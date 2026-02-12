За медицинской помощью обратились около 50 учеников школы в Ульяновске

Tекст: Антон Антонов

По данным первого заместителя главы города Инны Митрофановой, в поликлинику обратились как минимум 48 человек с признаками отравления, однако инфекция официально не подтверждена, пишет 73online.ru.

На место происшествия прибыли специалисты управления образования и Роспотребнадзора, которые отобрали пробы, смывы и анализы из помещений и пищеблока. Подчеркивается, что дезинфекцию проведут в период, пока ученики переведены на дистанционное обучение до 13 февраля, затем они уйдут на каникулы.

Питание в школе обеспечивает ярославская компания ООО «Комбинат социального питания». Региональный руководитель Сергей Кондрев сообщил, что питание в учреждение не поставлялось несколько дней из-за погодных условий и отмены занятий. При этом после январских праздников пищеблок прошел проверку и был признан «образцовым». Он выразил надежду, что расследование выявит причину происшествия.

Прокуратура Железнодорожного района организовала проверку по факту обращения учеников за медицинской помощью. Ход проверки контролирует прокуратура Ульяновской области.

