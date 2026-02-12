Стрельбу в школе в Канаде устроил 18-летний трансгендер

Tекст: Антон Антонов

Макдональд сообщил, что «подозреваемая опознана как 18-летняя девушка по имени Джесси». При этом он также уточнил, что «Джесси родился биологическим мужчиной» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), передает РИА «Новости».

По его словам, у подозреваемого ранее были зафиксированы проблемы с психическим здоровьем, однако подробности не раскрываются. Мотив совершения преступления сейчас неизвестен, полиция продолжает расследование.

Макдональд добавил, что полиция не раз выезжала по адресу проживания семьи из-за инцидентов, связанных в том числе с психическим состоянием подозреваемого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция сообщила, что в результате происшествия шесть человек были найдены мертвыми в старшей школе. Всего в связанных со стрельбой инцидентах погибли десять человек, включая предполагаемого стрелка. Еще 25 пострадавших доставили в больницы. В результате стрельбы погибли учительница и ученики школы, а также мать и сводный брат подозреваемого.