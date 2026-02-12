Сотрудница техникума и учащийся пострадали в результате стрельбы в Анапе

Tекст: Антон Антонов

По версии следствия, студент, вооружившись ружьем, пришел в учебное заведение и открыл огонь. В результате пострадали три человека: несовершеннолетний учащийся, сотрудница техникума и охранник. 55-летний охранник скончался в больнице, сообщается на сайте СК.

Подозреваемый был задержан и допрошен. Следователи и криминалисты продолжают работу, чтобы установить все детали трагедии, а также выяснить причины и условия, которые могли привести к преступлению. Назначено проведение комплекса необходимых экспертиз.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Ему также вменяют хищение оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, студент устроил стрельбу в одном из техникумов Анапы, три человека получили ранения. В результате охранник техникума погиб. Следственный комитет России задержал нападавшего.

