, подчеркнув, что сейчас для Вашингтона есть более приоритетные вопросы, сообщает Axios.

    Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что выступает против аннексии Израилем территорий на Западном берегу.

    «Я против аннексии», – подчеркнул президент США, комментируя новые меры израильского правительства. По его словам, сейчас у американской администрации достаточно других вопросов: «Нам не нужно заниматься Западным берегом».

    Новые шаги, одобренные израильским кабинетом безопасности, значительно расширяют контроль Израиля над Западным берегом, включая территории, находящиеся под юрисдикцией Палестинской администрации. В частности, эти меры облегчают покупку земли еврейскими поселенцами и позволяют израильской полиции сносить дома на территориях Палестинской администрации, что, по мнению критиков, противоречит соглашениям Осло и снижает шансы на создание палестинского государства.

    Решение израильского кабинета идет вразрез с призывами, которые ранее высказывали Трамп и его советники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Они просили премьер-министра Биньямина Нетаньяху в декабре снизить напряженность на Западном берегу.

    Ближайшая встреча Нетаньяху с американскими представителями состоится в Вашингтоне в среду, где, как ожидается, основное внимание уделят ситуации вокруг Ирана. При этом пока неясно, будет ли обсуждаться вопрос Западного берега.

    Официальные лица США сообщили Axios, что обеспокоены решением израильского кабинета и продолжают изучать его последствия. По словам одного из источников в Белом доме, «стабильный Западный берег обеспечивает безопасность Израиля и соответствует цели администрации добиться мира на Ближнем Востоке».

    Ранее парламент Израиля признал Западный берег Иордана неотъемлемой частью Израиля.

    Израиль ранее присоединил 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан.

    В ноябре прошлого года власти Израиля решили изъять земли древнего города Самария на Западном берегу Иордана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию.

    11 февраля 2026, 14:51
    Лавров заявил о применении США доктрины Донро против России и Китая

    Валерия Городецкая

    США придерживаются доктрины Донро, запрещая России, Китаю и Ирану участвовать в нефтяном секторе Венесуэлы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании в Госдуме.

    По его словам, американская доктрина Донро является обновленной версией доктрины Монро и подразумевает, что в Западном полушарии Вашингтон предпочитает не допускать других игроков, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что запрет был оформлен прямым решением министра финансов США, который запретил России, Китаю и Ирану любые операции, связанные с добычей и продажей нефти в Венесуэле. Он также отметил, что после событий вокруг Венесуэлы США начали снимать барьеры для работы венесуэльской нефтяной отрасли, однако ограничения для иностранных игроков остались.

    Ранее Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы.

    США в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы запретили транзакции с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет.

    11 февраля 2026, 09:25
    Генконсул Марков заявил о риске депортации российских релокантов из США

    Дарья Григоренко

    Многие российские релоканты, проживающие в США, испытывают тревогу из-за возможной депортации, сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков.

    «Настроение у большинства российских релокантов в США, насколько мы понимаем, в настоящее время не очень хорошее. В первую очередь из-за ужесточения миграционной политики администрации США, в том числе в отношении российских граждан. Многие находятся под угрозой принудительной депортации», – подчеркнул Марков, передает РИА «Новости».

    В среду российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков сообщил, что живущие в Соединенных Штатах украинские граждане стали в разы чаще интересоваться государственной программой переселения в Россию.

    Ранее сообщалось, что впервые с начала переписи населения в 1790 году США могут столкнуться с сокращением численности населения уже в 2026 году на фоне миграционной политики и снижения рождаемости.

    11 февраля 2026, 13:09
    Песков заявил о преимуществах российских атомных проектов перед США

    Вера Басилая

    Российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Стоимость услуг и компетенции России в сфере атомной энергетики значительно выше, чем у США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков, говоря об атомных проектах Еревана и Вашингтона, обратил внимание на то, что армянские атомные объекты имеют советский и российский дизайн, а Россия обладает большими возможностями для работы с ними.

    Он добавил, что Россия готова конкурировать на международном уровне и предоставлять качественные услуги в атомной энергетике, если это потребуется партнерам.

    «То есть Россия за меньшие деньги способна обеспечивать лучшее качество на многие годы», – заявил Песков.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Соединенные Штаты решили инвестировать 9 млрд долларов в развитие ядерной энергетики Армении.

    Дмитрий Песков подчеркнул суверенное право Армении и Азербайджана на установление внешних связей.

    11 февраля 2026, 14:55
    Лавров призвал США не вмешиваться в отдаленные регионы мира

    Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в ходе контактов с представителями США подчеркивает важность уважительного подхода к международным вопросам.

    Министр отметил, что российская сторона предлагает Вашингтону не вмешиваться в дела регионов, находящихся далеко от Америки и не затрагивающих ее безопасность, передает ТАСС.

    «И в наших контактах с американскими коллегами мы все-таки пытаемся продвигать мысль о том, что необходимо как-то взаимоуважительно работать и не покушаться на те части мира, которые далеко от Соединенных Штатов, которые никоим образом не влияют на безопасность США», – заявил Лавров во время выступления в Госдуме.

    В январе издание The War Zone сообщало, что американские войска усилили присутствие на Ближнем Востоке.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.

