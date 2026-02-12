Стармер призвал совладельца ФК «Манчестер Юнайтед» извиниться

Названы причины сохранения власти Стармером в Британии

Politico: Стармер удержал пост премьера после скандала и отставок

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, Стармер заявил: «Я никогда не откажусь от мандата, который получил для того, чтобы изменить эту страну, никогда не предам людей, за которых борюсь, и страну, которую люблю».

Попытка оппозиции внутри партии развить кампанию по отставке Стармера провалилась: во-первых, весь кабинет почти сразу поддержал премьер-министра. Даже коллега Сарвара из Уэльса Элинед Морган публично выступила за Стармера, а другие старшие фигуры Лейбористской партии отказались поддержать призыв к смене лидера. Внутрипартийные источники отмечают, что негативная реакция на инициативу Сарвара может оттолкнуть других от подобных шагов.

Во-вторых, потенциальных кандидатов на замену Стармеру не много: у экс-заместителя Ангелы Рейнер продолжается расследование по налогам, у главы Минздрава Уэса Стритинга недостаточно прочная поддержка в избирательном округе, а популярный среди партийцев мэр Манчестера Энди Бернэм вообще не может баллотироваться в парламент. На данный момент никто из возможных преемников не готов бросить открытый вызов Стармеру.

Заседание парламентской фракции лейбористов накануне прошло на фоне аплодисментов в адрес премьера, хотя депутаты обеспокоены майскими выборами, где партия рискует потерять позиции. Лейбористы традиционно не склонны к быстрой смене лидеров, даже если их популярность падает.

Среди аргументов в пользу сохранения Стармера на посту также звучит опасение вызвать нестабильность на финансовых рынках, как это было после «мини-бюджета» Лиз Трасс. В окружении премьера считают, что отставка может дорого стоить экономике. Однако пример недавних ошибок консерваторов напоминает: если рейтинги Стармера не вырастут или произойдет новый крупный скандал, партия может резко изменить позицию.

Накануне Стармер отверг слухи об отставке и подчеркнул, что не намерен отказываться от доверия избирателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, политическое будущее премьер-министра Британии Кира Стармера пошатнулось после публикации сведений о тесном общении его советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Стармер отказался уйти в отставку несмотря на призывы и пообещал продолжить борьбу, даже несмотря на критику со стороны однопартийцев. Кризис в правительстве спровоцировало назначение Питера Мандельсона послом Британии в США и его связи с Эпштейном.