  • Новость часаПожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглаве Минобороны Иванову
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    Путин поручил продумать введение льготы по ипотеке при рождении четвертого ребенка
    Пентагон велел второму авианосцу быть готовым к развертыванию на Ближнем Востоке
    Times: Украина хочет привлечь к выборам иностранные разведслужбы
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    12 февраля 2026, 03:59 • Новости дня

    Стармер призвал совладельца ФК «Манчестер Юнайтед» извиниться

    Стармер осудил слова совладельца ФК «Манчестер Юнайтед» Рэтклиффа о мигрантах

    Tекст: Антон Антонов

    Совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф должен извиниться за слова о мигрантах, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Рэтклифф в интервью Sky News заявил, что мигранты колонизируют Британию, а экономика государства не способна справиться с большим потоком приезжих и параллельно поддерживать около 9 млн получающих государственные пособия, передает РИА «Новости».

    Стармер счел слова Рэтклиффа «оскорбительными и неправильными». «Великобритания – гордая, толерантная и многообразная страна. Джим Рэтклифф должен извиниться», – заявил глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отмечали, что антипатия к миграции в Европе связана не только с наплывом беженцев, но и с внутренними экономическими трудностями. Так, в Британии нарастает ощущение национального раскола и тревоги, что связано с последствиями кризисов последних лет – от финансового 2008 года до Брекзита и пандемии.

    10 февраля 2026, 21:02 • Новости дня
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германо-британская компания Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты, который превысил скорость шести Махов и преодолел более 300 километров.

    Германо-британская компания Hypersonica успешно завершила испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Первый испытательный полет состоялся на космодроме Аннёйя в Норвегии, и, как отмечено в пресс-релизе компании, Hypersonica стала первой частной европейской оборонной компанией, которой удалось достичь такого технологического уровня, передает РИА «Новости».

    В ходе испытаний ракета разогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и преодолела дистанцию более 300 км. Все системы работали в штатном режиме как во время подъема, так и при спуске через атмосферу, а отдельные компоненты успешно выдержали испытания на гиперзвуковых скоростях.

    Соучредители компании Филипп Керт и Марк Эвенц подчеркнули: «Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем». Представители Hypersonica добавили, что собранная информация позволит улучшить анализ характеристик вооружения потенциальных противников.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику».

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для ракет средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции к 2035 году планируют начать выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G с возможностью оснащения ядерными боеголовками.



    Комментарии (13)
    9 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила поправки в закон о правовом положении иностранных граждан.

    Согласно новым положениям, трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент на работу, если их доход не превышает прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента, передает ТАСС.

    «Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, обязаны содержать себя и членов своей семьи, проживающих на территории РФ и находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума», – сказано в материалах комиссии.

    Нововведения не затронут мигрантов, которые оформляют патент впервые, а также тех, кто работает исключительно у физических лиц для личных нужд.

    Напомним, Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов.

    В ноябре власти Москвы увеличили стоимость патента для мигрантов.

    Комментарии (12)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 11:23 • Новости дня
    Фарадж попытался избавиться от репутации дружественного России политика
    Фарадж попытался избавиться от репутации дружественного России политика
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Британская партия «Реформировать Соединенное Королевство» начала активную работу по обновлению своей внешнеполитической позиции, стараясь дистанцироваться от прежних неоднозначных высказываний своего лидера Найджела Фараджа о России.

    Главной задачей для политиков сейчас стало устранение «российской проблемы» Фараджа – в прошлом он называл президента России «восхищавшим его как оператора», а позже заявлял, что Запад спровоцировал спецоперацию на Украине расширением НАТО, пишет Politico.

    В последнее время Фарадж дистанцируется от прежних заявлений, называя Путина «очень плохим человеком» и заявляя, что Британия должна сбивать российские самолеты, если те нарушат британское воздушное пространство. Его заместитель Ричард Тайс назвал Путина «монструозным тираном и злодеем». Кроме того, партия сменила лидера в Уэльсе после того, как экс-лидер региона был осужден за получение взяток от России.

    По данным издания, партия проводит консультации с европейскими дипломатами и представителями Украины, чтобы заверить их в поддержке Киева. Несмотря на это, дипломаты из Восточной Европы продолжают сомневаться в четкости позиции партии по вопросам России и спецоперации на Украине, отмечая, что ее послания недостаточно однозначны.

    Для укрепления внешнеполитической повестки партия привлекла советником Алана Мендосу, главу аналитического центра Henry Jackson Society, известного жесткой позицией против России и неоконсервативными взглядами. Однако в самой партии есть противоречия между сторонниками традиционного консерватизма и теми, кто настаивает на более радикальном националистическом подходе по образцу MAGA – «Сделаем Британию снова великой».

    Отношения Фараджа с президентом США Дональдом Трампом также вызывают вопросы у избирателей. Хотя Фарадж публично осудил некоторые инициативы Трампа, он по-прежнему поддерживает связи с окружением президента США и участвует в международных консультациях. Представители партии признают: пересмотр позиций по России и Америке – только часть работы, чтобы убедить британское и международное сообщество в надежности партии как будущей правящей силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фарадж планирует лишить граждан Евросоюза льгот с целью предотвращения дальнейшего роста налогов в Соединенном Королевстве.

    Комментарии (4)
    9 февраля 2026, 15:07 • Новости дня
    Дмитриев повторно призвал премьера Британии подать в отставку

    Дмитриев повторно призвал премьера Британии Стармера подать в отставку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратился к премьер-министру Британии Киру Стармеру с призывом оставить свой пост.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев прокомментировал публикацию, в которой содержался призыв к Стармеру уйти в отставку ради общего блага страны, передает ТАСС.

    «Кир Стармер, просто сделай это!» – написал Дмитриев на английском языке.

    На прошлой неделе Дмитриев обратился к Стармеру с призывом уйти в отставку после его публикации о патриотизме и инициативе «Гордость на местах».

    Ранее свыше половины опрошенных граждан Британии выступили за то, чтобы Стармер покинул пост лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьера страны.

    Комментарии (16)
    11 февраля 2026, 10:41 • Новости дня
    Госдума решила обязать мигрантов проходить медосмотр после въезда в Россию

    Нечаев: Мигрантов обяжут проходить медосмотр после въезда в Россию

    Госдума решила обязать мигрантов проходить медосмотр после въезда в Россию
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В пакет законопроектов, который Госдума одобрила в первом чтении, включили норму об обязательном медицинском осмотре для мигрантов, сообщил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

    Мигранты, прибывающие в Россию, будут обязаны проходить обязательный медосмотр в течение одного месяца после въезда, сообщил в Telegram-канале Нечаев.

    Соответствующая норма вошла в пакет законопроектов, который Госдума приняла в первом чтении. Соавторами инициативы выступила партия «Новые люди», о чем сообщил председатель партии Алексей Нечаев.

    «Это барьер на пути опасных заболеваний: не во всех странах есть прививки от кори, туберкулеза и гепатита, а где-то их распространенность гораздо выше, чем в России», – заявил Нечаев.

    По его словам, нововведение направлено на защиту здоровья граждан и предотвращение распространения инфекций.

    Медосмотр можно будет пройти только в государственных учреждениях; обращаться к посредникам будет запрещено. По мнению автора законопроекта, это позволит прекратить деятельность теневого бизнеса, который годами зарабатывал на нелегальных мигрантах.

    Все результаты медосмотра будут храниться в цифровом профиле «Мигрант ID» – системе учета, разработку которой предложила партия «Новые люди», а идею поддержал президент России Владимир Путин. Нечаев подчеркнул, что такие меры необходимы для создания комплексной, безопасной и контролируемой системы трудовой миграции, отвечающей интересам России и ее граждан.

    Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о совершенствовании медицинского освидетельствования иностранных граждан.

    Депутаты предложили снизить срок обязательного медосвидетельствования для иностранцев до 30 дней.

    Комментарии (21)
    10 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Стармер отказался добровольно покидать пост премьера Великобритании

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отверг слухи об отставке и подчеркнул, что не намерен отказываться от доверия избирателей.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер на фоне слухов об отставке сделал заявление, которое транслировал телеканал Sky News, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что не уйдет со своего поста и не откажется от мандата, данного избирателями.

    В ходе встречи с избирателями в графстве Хартфордшир Стармер заявил: «Я никогда не откажусь от мандата, который мне дали, чтобы изменить эту страну. Я никогда не уйду от людей, за которых мне поручено бороться, и я никогда не откажусь от страны, которую я люблю».

    Стармер также отметил, что лейбористское правительство должно бороться за миллионы людей, а не заниматься внутренними конфликтами. Это заявление прозвучало на фоне обсуждений внутри партии о возможной смене лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политическое будущее премьер-министра Британии Кира Стармера пошатнулось после публикации сведений о тесном общении его советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Стармер отказался уйти в отставку несмотря на призывы и пообещал продолжить борьбу, даже несмотря на критику со стороны однопартийцев. Кризис в правительстве спровоцировало назначение Питера Мандельсона послом Британии в США и его связи с Эпштейном.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 10:48 • Новости дня
    «Ведомости»: Мигрантов обяжут содержать переехавшие с ними семьи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительственная комиссия одобрила обязательство иностранцев, работающих в России, обеспечивать семьи прожиточным минимумом, сообщают СМИ.

    Работающие в России иностранные граждане должны будут обеспечивать переехавших родственников на уровне регионального прожиточного минимума.

    Поправки в законодательство, разработанные Минфином, получили одобрение правительственной комиссии, пишут «Ведомости».

    Иностранный сотрудник обязан содержать находящихся на иждивении родственников не ниже прожиточного минимума региона проживания.

    Величина минимума будет умножаться на специальный коэффициент субъекта Федерации. Расчет необходимых средств планируется производить на каждого члена семьи отдельно.

    Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года, если изменения будут приняты окончательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мигрантам с низким доходом решили запретить получение трудовых патентов. Также иностранцев обязали заменить национальные водительские удостоверения на российские.

    Комментарии (4)
    9 февраля 2026, 13:59 • Новости дня
    Принц Уильям выразил тревогу из-за новых разоблачений по делу Эпштейна

    Принц Уильям и Кэтрин выразили обеспокоенность публикациями по делу Эпштейна

    Tекст: Мария Иванова

    Принц Уильям и его жена Кэтрин выразили обеспокоенность в связи с оглаской новых материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, включающих миллионы страниц документов.

    Наследник британского престола и его супруга Кэтрин крайне встревожены последними публикациями и разоблачениями по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь пары заявил: «Могу подтвердить, что принц и принцесса глубоко обеспокоены продолжающимися разоблачениями. Их мысли по-прежнему о жертвах», эти слова приводит корпорация Би-Би-Си.

    Недавно Скотленд-Ярд начал уголовное расследование против бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона, подозреваемого в передаче конфиденциальных данных Эпштейну. Новые детали дела привели к отставке главы аппарата британского премьера Моргана Максуини, который ушел в отставку в воскресенье.

    В январе 2026 года Минюст США завершил публикацию обширных материалов по делу Эпштейна. Среди документов фигурируют имена десятков известных политиков, бизнесменов и членов королевских семей, а также видеозаписи и фотографии. Среди знакомых Эпштейна были Билл Клинтон и Дональд Трамп.

    Полное обнародование досье стало возможным после принятия закона Конгрессом США в ноябре 2025 года. Судебное преследование Эпштейна было прекращено после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.

    Дело Эпштейна уже ранее повлияло на членов британской королевской семьи. В 2019 году принц Эндрю отказался от официальных обязанностей, а в 2022 году был лишен почетных званий и роли покровителя организаций.

    В октябре 2025 года Эндрю объявил о прекращении использования титула герцога Йоркского, а позже Букингемский дворец подтвердил – он будет лишен титула «принц».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, скандал вокруг принца Эндрю усилился после публикации его переписки с Джеффри Эпштейном, где обсуждались вопросы, связанные с официальными правительственными документами.

    Кроме того брат британского короля Эндрю разрешал Джеффри Эпштейну использовать военные аэродромы Британии

    Невестка Карла III приняла решение закрыть благотворительный фонд после скандала с Эпштейном.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 23:33 • Новости дня
    Стармер отверг призывы уйти в отставку

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отказался прислушаться к призывам уйти в отставку, даже со стороны лидера своей партии в Шотландии, пообещав продолжить борьбу после того, как назначение Питера Мандельсона послом США повергло его правительство в кризис.

    Находясь под давлением из-за назначения человека, чьи тесные связи с покойным американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном стали достоянием общественности, Стармер попытался изменить ситуацию.

    Однако требование Анаса Сарвара, лидера шотландской лейбористской партии, об отставке Стармера и уход второго высокопоставленного помощника за два дня мало что сделали для того, чтобы остановить вопросы о его рассудительности и способности управлять страной, пишет Reuters.

    Отставка главы отдела коммуникаций Тима Аллана последовала за уходом ближайшего помощника Стармера, Моргана Максуини, который заявил, что взял на себя ответственность за консультирование по вопросу назначения Мандельсона на высший дипломатический пост Британии в США.

    Несмотря на вмешательство Сарвара, Стармер позже получил сообщения поддержки от своих ведущих министров и некоторых потенциальных соперников.

    «После того, как я так упорно боролся за возможность изменить нашу страну, я не готов отказаться от своего мандата и своей ответственности перед страной или погрузить нас в хаос, как это сделали другие», – заявил Стармер.

    Он добавил, что его цель – предотвратить приход к власти популистской Партии реформ, возглавляемой ветераном-сторонником «Брексит» Найджелом Фараджем.

    «Это моя борьба, это наша общая борьба, и мы в этом вместе», – отметил Стармер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, полиция провела обыски у бывшего посла Британии в США по делу Эпштейна. Мандельсон был назначен послом Британии в США в феврале 2025 года. В сентябре его уволили из-за новых сведений о связях с Эпштейном.

    СМИ писали, что досрочные выборы в пригородах Манчестера на фоне этого скандала могут стоить должности премьер-министру Британии Киру Стармеру. При этом в январе жители Британии выступили за смещение Стармера с поста лидера лейбористов. Bloomberg узнало о намерении Стармера уйти в отставку ввиду ряда увольнений ближайших соратников. Даже Дмитриев повторно призвал премьера Британии подать в отставку.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 13:39 • Новости дня
    Принц Эндрю отправил Эпштейну секретные британские документы

    Reuters: Принц Эндрю делился с Эпштейном правительственными документами

    Tекст: Мария Иванова

    Скандал вокруг брата короля Карла III принца Эндрю усилился после публикации переписки Эндрю с Эпштейном, связанной с официальными правительственными документами, отмечает Reuters.

    Брат короля Карла III Эндрю тайно пересылал скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну британские правительственные документы, передает Reuters.

    Агентство ссылается на электронные письма из недавно обнародованных в США файлов, где говорится «Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, младший брат короля Карла, в 2010 году отправил Джеффри Эпштейну официальные британские торговые документы, передав покойному сексуальному преступнику информацию, полученную им в качестве правительственного посланника».

    В опубликованных документах содержатся электронные письма, по которым видно, что Эндрю пересылал Эпштейну отчеты о Вьетнаме, Сингапуре и других странах. Эти отчеты были подготовлены для Эндрю в рамках его официальной поездки в качестве правительственного посланника. В публикации подчеркивается, что торговым представителям обычно запрещено делиться подобной конфиденциальной или коммерческой информацией, передает РИА «Новости».

    Полиция Британии пока не ответила агентству на вопрос, планируют ли правоохранители начать новое расследование в отношении Эндрю. Скандал вокруг связей принца с Эпштейном длится уже несколько лет. В 2025 году король Карл III лишил Эндрю всех титулов.

    В одной из последних партий файлов по делу Эпштейна также оказались фотографии, на которых Эндрю склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу в нью-йоркском особняке Эпштейна. СМИ уточняют, что снимки сделаны внутри резиденции финансиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брат британского короля Эндрю разрешал Джеффри Эпштейну использовать военные аэродромы Британии

    Невестка Карла III приняла решение закрыть благотворительный фонд после скандала с Эпштейном.

    В начале февраля британский принц Эндрю покинул Виндзорский замок.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 09:21 • Новости дня
    FT: США стали массово отказывать топ-менеджерам в визах из-за нарушений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посольство США в Лондоне начало массово отказывать топ-менеджерам в визах из-за наличия в их биографии мелких преступлений, сообщает газета Financial Times со ссылкой на адвокатов.

    Посольство США в Лондоне массово отказывает в визах топ-менеджерам компаний из-за незначительных преступлений в их прошлом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Газета отмечает, что такие отказы участились с лета и связаны с новой политикой, утвержденной госсекретарём Марко Рубио.

    «Посольство США в Лондоне не позволяет бизнес-менеджерам высшего уровня посещать Америку из-за незначительных преступлений», – приводит издание прямую речь.

    По данным адвокатов, теперь даже мелкие правонарушения, случившиеся десятилетия назад, могут стать причиной отказа в туристической или деловой визе. Среди оснований для отказа – участие в барных драках или случаи вождения автомобиля в нетрезвом виде.

    Такая практика затрагивает руководителей различных компаний, в том числе технологических, и вызывает обеспокоенность среди представителей британского бизнеса. Некоторые эпизоды в биографиях топ-менеджеров относятся ещё к 1970-м годам, однако американские дипломаты отказывают в визах, руководствуясь новой жёсткой политикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп призвал европейские страны прекратить закупки российской нефти.

    Число заявок на британское гражданство от американцев выросло на 50%.

    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 09:03 • Новости дня
    Politico: Британия признала провал проекта Brexit спустя десять лет

    Tекст: Ольга Иванова

    Почти десятилетие спустя после выхода из ЕС экономика Британии показывает худшие темпы роста по сравнению с еврозоной, а иммиграция превысила 900 тыс. человек, указывает газета Politico.

    Brexit оказался полностью провальным проектом для Британии, приводит слова издания ТАСС. По мнению газеты, спустя почти десять лет с момента голосования Лондону необходимо открыто признать неудачу выхода из Евросоюза – как для нормализации европейской политики, так и для укрепления внутренней стабильности.

    Politico отмечает, что после Brexit в Британии был зафиксирован резкий рост иммиграции, в 2023 году страну выбрали более 900 тыс. новых жителей. При этом экономика Соединенного Королевства с 2020 года росла медленнее, чем в еврозоне и ЕС в целом. Долговая нагрузка страны сейчас превышает 100% от ВВП, что, по мнению издания, сопоставимо или хуже показателей ряда европейских государств с большими долгами.

    Издание добавляет, что за последние 14 лет правления консерваторов после референдума 2016 года значительные политические ресурсы тратились на внутренние споры, связанные с Brexit, вместо того чтобы проводить структурные реформы и повышать конкурентоспособность экономики.

    Согласно отчету экспертов, Brexit ежегодно обходится Британии в 90 млрд фунтов стерлингов (более 118 млрд долларов) недополученных налогов, а ВВП страны оказался на 6-8% ниже, чем мог бы быть. Кроме того, ВВП на душу населения сократился на 2,7-3,7 тыс. фунтов (примерно 3,5-4,8 тыс. долларов).

    Напомним, в 2016 году на референдуме за выход из ЕС проголосовали 51,9% британцев. Британия официально покинула Евросоюз 1 февраля 2020 года, а переходный период завершился 1 января 2021 года. В рамках соглашения с ЕС сохранена зона свободной торговли и безвизовое посещение стран на срок до 90 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о необходимости снижения напряженности в отношениях с Евросоюзом. Экономические последствия Brexit оказались значительными для Британии.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 08:26 • Новости дня
    Из Подмосковья выслали сотни мигрантов с опасными инфекциями

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московской области принудительно отправили на родину более 250 иностранных граждан, у которых врачи диагностировали серьезные инфекционные заболевания, сообщила начальник управления информации регионального ГУ МВД Татьяна Петрова.

    В минувшем году сотрудники МВД и санитарного ведомства обеспечили выезд 257 человек, пояснила Петрова, передает ТАСС.

    С начала 2026 года из Солнечногорска уже выслали 10 иностранцев. Их нахождение в России признали опасным для эпидемиологического благополучия граждан. Основанием стали медицинские осмотры, выявившие у приезжих инфекции.

    Всех нарушителей уведомили о принятых решениях. После обязательных процедур, включая снятие отпечатков пальцев, полицейские сопроводили их в аэропорты для отправки домой.

    Ранее в Госдуме начали готовить новые меры по контролю над мигрантами, в их числе – снижение срока обязательного медосвидетельствования для иностранцев до 30 дней.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 10:29 • Новости дня
    Названы причины сохранения власти Стармером в Британии

    Politico: Стармер удержал пост премьера после скандала и отставок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кир Стармер остается на посту премьер-министра Британии, несмотря на отставки двух ключевых членов своей команды, призыв к уходу от лидера шотландских лейбористов Анаса Сарвара и новый скандал вокруг Питера Мандельсона, назначенного им послом в США, и его связей с Джеффри Эпштейном, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, Стармер заявил: «Я никогда не откажусь от мандата, который получил для того, чтобы изменить эту страну, никогда не предам людей, за которых борюсь, и страну, которую люблю».

    Попытка оппозиции внутри партии развить кампанию по отставке Стармера провалилась: во-первых, весь кабинет почти сразу поддержал премьер-министра. Даже коллега Сарвара из Уэльса Элинед Морган публично выступила за Стармера, а другие старшие фигуры Лейбористской партии отказались поддержать призыв к смене лидера. Внутрипартийные источники отмечают, что негативная реакция на инициативу Сарвара может оттолкнуть других от подобных шагов.

    Во-вторых, потенциальных кандидатов на замену Стармеру не много: у экс-заместителя Ангелы Рейнер продолжается расследование по налогам, у главы Минздрава Уэса Стритинга недостаточно прочная поддержка в избирательном округе, а популярный среди партийцев мэр Манчестера Энди Бернэм вообще не может баллотироваться в парламент. На данный момент никто из возможных преемников не готов бросить открытый вызов Стармеру.

    Заседание парламентской фракции лейбористов накануне прошло на фоне аплодисментов в адрес премьера, хотя депутаты обеспокоены майскими выборами, где партия рискует потерять позиции. Лейбористы традиционно не склонны к быстрой смене лидеров, даже если их популярность падает.

    Среди аргументов в пользу сохранения Стармера на посту также звучит опасение вызвать нестабильность на финансовых рынках, как это было после «мини-бюджета» Лиз Трасс. В окружении премьера считают, что отставка может дорого стоить экономике. Однако пример недавних ошибок консерваторов напоминает: если рейтинги Стармера не вырастут или произойдет новый крупный скандал, партия может резко изменить позицию.

    Накануне Стармер отверг слухи об отставке и подчеркнул, что не намерен отказываться от доверия избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политическое будущее премьер-министра Британии Кира Стармера пошатнулось после публикации сведений о тесном общении его советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Стармер отказался уйти в отставку несмотря на призывы и пообещал продолжить борьбу, даже несмотря на критику со стороны однопартийцев. Кризис в правительстве спровоцировало назначение Питера Мандельсона послом Британии в США и его связи с Эпштейном.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 10:17 • Новости дня
    NYT: Скандал с Эпштейном ударил по позициям премьера Британии Стармера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политическое будущее британского премьер-министра Кира Стармера пошатнулось после обнародования фактов тесного общения его ключевых советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет New York Times

    Несмотря на отсутствие личного знакомства с фигурантом, глава правительства столкнулся с серьезным кризисом, пишет New York Times.

    Причиной стали вскрывшиеся тесные контакты его окружения, включая посла Питера Мандельсона, с осужденным преступником.

    Ситуация уже привела к громким отставкам руководителя аппарата и директора по коммуникациям. Стармер вынужден был публично объясниться за допущенные кадровые ошибки.

    «Прошу прощения за то, что поверил лжи этого человека и назначил его», – заявил политик.

    Эксперты сомневаются, что действующий премьер сумеет сохранить свой пост до выборов 2029 года. Критики уверены, что он проявил непростительную слабость и пожертвовал моральными принципами ради политической выгоды.

    Ранее ФБР заявило, что нет доказательств того, что Эпштейн руководил сутенерской сетью для педофилов.

    При этом Стармер отказывался прислушаться к призывам уйти в отставку после скандала с Эпштейном.

    Комментарии (0)
    Главное
    Рютте допустил гарантии безопасности для России в соглашении по Украине
    Зеленский опроверг сообщения о намерении огласить дату проведения выборов
    НАТО решило привлечь к учениям в Арктике десятки тысяч военных
    Белый Дом тайно вывел нацгвардию из ряда городов США
    «Рижский хлеб» включен в перечень экстремистских организаций
    Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
    На Олимпиаде появился новый тренд: фигуристы инсценируют смерть