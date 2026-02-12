Онищенко: Средняя продолжительность жизни в России достигла 74,2 года

Tекст: Алексей Дегтярёв

По последним официальным данным, средняя продолжительность жизни в России составила 74,2 года, к 2030 году необходимо достичь показателя в 78 лет, указал Онищенко, передает РИА «Новости».

Этот показатель рассчитывается не для каждого человека, а в целом для популяции, объяснил специалист.

Эксперт добавил, что на итоговые цифры напрямую влияет рождаемость. По его словам, если в стране появляется много детей, то расчетный показатель продолжительности жизни закономерно увеличивается.

В качестве примера академик привел Дагестан. Эта республика демонстрирует одни из самых высоких результатов в государстве именно благодаря большому количеству новорожденных.

В сентябре прошлого года в ВОЗ поясняли, что главными причинами смертности в России являются болезни сердца и сосудов, онкология, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет.