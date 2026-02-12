CBS: Недопонимание между Пентагоном и авиавластями США привело к запрету полетов

Tекст: Антон Антонов

По данным CBS, речь шла о тестировании высокоэнергетического лазера для борьбы с беспилотниками. Источники отметили, что военные настаивали на более ранних испытаниях и уверяли в соблюдении всех норм безопасности, передает РИА «Новости».

Отмечается, что «неожиданное, но кратковременное закрытие воздушного пространства в приграничном городе Эль-Пасо в Техасе было вызвано недопониманием» между ведомствами.

Несмотря на гарантии безопасности для гражданских самолетов, глава управления Брайан Бедфорд принял решение о закрытии воздушного пространства во вторник вечером без уведомления Белого дома, министерства внутренней безопасности или Пентагона. Он пояснил, что ограничения сохранятся до решения всех вопросов безопасности.

Среди представителей авиакомпаний возникло мнение, что управление проявило чрезмерную осторожность из-за невозможности предсказать траектории полета дронов, хотя в итоге беспилотники действовали в рамках обычных маршрутов.

Изначально управление не раскрывала причины закрытия и сообщала, что ограничения продлятся до 21 февраля. Позднее ведомство заявило, что угроз для гражданской авиации нет и все ограничения сняты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля эсминец USS Preble уничтожил четыре беспилотника во время испытаний лазерной системы HELIOS.